Pavel má výhrady k penzijní novele, buď ji vetuje, nebo podepíše později. Původně měla platit od září

Prezident Petr Pavel bude penzijní novelu buď vetovat, nebo ji podepíše až v následujících dnech. Novinářům to po čtvrtečním jednání hlavy státu s premiérem Petrem Fialou (ODS) řekla mluvčí Hradu Markéta Řeháková. Kabinet přitom chtěl účinnost některých opatření od 1. září, což při tomto prezidentově postupu nebude možné. Novela by musela vyjít ve sbírce zákonů ve čtvrtek. Aktualizováno Praha 20:28 31. 8. 2023 (Aktualizováno: 20:40 31. 8. 2023)

Pavel bude o svém postoji k novele veřejnost informovat v pátek, doplnila Řeháková. K navrhovaným změnám v důchodech má výhrady. S Fialou ve čtvrtek Pavel hovořil také o přípravě rozpočtu na příští rok, konsolidačním balíčku, jaderné energetice a návrzích na velvyslance.

Vládní novela má přinést zpřísnění pravidel předčasných důchodů či zpomalení řádné lednové valorizace penzí. Nynější mimořádné valorizace při vyšším růstu cen by nahradil dočasný přídavek. Senát předlohu schválil 23. srpna.

Předčasný důchod bude podle předlohy možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších až pěti let. Pobíraná částka se bude krátit víc než dosud a až do řádného termínu penze se nebude valorizovat zásluhová část důchodu.

O rok později má vejít v účinnost prodloužení minimální doby hrazení odvodů jako jedné z podmínek pro vstup do předčasné penze o pět let na 40 let.

Cesta k udržitelnosti?

Při pravidelných lednových valorizacích se penze nyní zvyšují o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by se měl brát v úvahu výhradně růst cen pro domácnosti důchodců. Započítávat se bude třetina růstu reálných mezd, jako tomu bylo před rokem 2018.

Pokud by se ceny zvedly nejméně o pět procent od posledního přidání, důchodci dostanou stejně jako teď při mimořádné valorizaci víc peněz, ovšem nejdříve od července kalendářního roku.

Pobírat budou podle novely vždy do konce roku přídavek a zvedne se jim i zásluhová část penze, ovšem prakticky rovněž dočasně.

Růst se totiž bude započítávat do běžného lednového navýšení. Mimořádné přidání se tak na rozdíl od nynějška nebude promítat do dalších valorizací. Dočasný přídavek a zvýšení procentních výměr bude podle novely odrážet 60 procent růstu cen.

Úpravy mají podle předkladatelů přispět k dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému a ke snižování zadlužení státu. Mají také zabránit opakování situace s vlnou odchodů do předčasného důchodu z loňského roku a celkově snížit motivaci k využívání tohoto druhu penze.