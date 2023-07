Prezident Pavel jmenoval Martina Bareše rektorem Masarykovy univerzity v Brně

Martin Bareš v projevu zdůraznil, že univerzita má vedle své vzdělávací a výzkumné úlohy také svou společenskou roli a měla by hájit svobodu a demokracii. První funkční období skončí Barešovi 31. srpna. Prezident mu popřál síly k tomu, aby univerzita dál připravovala studenty schopné obstát v měnícím se a náročném světě.

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v Česku. Na jejích deseti fakultách studuje 33 000 lidí. Prezident v krátkém projevu zmínil i letošní úspěch univerzity v žebříčku kvality sestavovaném britskou poradenskou společnost Quacquarelli Symonds (QS), kdy se dostala na 400. místo v hodnocení téměř 1500 nejlepších univerzit na světě.

„Soudě podle vašich předchůdců: pana premiéra (Petra Fialy) a pana ministra (školství Mikuláše Beka) rozhodně neprodukuje nekvalitní osobnosti,“ konstatoval Pavel na adresu Masarykovy univerzity. Schopné absolventy bude podle prezidenta Česko potřebovat, a to pro dobu těžkou z hlediska přílivu nových informací a požadavků, které je třeba zvládat. Pokud by se Češi v nich nebyli schopni se orientovat, začali by postupně ztrácet schopnost být mezi nejlepšími.

Podle staronového rektora by dosavadní výsledky a úspěchy univerzity nebyly možné ani myslitelné bez ukotvení Česka ve svobodném světě a bez jeho zapojení v západních organizacích. Univerzita pod Barešovým vedením pomáhala studentům z Běloruska i uprchlíkům z Ukrajiny po ruské invazi. Stala se také novým působištěm ruského exilového historika Andreje Zubova, kritika kremelské politiky.

Bareš je profesorem neurologie. Než se v září 2019 stal rektorem, působil řadu let jako prorektor a krátce také jako děkan lékařské fakulty. V týmu nejbližších spolupracovníků ve vedení univerzity Bareš velké změny dělat nechce, zmínil nicméně posílení role žen. V druhé polovině května jmenoval do funkce prorektorky pro záležitosti studentů a vnější vztahy Janu Fialovou, manželku premiéra Petra Fialy (ODS). Fialová působí v Ústavu veřejného zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, na lékařské fakultě také byla proděkankou pro záležitosti studentů.