Audit Nejvyššího kontrolního úřadu zjistil na Hradě pochybení, řekl Pavel

Kontroly hospodaření Kanceláře prezidenta republiky a jí podřízených organizací, tedy Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány, zjistily řadu pochybení, ne však něco, co by mělo vést z pohledu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly k trestnímu stíhání. Na pátečním brífinku to řekl zvolený prezident Petr Pavel.

Závěr kontroly, která je již hotová, by podle čtvrtečního Kalova vyjádření mohl být zveřejněn za maximálně několik týdnů. Pavel později na twitteru uvedl, že mu Kala nabídl, že po zveřejnění výsledků této kontroly odpoví na dotazy s nimi související a že o možném dalším auditu budou jednat následně.

Pan @miloslav_kala mě informoval, že je vázán mlčenlivostí ve vztahu k probíhající kontrole Kanceláře prezidenta republiky. Nabídl mi, že po zveřejnění výsledků kontroly odpoví na dotazy s nimi související. O případné možnosti dalšího auditu budeme jednat až následně. pic.twitter.com/1oG2ksfadf — Petr Pavel (@general_pavel) February 2, 2023

Kala zatím nemohl výsledek kontroly Pavlovi sdělit, neboť je vázán mlčenlivostí. O součinnost požádaly orgány činné v trestním řízení.

Z informací, které Kala mohl poskytnout, je podle Pavla zřejmé, že audit zjistil celou řadu pochybení, ale nic tak zásadního, co by mělo přímo vést k trestnímu stíhání.

„S tím jsem schopen žít. Zbytek si uděláme v rámci přebírání, až dostaneme přístup nejen ke struktuře kanceláře, ale i k některým dokumentům,“ dodal Pavel.

„Když mám nějaké výhrady nebo obavy, tak směřují na jedné straně k tomu, abychom nepřebírali žádné procesy, ve kterých následně budou zjištěna porušení pravidel, ať už rozpočtových, nebo dokonce porušení zákona,“ uvedl generál ve výslužbě.

O tom, že taková podezření existují, podle něj svědčí i to, že zpráva dosud nemohla být zveřejněna, protože orgány činné v trestním řízení si vyžádaly ještě čas. „Už to samotné je pro mě důvodem, abych nějaké pochybnosti měl. Týká se to hospodaření jak Hradu, tak v Lánech,“ doplnil Pavel.

Pavel v neděli řekl, že bude chtít uskutečnit další audit v Kanceláři prezidenta republiky. Ideální podle jeho původních představ bylo, kdyby se stihl do jeho inaugurace, která se uskuteční 9. března.

Tak rychlá kontrola ale podle šéfa Nejvyššího kontrolního úřadu Kaly reálná není. „Jenom námitkové a odvolací řízení trvá minimálně dva měsíce, někdy i déle, takže do inaugurace se nepodaří kontrolu ani zahájit, ani provést a vypořádat námitky,“ uvedl ve čtvrtek Kala.

Pokud by Pavel trval na dalším auditu, je v takovém případě nejdříve nutné podat podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, kolegium úřadu jej následně musí projednat a poté naplánovat. Celý proces je podle Kaly záležitostí řady měsíců.