Pavel k sobě musí najít dostatek kvalitních lidí. Zatím se mu to daří, myslí si politolog Gregor

Přesně za týden složí Petr Pavel ve Vladislavském sále Pražského hradu prezidentský slib. Už nyní se však na funkci důkladně připravuje. Absolvoval schůzky s řadou světových státníků a politiků, navštívil regiony, ve kterých volby prohrál, a po inauguraci se také vyjádří k vládnímu návrhu snížení valorizace důchodů. V současné době probíhá i obsazování jednotlivých pozic prezidentské kanceláře, část konkrétních jmen však zatím není známá. Praha 20:25 2. března 2023

„Personální složení všech odborů se teprve tvoří, protože teď začínáme pracovat s organizační strukturou, která v kanceláři Pražského hradu v současné době je. Máme informace o místech, která jsou volná, a pracujeme s životopisy, které docházejí,“ popisuje vývoj rozhodování o personálním obsazení vedoucí kanceláře nastupujícího prezidenta Jana Vohralíková.

Podle Vohralíkové jsou doposud zveřejněná jména potvrzená pro jednotlivé pozice. „Ostatní jména ještě zatím nezveřejňujeme, protože to není definitivní,“ dodává Vohralíková.

„Vyjmenovat všechny lidi, s kterými se radí, úplně nejde. Snaží se získat maximum informací k tomu, aby se po inauguraci mohl správně rozhodnout.“

Kvalitní obsazení poradenského týmu je podle politologa Miloše Gregora z FSS MUNI pro úspěch Pavlova mandátu nezbytné. „Pražský hrad není úplně malá kancelář. Samozřejmě není to ani největší úřad, který v republice máme, ale není to úřad, který by stál na jedné jediné osobnosti,“ komentuje.

„Pan prezident od začátku říká, že budeme velmi otevřeně komunikovat.“ Jana Vohralíková

„Bude důležité, aby k sobě Petr Pavel našel kvalitní tým dostatečného počtu lidí, se kterými se mu bude dobře spolupracovat a kteří nebudou vzbuzovat takové kontroverze a takové otázky, jako tomu bylo u dosluhujícího pana prezidenta. Ze jmen, co zatím známe, bych si troufl říct, že se mu to daří,“ dodává Gregor.

Přílišná otevřenost může škodit

Protikorupční organizace Transparency International nedávno navrhla, aby měl nový prezident veřejný online diář. Ten by podle organizace měl obsahovat i detaily o účastnících jednání a tématu schůzek. „Zejména po končících deseti letech Miloše Zemana by to byla živá voda na důvěru v úřad pana prezidenta,“ říká Gregor.

Podle něj by však přílišná transparentnost mohla mít i negativní vliv. „Politika není jenom o exhibování na kamery. Pan prezident se občas potřebuje sejít s nějakými představiteli a ty schůzky nemají být úplně veřejné. My to vidíme i v parlamentní politice, že kolikrát ta přespřílišná transparentnost může škodit nějaké hladké domluvě,“ pokračuje Gregor.

S transparentním diářem momentálně nepočítá ani Vohralíková, o návrhu organizace navíc vůbec neví. „Ještě jsem o tom vůbec neslyšela. Nicméně pan prezident od začátku říká, že budeme velmi otevřeně komunikovat. A jestli to bude na zveřejnění diáře, to teď nemůžu říct.“

V celém pořadu se také dozvíte, jak je Hrad připravován na nastěhování budoucího prezidenta Pavla a co tomu bude předcházet, jaký význam má obnovení Odboru vnitrostátní politiky či jak se Pavel už jako prezident může stavět k současnému jednání o mimořádném snížení valorizací důchodů. Provází Martina Mašková.