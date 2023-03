Pavel dostal pokutu 60 000 za netransparentní údaje o dárcích. Již ji dohledovému úřadu zaplatil

Prezident Petr Pavel dostal pokutu od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 60 000 Kč, a to za netransparentní údaje o dárcích v prezidentské kampani. Zjistil to magazín Reportér z transparentního účtu Petra Pavla, magazínu to potvrdil i člen vedení úřadu Jan Outlý.

