Máme dobrou vůli a dost věcí vidíme podobně, říká Lipavský o Pavlovi. Cesta na Ukrajinu se připravuje

Nový prezident Petr Pavel zamířil na svou první zahraniční cestu tradičně na Slovensko, kde se setká mimo jiné se svým protějškem Zuzanou Čaputovou. Po této návštěvě plánuje jet i do dalších sousedních států. „Slovensko je nám velice blízké lidsky, kulturně i společnou historií. Je tedy naprosto logické, že naše první zahraniční cesty téměř vždy vedou tam,“ říká a komentuje návštěvu ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) ve vysílání Plusu. Praha 8:29 13. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel plánuje podle Lipavského nejdříve navštívit sousední země | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Konzultoval s vámi prezident Petr Pavel svou návštěvu Slovenska?

Konzultoval naprosto standardně, samozřejmě. Bylo to naprosto logické a bez jakékoliv diskuze, že první cesta povede na Slovensko.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Janem Lipavským o cestě prezidenta Petra Pavla na Slovensko

Je tedy pro Česko stále tak důležitým partnerem právě Slovensko, že tam první cesta po zvolení vede vždy? A to nejen v případě prezidentů. Nebo se spíše jedná o symboliku?

Není to pouhá symbolika, Slovensko je nám velice blízké lidsky i kulturně i společnou historií. Letos si připomínáme 30 let od rozdělení Československa a vzniku dvou samostatných států. Je tedy naprosto logické, že naše první zahraniční cesty téměř vždy vedou na Slovensko. Stejně je to i v případě našich slovenských protějšků, kteří po uvedení funkce zase cestují do Prahy.

Jakou další zahraniční návštěvu pana prezidenta považujete vy za strategicky nejdůležitější?

Vzhledem k tomu, že návštěvy jsou konzultovány s Černínským palácem, tak nějakou představu mám. Nicméně je to na panu prezidentovi, aby si provoz a program postupně oznámil sám.

A posunula se někam jednání ohledně cesty prezidenta na Ukrajinu?

Určitě není žádným tajemstvím, že pan prezident bude v prvních týdnech navštěvovat okolní země. Co se týče cesty na Ukrajinu, tak ta se připravuje, ale o detailech je v tuto chvíli potřeba ještě komunikovat. Takže to je něco, k čemu nejde říct víc.

‚Dobrá vůle je‘

Máte jasně vymezené pole, co se týče zahraniční politiky? Jak bude vypadat vaše spolupráce s panem prezidentem, budete mít třeba pravidelné konzultace?

Chtěl bych říct, že to bude spolupráce a to je naprosto zásadní. Ani jeden z nás nejsme politiky, kteří by se museli zásadně vymezovat, pro nás je důležité se na věcech domluvit. Samozřejmě hlava státu reprezentuje zemi na té nejvyšší možné úrovni. Přece jenom moje návštěvy jsou velmi pracovní a vždy zahrnují konkrétní témata.

Zelenskyj si volal s Pavlem. Řešili situaci na Ukrajině a shodli se na další spolupráci Číst článek

Takže dosavadní spolupráce je zatím v pořádku?

Už jsem o tom mluvil několikrát, že za ten nejlepší základ pokládám dobrou vůli a ta mezi námi je. Zároveň si myslím, že celou řadu věcí vidíme velice podobně, to znamená, že vždycky jsme se zatím dokázali domluvit. Pro mě je zahraniční politika o tom, že hledám názorovou shodu, že hledám momenty, kde se potkáváme. Není to o tom, že bych měl ambici ostatním politikům říkat, co mají přesně dělat.

Na druhou stranu, aby zahraniční politika státu hovořila jedním hlasem, tak musíme vidět, co děláme, proč to děláme. Proto pracuji na strategiích a zároveň poskytuji informace, vysvětluji. Řekněme, že spíše navádím, než že bych říkal lidem, co mají dělat. A takto pracuji i s panem prezidentem.

USA a Visegrád

Už měsíce se spekuluje o cestě premiéra Petra Fialy (ODS) do Spojených států. Měl by tam podle vás jet pan prezident, nebo předseda vlády?

Přiznám se, že toto je něco, co je i na dohodě těchto dvou ústavních činitelů. My víme, že budou probíhat koordinační schůzky v různých formátech, takže na toto je zatím předčasné odpovídat.

Čína kritizuje Lipavského setkání se zástupci Tibetu, varuje před výtržnostmi ve vzájemných vztazích Číst článek

Prezident Pavel bude v pondělí se Zuzanou Čaputovou mluvit také o spolupráci zemí Visegradské čtyřky. Jak je na tom v tuto chvíli Visegrád? Má podle vás stále cenu ho udržovat, i když je jeho součástí Maďarsko, které v na válku na Ukrajině nesdílí náš jednotný postoj?

Visegrád existuje už 30 let, je to formát tradiční a Polsko, Slovensko a přeneseně i Maďarsko budou našimi sousedy vždy. Z tohoto hlediska tento formát držme, ale buďme střízliví. Česko bude předsedat Visegrádské čtyřce od příští poloviny tohoto roku, předsednictví je na rok.

My chystáme program a chceme tam mít jak témata, na kterých se shodneme, to znamená regionální, infrastrukturní. Taky se chci bavit s Maďarskem i o Ukrajině a myslím si, že pokud tu možnost máme, tak bychom ji měli využívat.

Na druhou stranu asi Visegrád nebude to, co byl v letech minulých, kdy se dokázal na platformě V4 shodnout na něčem, na něčem zásadnější.

Rozumím tomu tedy správně, že vaší ambicí je přitlačit na Maďarsko, aby své postoje posunulo blíže k Západu?

Nemyslím si, že slovo přetlačit je úplně přesné, protože naše politika by neměla být nátlaková. Ale neustále vystavovat a konfrontovat tak, jak vnímáme my realitu ruské války proti Ukrajině, to si myslím, že je správný přístup.