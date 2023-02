Zásadní je pro nás školství či zdravotnictví. Setkání s Pavlem není jen formalitou, říká karlovarský hejtman

Tři týdny před inaugurací vyrazil zvolený prezident Petr Pavel na cestu do Karlovarského kraje. Jak vznikal její program? Co si od návštěvy budoucího prezidenta slibuje krajské vedení? Podporuje vláda region a jeho obyvatele dostatečně? A může vůbec kraji, který je v mnohých demografických i ekonomických statistikách nejhorší v rámci celé republiky, nějak reálně pomoci prezident? Tomáš Pancíř se ptal hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka (za STAN). Dvacet minut Radiožurnálu Karlovy Vary 23:00 15. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít | Foto: Václav Šlauf / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Jak vznikal program cesty? Doporučovali jste jako vedení kraje nebo přímo vy jako hejtman, kam by se pan Pavel měl zajet podívat? A s kým by bylo dobré, aby se setkal?

První návrh vzešel z týmu prezidenta Pavla. Obsahoval hlavní osu v Karlovarském kraji, kdy návštěva začala ve středu dopoledne v Aši. Následuje Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Ostrov a Jáchymov. Z daného pohledu už je program velmi objemný a myslím, že zahrnuje i významná místa.

Prezident může upozorňovat na důležitost věnování pozornosti našemu regionu. Pokud se tématika dostane do centra pozornosti, bude se jí věnovat jiná péče, míní Petr Kulhánek

Máte konkrétní agendu a body, které chcete s Petrem Pavlem probrat?

Ano, jde o zásadní témata, která aktuálně řešíme, ať už se týkají budoucího rozvoje kraje a samozřejmě i ta v souvislosti s budoucím útlumem těžby hnědého uhlí. Koneckonců jde i o ony mnohdy nelichotivé statistiky, které jste zmínil na začátku.

To znamená, že bychom rádi otevřeli oblast vzdělávání, například kvalitu základního školství. Zejména bychom však rádi otevřeli postupné otevírání univerzitních oborů, což máme připraveno ve spolupráci se Západočeskou univerzitou i dalšími vysokými školami.

Narážíme ale na problém financování daných oborů. Myslím, že právě zde by nám pan prezident Pavel mohl oním otevřením, důrazem a akcentem na dané téma pomoci. Strategickým tématem je také doprava a dokončení celé páteřní spojnice D6, a to nejen z Chebu do Prahy, ale i na druhou stranu, tedy napojení na německou dálniční síť.

Dalším ze zásadních témat je dostupnost zdravotnictví, dostupnost lékařů a jejich motivace v kraji působit. V neposlední řadě jde určitě také o sociální klima v Karlovarském kraji, kde, přepočteno na počet obyvatel, dlouhodobě čelíme velmi vysokému počtu exekucí.

„Jednání bude určitě muset být velmi věcné a stručné s fakty a argumenty.“

Když agendu vypočítáváte a vezmeme-li v úvahu, že vaše setkání má trvat hodinu a navíc tam nemáte být jen vy a budoucí pan prezident, ale i primátorka Karlových Varů z hnutí ANO a další zástupci kraje – dá se za danou dobu toto všechno probrat? Není přeci jen středeční setkání spíše formalitou?

Určitě ne. Proto jsme vyselektovali ta pro nás opravdu zásadní témata, která řešíme, u kterých potřebujeme pomoc, ale kde umíme pomoci i my sami. S nimi bychom pana prezidenta rádi seznámili.

Určitě to bude muset být velmi věcné a stručné jednání s fakty a argumenty. Jak jsem ale zažil jednání s panem generálem Pavlem, myslím, že v této rovině bychom to mohli zvládnout.

Vládní opatření

Petr Pavel na Facebooku avizoval, že se během návštěvy Karlovarského kraje chce ptát také na to, jak jeho obyvatelé vnímají účinnost, nebo naopak neúčinnost vládních opatření. Je i toto téma, ke kterému máte něco připravené.

Určitě budeme reagovat na to, co zmíní pan prezident. Pokud se ptáte na opatření vlády ve vztahu k energetické krizi, jsem často dotazován, jakým způsobem dopadá na naše obyvatele, subjekty a podniky. Pomoc ze strany státu možná přišla pozdě, ale vnímám to tak, že doba nutná na přípravu byla delší.

Dnešní situace je taková, že má kraj vyčleněny i rezervní prostředky na to, aby mohl svým organizacím, školám a dalším příspěvkovým organizacím dofinancovat zvýšené náklady. Stropy se týkají jak obyvatel, tak firem.

Současná situace na energetickém trhu navíc svědčí o tom, že se ceny mnohdy dostávají už pod daný strop a zatím nevnímáme žádné zásadní nebo kritické momenty, kdy by se občané nebo podniky dostávali do kritické situace.

Na druhou stranu, Karlovarský kraj má připraven i program takzvané záchranné brzdy pro rodiny a lidi, kteří by se díky tomu dostali z tíživé finanční situace, jsme schopni jim pomoci. Myslím, že v rámci možností vláda udělala to, co mohla.

„Prezident nemůže pomoci exekutivně, ale může témata otevírat na správném fóru, například ministerstvech nebo vládě.“

Vrátíme-li se ke dnes zahájené návštěvě zvoleného prezidenta Petra Pavla v Karlovarském kraji, může hlava státu ve všem, o čem mluvíme, skutečně nějak reálně pomoci?

Myslím, že nemůže pomoci exekutivně, to znamená nějakým vlastním rozhodnutím, ale může pomoci právě vnímáním daných témat a jejich otevíráním na správném fóru, ať už se jedná o ministerstva, vládu, komory parlamentu, další akce nebo profesní setkání, kterých se zúčastní.

Může upozorňovat na důležitost věnování pozornosti našemu regionu. Pokud se tématika samozřejmě dostane do centra pozornosti, bude se jí věnovat jiná péče, než je například dnes přehlížena.

Poradkyně Petra Pavla Lucie Poláková, která je z Karlovarského kraje, v Deníku N uvedla, že měla po oznámení cesty Petra Pavla v regionu pozitivní ohlasy. Lidé jí říkali, že premiér Petr Fiala (ODS) za více než rok ve funkci ve vašem kraji nebyl. Pana premiéra nebo celou vládu jste nezval?

Pana premiéra jsem zval, byl v regionu na zahájení školního roku. Nicméně k pracovnímu jednání nedošlo. Vnímám i druhou roli, kdy se s vládou jako celkem můžeme setkat, a to je podle Asociace krajů, kde už máme naplánován termín dalšího jednání s celou vládou.

Samozřejmě i tam otevíráme problémy, které se týkají jednotlivých regionů. Pokud to ale bude možné, do budoucna určitě plánujeme, abychom se setkali, když ne se všemi členy vlády najednou, tak s těmi, kteří jsou pro nás nejzásadnější.

Kolik v Karlovarském kraji chybí lékařů? Jak se kraj připravuje na útlum těžby uhlí? A co je podle hejtmana Kulhánka na návštěvě Petra Pavla nejdůležitější? Poslechněte si celý rozhovor výše.