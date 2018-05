Přístup Česka ke kauze Novičok byl nestandardní a poškodil nás jako partnera, říká k výrokům prezidenta Pavel

Výroky prezidenta Miloše Zemana v kauze Novičok mohly podle generála Petra Pavla oslabit důvěryhodnost České republiky v očích partnerů NATO. Řekl to v rozhovoru pro Radiožurnál. Předseda vojenského výboru Severoatlantické aliance tvrdí, že postup hlavy státu byl nezvyklý. Jaké to podle Pavla může mít důsledky? Praha 11:15 20. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Armádní generál Petr Pavel | Foto: Filip Jandourek

Jak NATO hodnotí průběh kauzy Novičok, a to v souvislosti s Českem a s citacemi prezidenta Miloše Zemana z tajné zprávy?

Na jedné straně je naprosto legitimní, že si prezident vyžádá upřesňující informace o těchto událostech a aktivitách. Na druhé straně je naprosto nestandardní, že se to děje přes média. Všichni představitelé vlád a států úkolují své zpravodajské služby, ale málokdo z nich to dává najevo veřejnosti, a už vůbec se z těchto zpráv pro veřejnost většinou necituje. Nejenom, že tu platí ochrana zdrojů, ale zároveň i mnoho těch informací je citlivých a mohly by vyvolat nežádoucí reakci u veřejnosti. Takže z tohoto pohledu přístup české strany byl nestandardní a do určité míry nás poškodil z hlediska věrohodnosti jako partnera.

Česká republika, stejně jako řada dalších států, sklízí kritiku za to, že neplatí své závazky vůči Severoatlantické alianci, které by měly jít výdaje dvě procenta HDP. Máte pocit, že se to z české strany zlepší?

Když se podíváme zpátky necelé čtyři roky, tak to byl náš prezident, který se podepsal pod závazek naplnit dvě procenta HDP do roku 2024 a z toho 20 procent na modernizaci a investice. Z mého pohledu tento závazek tehdy přijatý měl být okamžitě přeložen do řeči plánů a rozpočtu. Měli jsme zpracovat jasný plán už tehdy. To, že k tomu nedošlo, je samozřejmě škoda. Důsledky tohoto opatření budeme sklízet teď, protože budeme jedním z těch států, který bude za několik týdnů čelit v Bruselu tlaku, proč neplníme vlastní přijaté závazky a jak se k tomu hodláme postavit.

Americký prezident Donald Trump se nyní setkal s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. Opět se mluvilo o výdajích a on říkal, že by to měly být dokonce až čtyři procenta. V minulosti také řekl, že na státy, které své závazky neplní, by to mohlo mít takový dopad, že by se na ně neuplatňoval článek pět o tom, že útok proti jedné členské zemi je považován za útok proti všem. Je to vůbec reálné?

Není to reálné. Myslím si, že z tohoto pohledu i prezident Trump má již více informací o tom, jak NATO skutečně funguje. Článek pět není vázán na výši členského příspěvku. Takže v tomto smyslu se všichni snaží vnímat to ne jako uspokojení představy prezidenta Trumpa, ale jako legitimní závazky všech členských států spravedlivě sdílet břemeno společné obrany. V tomto smyslu se všechny státy snaží navýšit, některé více, některé méně, ale bude naprosto evidentní, že ten pokrok tam je. A já věřím, že bude i spravedlivě oceněno úsilí všech států, které navýšily směrem k přijatým cílům.

Myslíte tedy, že bude pokrok i na české straně?

Na české straně ten pokrok je samozřejmě taky, ale není takový, aby nám umožnil splnit závazky, které jsme přijali. Řada zemí, kterou jsou ve srovnatelné situaci jako my, ty závazky plní. Myslím, že v tomto ohledu si Česká republika nestojí špatně, protože ekonomika roste, možná nejvíce ze všech koaličních partnerů. Takže pokud koaliční partneři, jejichž ekonomika neroste tak rychle jako naše, byli schopni navýšit až na dvě procenta, tak Česká republika by toho měla být schopná taky.

Zahraniční mise? Závazek i zodpovědnost

Teď se v Česku hodně řeší rozšiřování, nebo nerozšiřování zahraničních misí. Komunisté podmiňují podporu nově vznikající vlády Andreje Babiše z ANO tím, že s emise rozšiřovat nebudou. Pokud na to ANO a ČSSD přistoupí, jaký to udělá obraz Česka v NATO?

Důležité je si uvědomit, že mise, kterých se účastní česká armáda, nejsou jen misemi armády České republiky. Jsou to mise, kterých se Česko účastní. Vyjadřuje to naši zodpovědnost a naše závazky nejenom ve vztahu k NATO, ale i ve vztahu k Evropské unii a OSN. Je to výraz vůle suverénního státu podílet se na řešení bezpečnostních problémů ve světě, a to prostředky, které jsou naprosto legitimní a legální. Myslím si, že jsou jenom výrazem zodpovědného člena těchto institucí, který se nechce jenom vést na vlně bezpečnosti poskytované nám těmito instituce, ale zároveň do nich i aktivně přispívat.

Když naposledy prezident Zeman jmenoval na Pražském hradě generály, kritizoval jednoho „nejmenovaného“ generála. Média posléze spekulovala, že ta kritika mířila na vás. Jak se k tomu stavíte?

Já k tomu nemám naprosto co říct. Dokud nebyl nikdo jmenován, ani žádná konkrétní souvislosti, tak si myslím, že zaujmout pozici potrefené husy by asi nebylo správné.