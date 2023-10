Na prezidenta Pavla se v Evropské unii hledí jako na zdroj nové naděje, hodnotí novinářka Šafaříková

Ve středu promluvil prezident Petr Pavel v Evropském parlamentu. Následoval potlesk. Zpravodajka Kateřina Šafaříková si ho vysvětluje mimo jiné kontextem, ve kterém se Evropská unie nachází. „Když se podíváme na mapu a na to, jak to vypadá třeba na Slovensku, v Maďarsku nebo v Polsku, zjistíme, že důvodů pro nervozitu, kudy se budou dané země ubírat třeba ve vztahu k Ukrajině, je spousta,“ upozorňuje. Právě proto Pavlova slova zapůsobila. Praha/Brusel 13:41 5. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

Jsme váš spojenec, jsme s vámi, děkujeme vám, můžete se na nás spolehnout. To je podle Šafaříkové, bruselské zpravodajky Hospodářských novin a Aktuálně.cz, hlavním sdělením Pavlova středečního projevu v centru Evropské unie. „V kontextu Slovenska, Polska a Maďarska to působilo jako uklidňující lék. Byl to velmi dobrý projev,“ míní.

Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová představila prezidenta Pavla jako silný hlas České republiky v Evropě i ve světě.

„Na Petra Pavla se opravdu kouká jako na jakýsi zdroj nové naděje, případně staronové naděje, uvážíme-li ještě slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou,“ připomíná Šafaříková v pořadu Jak to vidí... na Dvojce.

„Petr Pavel je vnímán jako člověk, který je konstruktivní, prozápadní, proevropský, konsenzuální, který je otevřený debatě a který stojí na správné straně barikády na pozadí moderních výzev. Evropa v něm vidí nového lídra s poměrně silným mandátem, se kterým může počítat,“ vysvětluje zpravodajka.

Rozšíří se Unie?

Prezident Pavel také prohlásil, že je nyní nutné dokončit evropskou, a tam, kde je to žádoucí, i atlantickou integraci západního Balkánu, Ukrajiny, Moldavska a také Gruzie.

„On skutečně říká, že by se Unie měla změnit, což sice může znít jako banální konstatování vzhledem k tomu, že takto mluví devět z deseti politiků. Část ale takto nemluví a zejména česká vláda před změnou Evropské unie v kontextu s rozšířením trochu přešlapuje, protože jednotlivé strany vládní koalice se na tom neshodnou,“ srovnává Šafaříková.

Podle Pavla jsou ale reforma a následné rozšíření Evropské unie spojité nádoby.

„O den dříve v projevu při zahájení nového ročníku na College of Europe v belgických Bruggách třeba naznačil změnu hlasování na půdě Unie. Na moji otázku, jestli podporuje, aby se jednotlivé státy včetně Česka vzdaly v některých oblastech svého veta, odvětil, že pouze podporuje debatu,“ doplňuje novinářka.

Hodnotí to tak, že si Pavel uvědomuje, že politický kontext takové změny je komplikovanější. „A hlavně že to není on, kdo o tom bude rozhodovat. Bude o tom spolurozhodovat česká vláda. Prezident pouze může stimulovat debatu a v tomto smyslu ji podle mě stimuluje dobře,“ dodává Šafaříková.

