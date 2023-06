Nechci sledovat každého ruského občana v Česku, ale monitorovat, co se v ruské komunitě děje, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel v neděli v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News odmítl, že by vyzýval ke sledování každého ruského občana na českém území. Potvrdil, že kandidáta na ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) jmenuje do funkce 29. června. Prezident také uvedl, že vývoj státního rozpočtu ho znepokojuje. Zkritizoval, jak byl sestaven letošní rozpočet, i způsob komunikace vlády. Praha 12:25 18. 6. 2023 (Aktualizováno: 12:35 18. 6. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Petr Pavel představil své kroky ke 100 dnům od inaugurace | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bezpečnostní složky by podle Pavla měly sledovat, co se v ruské komunitě děje. Prezident nutnost přísnějšího sledování Rusů zmínil v rozhovoru, který Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda publikovalo ve čtvrtek. Situaci Pavel přirovnal k „přísnému dohledovému režimu“, v němž za druhé světové války žili Japonci ve Spojených státech.

„Já jsem použil termín monitorování zpravodajskými službami a možná bych ho měl vysvětlit. Monitorování neznamená sledování každého jednotlivého ruského občana. Znamená to plošné sledování toho, co se v komunitě děje, a reagování na rizikové faktory chování, protože to je opatření, které má za cíl sledovat bezpečnost našich občanů,“ řekl Pavel.

Zmínil výbuch muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014, ze kterého české tajné služby podezřívají příslušníky ruské tajné služby GRU. Pavel také zopakoval, že Rusko vede agresivní válku a „otevřeně popírá platnost mezinárodních pravidel a práva“.

„Je zemí, která nás označuje za svého nepřítele. Zemí, která ústy svých nejvyšších představitelů vyhrožuje ostatním zemím vojenskými údery včetně použití jaderných zbraní. Je zemí, která u nás spáchala teroristický akt. A to jsou všechno důvody, které by nás měly vést k tomu, abychom byli obezřetní k ruským občanům žijícím na našem území,“ uvedl prezident.

Rezignace Nekuly

Pavel řekl, že důvody odchodu současného ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) jsou osobní. „Nemám důvod přezkoumávat, jaké jsou a nejsou důvody. Pro mě je důležité, že premiér s takovým řešením souhlasí,“ řekl Pavel v pořadu.

Nekula ve středu oznámil svou rezignaci ke konci června. Svůj odchod z funkce zdůvodnil tím, že v posledních týdnech necítil podporu vedení lidové strany.

Pavel také v rozhovoru řekl, že ho znepokojuje vývoj letošního rozpočtu. Nelíbí se mu, že není výhled, že by rozpočet na příští rok mohl být lepší. Zkritizoval také způsob přípravy letošního rozpočtu. Poznamenal, že „nebyl zrovna tím nejlepším rozpočtem, který byl zpracován“.

Ministerstvo financí podle něj k záležitosti přistoupilo tak, že podhodnocovalo výdaje a nadhodnocovalo příjmy, což se dělo i v minulosti. Za největší problém považuje zmatečnost obrazu, kdy ani odborníci nevědí, z čeho mají vycházet.

Smrt Roma v Brně

Shromáždění v Brně kvůli smrti Roma po konfliktu s Ukrajincem nepovažuje prezident Petr Pavel za úplně šťastné. Ocenil naopak přístup organizace Romea a vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fukové.

Pavel zdůraznil, že záležitost je potřeba posuzovat s chladnou hlavou, emoce jsou podle něj zjitřené na všech stranách. Je nutné jednoznačně odsoudit jakýkoli akt takového násilí a zároveň důsledně vyšetřit, co se vlastně stalo, uvedl prezident.

„Jsou některé okolnosti, které hovoří o tom, že to nebylo černobílé, že je potřeba, abychom měli jasný obrázek,“ řekl. „Ale to nijak nesmazává fakt, že došlo k zabití nebo k vraždě, podle toho, jak to bude nakonec posouzeno, a z toho musí být vyvozeny jednoznačné důsledky včetně trestu. A to bez ohledu na to, kdo byl účastníkem,“ doplnil.

Podle prezidenta je potřeba nepaušalizovat a nedělat z věci národnostní nebo rasový problém.

Další úspory

Ohledně vládního konsolidačního balíčku uvedl, že bude asi nutné současný návrh vzít jako nutný a přijmout ho případně s drobnými úpravami a začít jednat o druhém a případně třetím úsporném balíčku, které by byly dlouhodobější. K tomu je nutné, aby se na jeho přípravě podílela i opozice.

Zdůraznil, že konsolidace veřejných financí není záležitostí vlády Petra Fialy (ODS), ale věcí státu. Řekl, že balíček způsobí škody, pokud ale mají být napraveny veřejné finance, bude to bolet.

Opětovně za problém vlády označil její komunikaci. Podotkl, že částečně je to způsobeno tím, že ve vládě je pět stran. Bez dobré komunikace návrhů ale podle něj není možné pro ně sehnat podporu.

Schůzku k důchodové reformě chce Pavel svolat na podzim.