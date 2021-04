VIDEO: V určité formě nové studené války už nejspíš asi jsme, říká Petr Pavel v souvislosti s Vrběticemi

Armádní generál ve výslužbě Petr Pavel ve Dvaceti minutách Radiožurnálu uvedl, že útok ruských agentů ve Vrběticích nelze chápat jinak akt státního terorismu. Rusko podle něj bude používat taktiku známou už z Gruzie, a vše bude popírat. Mluvil i o tom, že česká armáda už není příliš závislá na ruské technice. Na závěr také uvedl, že podle něj nedojde k otevřenému konfliktu, připustil ale, že novou formu studené války už v nějaké formě zažíváme. Praha 17:50 20. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vrbětický výbuch jste označil za agresi a státní terorismus. Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý by to prý tak nenazval. Podle něj se jedná o akt nepřátelství, který byl proveden vojenskou jednotkou, konkrétně ruskou GRU. Byl to podle něj akt vojenského nepřátelství na území jiného suverénního státu. Vidíte v tom rozdíl?

Myslím si, že to jsou drobné terminologické rozdíly. Podstata zůstává stejná. Rusko vyslalo na základě pokynů ze svých nejvyšších míst příslušníky zpravodajské vojenské služby, jejich speciální jednotky, k tomu, aby vykonaly teroristický čin na území jiného suverénního státu. To se nedá nazvat jinak než jako teroristický čin. A vzhledem k tomu, že byl proveden na základě pokynů velení státu, tak je to státní terorismus. Jestli to někdo interpretuje z hlediska práva jako pouze terorismus, někdo jako vojenskou agresivní akci. Já si myslím, že to na té podstatě zas tak moc nemění.

Podle premiéra Andreje Babiše šlo prý o útok zboží bulharského podnikatele, nikoli o státní terorismus. On se tedy za ten výrok omluvil. Ale už toho využily ruské servery. Je důležité, jak ten čin označíme?

Ruské servery využijí jakýkoliv odklon od oficiální linie. Viděli jsme, jak pozitivně reagovaly na vystoupení Václava Klause staršího, a nakonec i na mlčení Miloše Zemana. Pro ně je jakýkoliv náznak vnitřní nejednoty důvodem k tomu, aby rozjely celou tu zpochybňující kampaň, v které budou poukazovat na to, že je to všechno vykonstruované, že to je nesmysl, že to je absurdní.

Ostatně místopředseda zahraničního výboru rady federace Vladimíd Džabarov označil odhalení tajných služeb jako: „Blbost vycucanou z prstu.“ Prohlásil, že jde o vymyšlenou provokaci uskutečněnou ve spolupráci s Američany. Jak vám to zní? Oni se moc nezabývají tím, aby vysvětlili, proč by to mělo být „vycucané z prstu“.

Rusko se necítí v situaci, kdy by muselo něco dokazovat. Rusku stačí, že bude popírat. A tuhle taktiku používá už od dob invaze do Gruzie. Nejenomže popíralo, ale přímo vnášelo do prostoru spousty různých hypotéz a falešných zpráv, které nakonec měly za cíl, že nikdo nevěděl, čemu má věřit, jaká verze je oficiální, jaká je ta správná. Viděli jsme v případě anexe Krymu, že trvalo několik měsíců, než oficiální ruská místa připustila, že by na Krymu byl nějaký ruský voják. Dokonce ještě v době, kdy byl summit aliance ve Walesu, což bylo nějakých pět měsíců po anexi Krymu, tak Rusko ještě zpochybňovalo, že by s tím mělo cokoliv společného. A to je přístup, který Rusko volí. A já si myslím, že to bude stejné i v tomto případě.

Vy už jste to připomenul. Bývalý český prezident Václav Klaus považuje informace o zapojení o ruských tajných služeb do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích za vykonstruovaného strašáka vlády a opozice. Jak takovému postoji rozumíte?

Já si těžko dokážu vysvětlit motivace Václava Klause. Měl vždycky snahu být originální a pravda je, že tímto prohlášením se mu povedlo jít mnohem dál než mnozí jiní, kteří mají nějaké pochyby. Na druhou stranu, každý, kdo se snaží situaci vidět alespoň trochu objektivně a bude se držet faktů, tak uvidí, že je tu mnoho faktů běžně přístupných pro veřejnost, které dávají obrázek o tom, že to nemohlo být jen tak náhoda. Protože se tady bavíme o týmu lidí, který působil v několika zemích. Údaje ze zemí jsou prokázané mnoha fotomateriály, dokumentací. Pochází ze součinnosti zpravodajských služeb, součinnosti státních orgánů. To bychom museli předpokládat, že všechny tajné služby, všechny státy, kterých se to týkalo, lhaly a podílely se na společné konstrukci. A to je opravdu absurdní si to myslet.

