Pavel se přihlásil k euru. A oceňuji, že nemachruje na mladé, hodnotí politolog novoroční projev prezidenta

První novoroční projev Petra Pavla přinesl nejedno překvapení. Prezident se v něm přihlásil k euru. „Je pozoruhodné, že to zmínil v tomto projevu," podivil se v rozhovoru pro iROZHLAS.cz politolog Josef Mlejnek. Pavel se také pokusil oslovit mladou generaci. A jeho projev se natáčel v exteriérech, což dosud nebylo zvykem. „Je to změna, novinka. Působilo to zajímavě," hodnotí Mlejnek. Rozhovor Praha 14:45 1. ledna 2024

Jak se vám projev Petra Pavla líbil?

Ocenil bych, že na jeho poměry to bylo nadstandardní. Není tak dobrý řečník jako jeho předchůdci v úřadu. Trochu s tím někdy míval problém. Koneckonců i v kampani byl málomluvnější. Nyní ale přednesl solidní projev, který neměl chyby v tom smyslu, že bychom mohli říct, že to neumí. Z hlediska formální stránky odehrál standard. Je vidět, že na tom pracoval a že dovede úroveň projevů a verbálních vystoupení postupně zkvalitňovat.

Zaujalo vás něco na prezidentově projevu?

Ano, jednoznačně se přihlásil k přijetí eura. Může se dostat do konfliktu s ODS, která má v tomto ohledu jiný postoj. Je pozoruhodné, že to zmínil v tomto projevu.

Mě ještě zaujalo, že část projevu věnoval mladým lidem. To jsme dříve prakticky neviděli, nebo ano?

Myslím, že to je plus. Nejmladší generace má trochu jiné pohledy, třeba na ekologii. V minulosti starší politici hráli roli, že mladé poučovali. Myslím, že to je to nejhorší, co mohou udělat. Dávno dospívají lidé, kteří se narodili po pádu komunismu, pro které není pád komunismu ústřední událostí života. Za daleko důležitější věc mohou vnímat třeba změnu klimatu a důsledky, které to pro jejich život může mít.

Josef Mlejnek Politolog z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Věnuje se domácí politice, přechodům k demokracii, ústavním a volebním systémům i politice v oblasti střední a východní Evropy.

Určitě bych ocenil, že prezident nemachruje vůči mladým, nedělá karatele a nemá postoj: „Myslíte to dobře, ale ještě se máte hodně co učit, děcka.“ Ocenil bych, že jim takto podal ruku. Mohl by na Hradě uspořádat konferenci nebo diskusi, kterou by si organizovali mladí sami a kde by mohli předestřít svou vizi bez toho, aby je někdo starší poučoval. A prezident by mohl přijít jako host. Bylo by dobré, když už to načal v projevu, aby dal ještě více najevo, že si názorů mladých lidí váží.

Ještě jedné věci jsem si všimla. Prezidentské projevy bývaly z vnitřních prostor, pracoven. Petr Pavel mluvil, zdálo se, zvenku. V jednu chvíli jsme tam slyšeli i zvon.

Ano, to mě také zaujalo. Ocenil jsem, že to tam nechali. Působí to autenticky. Někdo to může vnímat jako technickou chybu, ale já bych to tam určitě nechal, protože to projevu dodává na autentičnosti, byť je to předtočené. Je to změna, novinka. Působilo to zajímavě. Líbilo se mi to. Tady se Petr Pavel vymezil vůči předchůdcům.

Srovnání se Zemanem

Asi se nevyhneme srovnání s Milošem Zemanem. Jaký byl Pavlův projev oproti projevům jeho předchůdce?

Miloš Zeman měl jako politik specifické projevy. Pavel nikoho konkrétně nejmenoval. Zeman rád uděloval různé urážky, ať už přímo nebo obecně naznačoval, ale všichni věděli, o koho jde. Pavel byl umírněný, vstřícný. V tom je velký rozdíl.

Komentátoři mnohdy Miloši Zemanovi vyčítali, že jeho projevy neměly obsah či určitý hlubší přesah nebo nebyly dostatečně státnické. Promarnil Petr Pavel ve svém projevu tuhle příležitost, nebo ji naopak dokázal dobře využít?

Miloš Zeman měl projevy na Vánoce. Když jsem je v minulosti komentoval, tak jsem od nich očekával, že to bude mít vánoční dimenzi, vánoční zamyšlení. Zeman ale dost často působil spíše jako statistická ročenka. Vyjmenovával, jak rostlo HDP, komentoval ekonomické ukazatele. To by se více hodilo do novoročního bilančního a otevřeného projevu. Málokdy se pouštěl do hlubších filozofických úvah nebo reflexí. To byla spíše doména Václava Havla.

Projev Petra Pavla byl v zásadě obecný. Vyhnul se tomu, že by dlouze komentoval ekonomické ukazatele. Pokud jde o politiku, tak byl k vládě vstřícný. Zmínil, že v pěti se těžko vládne, a ocenil, že není žádný velký vnitrokoaliční konflikt mezi stranami, což je pravda. Opět jí ale vytkl chabou schopnost komunikace, což jí vytýkají všichni.

Jak jste naznačil, Petr Pavel přesunul projevy zpět z vánočního času na Nový rok. Může být i tohle jakási snaha odlišit se od Miloše Zemana?

Asi ano. Od Pavla je to vymezení vůči Zemanovi, je to takový symbol. Koneckonců se netají tím, že chce vládnout jinak než Zeman. Myslím, že většina obyvatel má novoroční projevy spojené s Václavem Havlem a jeho prvními projevy po pádu komunismu. Miloše Zemana podezírám, že své projevy přesunul jen kvůli tomu, aby byl něčím zajímavý.