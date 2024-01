Odvážný, spojující a originální, hodnotí projev prezidenta Honzejk. ‚Tuctový,‘ nesouhlasí Zvěřina

Prezident Petr Pavel ve svém prvním novoročním projevu vyzval k přijetí eura, ocenil snahu vlády řešit zadlužení a vyzval ke kultivaci veřejného dialogu. Podle komentátora Hospodářských novin šlo o nejinspirativnější prezidentský projev za posledních 21 let. „Byl odvážný, spojující a originální,“ hodnotí Petr Honzejk. Jeho kolega z Lidových novin s tím nesouhlasí. „Byl to tuctový projev, žádnou inspiraci v něm nevidím,“ míní Martin Zvěřina. Pro a proti Praha 18:09 2. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Petr Pavel měl projev před budovou České rozhlasu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Honzejk připouští, že v projevu prezidenta chyběla spousta věcí. Zmiňuje například explicitní důraz na pomoc Ukrajině. „Ale pokud nechceme, aby projev prezidenta trval od 1. ledna od 13.00 do 7. ledna do večera, tak tam rozhodně nemůžeme mít všechno,“ konstatuje komentátor.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zazněl z Pražského hradu novoroční projev státníka, nebo vládního politika? Debatují komentátoři Martin Zvěřina z Lidových novin a Petr Honzejk z Hospodářských novin

Pavel podle něj ale svým projevem dokázal, že je možné se pokusit o vyšší slušnost v politice a o spojování společnosti. „A zároveň říkat záležitosti, které nejsou třeba úplně populární, a říkat je klidným, slušným tónem, což myslím stojí za ocenění,“ konstatuje.

Zvěřina v projevu prezidenta oceňuje to, že se vymezil vůči lidem, kteří zneužívají střelbu na filozofické fakultě. „Za to si zaslouží pochvalu, že se tato věc nemá využívat politicky, nemají se hledat viníci, nikdo nemá nikam ukazovat. A to jsme bohužel ve veřejném prostoru viděli,“ připomíná.

„Ale jinak nerozumím tomu, že prezident řekl, že předchozímu osazenstvu Hradu chyběly vize, plány a program, pak třeba nakousl konkrétní problém nedostupných bytů, který ale hned opustil. Bylo to v bloku, kterým oslovil mladé voliče, což považuji za marketingový záměr.“

„A oslovil mladé voliče, kterým vlastně říká: ‚Chápu vaše starosti, chápu vaše problémy, ale když to vydržíte, tak se to možná změní.‘ To není plán,“ naznačuje komentátor Lidových novin.

Honzejk připomíná, že Pavel se na rozdíl od obou předcházejících prezidentů explicitně ve velké části zabýval problémy mladé generace.

‚Projev ke změně nálady nestačí.‘ Čím Pavel překvapil a co v jeho poselství chybělo Číst článek

„Řekl, že mladá generace to má velmi složité, ale zároveň vstupuje do života s mnohem pevnějšími a jasnějšími hodnotami, než měla jeho generace. Takto jednoznačně se problémům mladé generace nikdo zatím nevěnoval.“

„Jestliže mu kolega Zvěřina vyčítá, že se explicitně nevěnuje problematice drahých bytů…, to by se mohl věnovat všem možným politikám do detailu. To není úloha prezidenta. Jeho úloha je směrovat politickou debatou tam, kam je přesvědčen, že by se měla ubírat,“ nastiňuje.

To, že se Petr Pavel v projevu obrátil na mladé, za marketingový tah Honzejk nepovažuje.

„Potom můžeme jako o marketingovém tahu hovořit úplně o všem. O tom, že pan prezident zmínil, že by Česko mělo rychle přijmout euro, a říkat, že tím oslovuje část společnosti, které se chce zalíbit. Marketing je to tehdy, když se chce politik podbízet, a ne tehdy, když otevírá nějakou novou kapitolu, nové téma, v tomto případě téma mladé generace. Vyčítat Pavlovi marketing, je opravdu to poslední, co by mě napadlo,“ říká Honzejk.

Podle Zvěřiny ale Petr Pavel ve svém projevu žádné téma neotevřel ani nenabídl mladým lidem nějakou vizi či představu, jak by měli fungovat.

Novoroční projev Petra Pavla „Co se týče jeho role v domácí politice, zatím jsem vůbec nic neviděl, respektive viděl jsem, že plní scénář Andreje Babiše a je vládním prezidentem. Protože se zatím proti vládě vymezuje velice opatrně a pro spoustu lidí paradoxně, protože když řekne, že nějaký zákon je špatný, a že když ho nepodá k Ústavnímu soudu opozice, musel by to udělat on,“ konstatuje Martin Zvěřina. „Dokazuje, že to, co mu v kampani vyčítal Andrej Babiš a spousta jeho příznivců, že bude nevýrazným prezidentem, který politice vůbec nerozumí, a bude tam jen tak na parádu a bude na všechno kývat, zkrátka není pravda,“ reaguje Petr Honzejk.

„To, co řekl směrem k problémům mladé generace, jsou takové floskule. To není žádný program ani zahájení diskuse. To je opravdu jenom mazání medu kolem huby. Pardon za ten výraz, ale je to, myslím, výstižné,“ oponuje komentátor z Lidových novin.

Kritizuje i názor prezidenta, že mladí lidé mají hodnoty pevnější než třeba jeho generace.

„Zajímalo by mě, kde na to prezident přišel. Chápu, že on a jeho hodnoty v mladém věku jsou problematická otázka, ale jak přišel na to, že dnešní mladí lidé mají pevnější myšlenkový nebo světonázorový základ. Kde k tomu tvrzení našel zdroje?“ ptá se.

Kultivovaný, bez urážek protivníka

Prezident v projevu apeloval na politiky, aby kultivovali veřejnou debatu. Daří se mu takto ovlivňovat domácí politiku? Pomáhá řešit spory na politické scéně?

Z generála hlavou státu, ale co dál? Prezidentu Pavlovi chybí politické zkušenosti, i proto se zatím spíš učí Číst článek

„Daří se mu s naplňováním Ústavního soudu. Co se týče jeho role v domácí politice, zatím jsem vůbec nic neviděl, respektive viděl jsem, že plní scénář Andreje Babiše a je vládním prezidentem. Protože se zatím proti vládě vymezuje velice opatrně a pro spoustu lidí paradoxně, protože když řekne, že nějaký zákon je špatný, a že když ho nepodá k Ústavnímu soudu opozice, musel by to udělat on. V tom vidím velikou disparátnost,“ konstatuje Martin Zvěřina z Lidových novin.

Podle Honzejka má prezident Petr Pavel jednoznačný politický názor, který se nebojí formulovat i v případě, že jde proti většině společnosti.

„Mám na mysli jeho návrh na urychlení přijetí eura. Vlastně dokazuje, že to, co mu v kampani vyčítal Andrej Babiš a spousta jeho příznivců, že bude nevýrazným prezidentem, který politice vůbec nerozumí, a bude tam jen tak na parádu a bude na všechno kývat, zkrátka není pravda.“

„Petr Pavel se může jevit spoustě lidem jako vládní prezident, ale od prezidenta, pokud je přímo zvolený, musíme očekávat, že bude mít nějaký politický názor, politickou agendu. A obojí Pavel splňuje. Ukazuje, že má politický názor, že ho dokáže kultivovaným způsobem, a to je to podstatné, bez urážek protivníka prosazovat. To je výrazný pozitivní vklad do české politiky,“ konstatuje Petr Honzejk z Hospodářských novin.

Poslechněte si celou debatu na začátku textu.