Jak si vysvětlujete, že si vrchní velitel ozbrojených sil a prezident Miloš Zeman vzal týden na vyjádření se k situaci.

Nechci být nijak jízlivý. Myslím si, že prezident v každé takové situaci by měl mluvit jako jeden z prvních. Měl by především občany uklidnit, že v tuto dobu nehrozí žádné bezprostřední vojenské nebezpečí. Měl by čin jednoznačně odsoudit, protože každý takový akt je odsouzeníhodný. A měl by maximálně spojit všechny složky, aby postupovaly jednotně. Pokud my sami vnitřně nejsme jednotní, tak se nám pak velmi těžko žádná solidární pomoc od spojenců, protože sami vidí, že se sami nedokážeme dohodnout, co bychom chtěli. Navíc to nahrává samozřejmě Rusku, které když vidí, že tady jsou protichůdné názory, tak mu to dává obrovský prostor, jak do toho vstoupit se svými manipulacemi a dezinformacemi.

Bývalý diplomat a velvyslanec ve Spojených státech i v Rusku Petr Kolář pro iROZHLAS.cz řekl, že by spojence v NATO požádal o aktivaci článku 5 Washingtonské smlouvy. Můžete prosím ve stručnosti říct, co to znamená?

Článek 5 je základním stavebním kamenem Aliance. Když to řeknu terminologií literatury, tak jeden za všechny, všichni za jednoho. To znamená, bude-li jeden nebo více členů aliance vojensky napaden, a do vojenského napadení dnes počítáme i rozsáhlý kybernetický útok, tak všichni ostatní mu přijdou na pomoc. K tomu je zapotřebí, aby všichni členové takzvaně aktivovali článek 5. Za více než 70 let existence Aliance byl tento článek aktivován pouze jednou. A to po útoku na dvojčata v New Yorku. A musím říct, že situace, která je dnes, zřejmě všichni uznají, nedosahuje parametrů a toho šoku, který znamenal útok v New Yorku. Proto bych viděl možnou aktivaci článku pět jako spíše hypotetickou než reálnou.

Přesto, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varoval, že právě v souvislosti s aktuálními událostmi hrozí zvýšené riziko kybernetických útoků.

Není to nic nového. Kybernetické útoky jsou běžnou součástí našeho každodenního života. Když se podíváme na incidenty, tak incidenty v kybernetickém prostoru jsou v počtu tisíců, desetitisíců, statisíců denně. Těch vážnějších máme X do roka. Nedozvíme se úplně všechny, ale lidé si budou pamatovat kybernetické útoky na nemocnice, což zrovna v době zátěže covidu bylo mimořádně složité. Pokud bychom byli předmětem rozsáhlého kybernetického útoku, jako bylo v roce 2007 Estonsko, tak pokud by to opravdu narušilo činnost státu a došlo ke ztrátám na životech, tak by to určitě byl podnět vyvolat diskusi o aktivaci článku číslo 5.

Jaká by měla být podle vás odpověď Prahy, že se Moskva snaží udržet převahu? Za 18 vypovězených špiónů s diplomatickým krytím vyhostila 20 zaměstnanců české ambasády včetně zástupce velvyslance. Ta reciprocita tam není.

Myslím si, že my bychom měli trochu si vysvětlit, jak chápat reciprocitu. Nedá se chápat jako poměr čísel. Má-li ruská ambasáda v Praze přibližně 140 diplomatů a naše v Moskvě 60. My vyhostíme 18, Rusko nám 20, tak naše ambasáda je v podstatě paralyzovaná a ruská může bez větších problémů fungovat dál. Kdybychom měli takové opatření, aby bylo reciproční, tak by se mělo definovat z hlediska funkčnosti ambasády. A vyjdu-li z předpokladů, že výkonost českých diplomatů je přibližně stejná jako výkonost ruských diplomatů, tak bychom měli vyhostit tolik diplomatů, aby jim tam zůstalo tolik jako nám. A tím pádem byla omezena činnost ambasády ve stejné míře, jako je omezena činnost naší.

