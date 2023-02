Nic nenasvědčuje tomu, že předání funkcí bude hladké. První měl Pavlovi volat Zeman, míní politolog

Zvolený prezident Petr Pavel by chtěl vládě pomoci s vysvětlováním nutnosti důchodové reformy i podobu podoby jednotlivých kroků, řekl v pátek na tiskové konferenci. Zmínil třeba posun věkové hranice pro nástup do penze. Jak působí týden po zvolení Petr Pavel na politologa Daniela Kroupu? „Řekl bych, že to je aktivní přístup. Ale zatím nemohl prokázat, jestli bude aktivistický, protože žádné pravomoci zatím nemá,“ řekl Kroupa Radiožurnálu. Praha 19:55 3. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Dá se předpokládat, že v tuto chvíli bude kancelář prošpikovaná různými odposlouchávacími zařízeními,“ říká politolog (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak na vás působí aktivity budoucího prezidenta první týden po zvolení a více než měsíc před inaugurací? Přesvědčuje vás, že bude aktivní, ale neaktivistický?

Řekněme si, že aktivistickým prezidentem by být neměl. Miloš Zeman aktivistickým prezidentem byl, ale zároveň velmi neaktivním. A když se ptáte, jak na mě působí první týden po zvolení do funkce Petr Pavel, tak bych řekl, že to je aktivní přístup. Ale zatím nemohl prokázat, jestli bude aktivistický, protože žádné pravomoci zatím nemá.

Ono to je trochu optický klam, nebo klam způsobený zájmem médií, protože každý den čteme něco, co Petr Pavel řekl nebo udělal. Ale ono se většinou jedná o zcela normální a formální kroky. Telefonují mu prezidenti, se kterými hovoří a kterým sám netelefonoval ani nepodněcoval něco takového. Dává rozhovory různým zahraničním médiím, která potom citují ta naše.

V pátek uspořádal tiskovou konferenci, kde vysvětloval některé svoje kroky. Mimo jiné řekl, že se s Milošem Zemanem má v Lánech setkat 13. února. Termín navrhl Petr Pavel s tím, že odmítl, že by mělo jít o přetahovanou, kdo komu zavolá první. Jaké bude podle vás předávání funkcí?

Já bych řekl, že zatím nic nenasvědčuje tomu, že to bude úplně hladké. Protože první, kdo měl zavolat a pogratulovat Petru Pavlovi, byl český prezident. To má udělat vůči každému kandidátovi, ať je to jeho favorit, nebo odpůrce. To se nestalo.

Pak jsme očekávali, zda Miloš Zeman pozve Petra Pavla na schůzku, a to se také nestalo. Zapadá to dosti do způsobu jednání Miloše Zemana, který tímto způsobem, trochu naivně, chce dát najevo jakousi supremaci nad novým kandidátem. Když chce na Hrad, tak ať si zavolá, ať si zažádá. A já to zvážím. Tady k něčemu takovému nebyl prostor. Z těchto kroků usuzuji, že nástup nemusí být úplně hladký.

Audit NKÚ

Petr Pavel se netají pochybnostmi o fungování prezidentské kanceláře v minulosti a mluvil o potřebě hloubkového auditu. Přičemž jak víme od Miloslava Kaly, na zveřejnění čekají schválené závěry kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, až je uvolní orgány činné v trestním řízení. Jak na vás tato situace působí?

Opravdu nepůsobí dobře, protože o některých pochybeních prezidentské kanceláře ví celý národ. Koneckonců jsme sledovali soudní proces pana Baláka, který byl pravomocně odsouzen a následně omilostněn. Sledovali jsme příběh se skartací zprávy o Vrběticích. Ta se s velkou pravděpodobností dostala do nepravých rukou a bylo třeba zahladit otisky prstů toho, kdo s ní zacházel.

Na Hradě působili lidé bez bezpečnostní prověrky, a to dokonce lidé spjatí svým podnikáním s Ruskou federací. Takže se dá předpokládat, že v tuto chvíli bude kancelář prošpikovaná různými odposlouchávacími zařízeními. Jistě stojí za to na Hradě nejenom vyvětrat, ale i prověřit, že do budoucna tam bude mít prezident alespoň relativní jistotu, že všechno, co řekne, se nevynese k našim nepřátelům.

Jak vážné jsou podle vás obavy příštího prezidenta z nevěrohodnosti fungování ochranné služby a také zjištění, že na Hradě funguje soukromá bezpečnostní agentura?

O soukromé bezpečnostní agentuře toho moc nevím, jenom že tam působila. A je to divné, ta tam nemá co dělat, zvláště když má fungovat ochranná služba prezidenta. No a druhá věc je, že této službě velí člověk, který byl vynesen do své funkce na základě setkání s kancléřem Mynářem. Také bych řekl, že se neprojevil jako nestranný profesionál, a byl za to kritizován. V poslední době se stáhl, ale toto zavdává důvod k tomu, aby nový prezident tuto situaci vyřešil.

On se dohodl s policejním prezidentem, že zatím dostane obecnou ochranku, dokud se tato situace nevyřeší. Vím, že se ozvaly policejní odbory, nicméně nevyvrátily ta podezření, která pronikla do veřejného prostoru.

Kdybych se vrátil k tomu auditu, současní úředníci na Správě Pražského hradu, také v Lesní správě Lány a v Kanceláři prezidenta republiky už závěry kontroly znají. A nejsou, jak jsme se dozvěděli, vázáni mlčenlivostí. My jsme zvali do vysílání Radiožurnálu mimo jiné ředitele Jana Nováka, ale bezúspěšně. Bylo by podle vás vhodné, aby výsledky kontroly zveřejnili ihned oni sami?

Samozřejmě, protože máme zákon číslo 106 o svobodném přístupu k informacím a všechny tyto dokumenty by měly být veřejně přístupné. Pan předseda Nejvyššího kontrolního úřadu Kala signalizoval, že tam problémy jsou, snad ne kriminální povahy, tak zaplať pánbůh za to. Řekl bych, že daňoví poplatníci mají právo vědět, jak se s jejich prostředky na Hradě nakládalo.

Petr Pavel upozornil, že telefonáty s osobnostmi ze zahraničí byly iniciovány z druhé strany, včetně telefonátu s tchajwanskou prezidentkou, vůči kterému se vymezila Čína. Vzhledem k tomu, že svůj postoj budoucí prezident konzultoval s ministrem zahraničí, je podle vás telefonát v pořádku?

Je to v naprostém pořádku. Pro Petra Pavla to byla jenom příležitost, jak signalizovat nejenom domácí, ale i zahraniční veřejnosti, že jeho kurz bude prozápadní.