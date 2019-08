,Americké vrtulníky jsou ověřeny praxí,‘ říká generál Pavel. Podle Metnara nikdo jiný požadavky nesplnil

Vrtulníky Venom a Viper firmy Bell dle ministra obrany Lubomíra Metnara splňují požadavky české armády. „Nevím o žádném dokumentu, který by byl a zpochybňoval by kvalitu těchto vrtulníků,“ uvedl Metnar pro Českou televizi. V pořadu Otázky Václava Moravce také dementoval, že americké vrtulníky jsou předražené. Praha 16:53 25. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel, generál Armády ČR | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vrtulníky by měly být k dispozici v roce 2023. Obchod s USA musí ještě schválit vláda. Metnar očekává podpis smlouvy do konce roku. Ministerstvo za vrtulníky zaplatí 14,5 miliardy korun.

„Chtěl bych dementovat některé věci, které jsou v mediálním éteru. Cenu schválil kongres Spojených států, a je to za cenu, za kterou by i vláda Spojených států nakupovala vrtulníky do své armády. Vybrali jsme systém H1 od firmy Bell, kde počítáme s masovým zapojením obranného průmyslu a domácích firem u nás v Česku,“ řekl Metnar. Integrátorem by přitom měla být státní firma LOM Praha.

„Firma Sikorsky vyrábí vrtulníky Blackhawk, my jsme vybrali Bell, která vyrábí konkrétní Venomy a Vipery, které jsou v 80 procentech kompatibilní s tím, že to usnadní výměnu náhradních dílů, logistiky,“ upřesnil Metnar. Konkrétní podíl zapojení českého průmyslu však neupřesnil.

„U pásových bojových vozidel jsme ale například stanovili objem podílu českého průmyslu na 40 procent,“ dodal Metnar.

Ověřené stroje

Generál Petr Pavel, který byl dalším z hostů Otázek Václava Moravce, uvedl, že při výběru zcela jistě sehrály roli vzájemné vztahy Česka a USA.

„Každá taková velká akvizice má v sobě i politický aspekt. Vojáci dali jednoznačný požadavek, jaké parametry od vrtulníků požadují. Výsledek, ke kterému teď spějeme, je velice rozumným kompromisem, protože naplní nejvíce z těchto parametrů. Velkým argumentem je, že tyto vrtulníky jsou ověřeny praxí. Jsou to od počátku vojenské verze. Vrtulníky Agusta, které byly také ve hře, jsou militarizovanou civilní verzí, což je už samo o sobě deficit,“ uvedl generál Pavel.

„Pokud už si kupujeme nějakou vojenskou techniku, obzvlášť dražší, tak ji nekupujeme na rok, na dva ale na 20 let. Proto bychom se na nákup měli dívat z hlediska kvality a maximálních schopností,“ doplnil.

Ministr obrany odmítl, že by vrtulníky měly problémy s námrazou, jak o tom informovala některá média. „To bych chtěl jednoznačně odmítnout, tento systém H1 s konfigurací 8 Venom, 4 Vipery naprosto odpovídá požadavkům a parametrům, které si stanovila armáda. Nevím o žádném dokumentu, který by byl a zpochybňoval by kvalitu těchto vrtulníků,“ řekl Metnar.

Nereálný slib dvou procent HDP

Ministerstvo obrany dostalo na příští rok o 800 milionů korun méně, než počítaly dlouhodobé plány. Podle Metnara to nebude znamenat škrty v resortu, víceleté projekty ale mohou být v čase posunuty. Bývalý předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel a někdejší český ministr obrany Alexandr Vondra se v pořadu shodli, že dosáhnout výdajů na obranu ve výši dvou procent HDP do roku 2024 je velmi nereálné.

Vondra nepochybuje o tom, že si ministerstvo s nižším růstem poradí. Nižší výdaje ale podle něj vážně ohrožují závazek, že do roku 2021 bude Česko dávat na obranu 1,4 procenta svého HDP. Dvouprocentní cíl do roku 2024 označil za velmi nereálný. Nyní rozpočet ministerstva obrany představuje asi 1,2 procenta HDP.

Podobný názor vyslovil i Pavel. „S největší pravděpodobností nebudeme schopni dodržet náš závazek,“ řekl. Chybí mu realistický plán, jak toho dosáhnout. Poznamenal, že se nedá očekávat, že když ekonomika zpomaluje svůj růst, budou se výrazně zvyšovat obranné výdaje. Reálné schopnosti české armády podle něj rostou, ale ne tak rychle, jak se Česko zavázalo.

Metnar „pevně věří“, že své závazky Česká republika splní a v roce 2024 bude dvě procenta na obranu vydávat.