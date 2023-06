Pavel na Hradě zhodnotil prvních 100 dní ve funkci. Chce se setkat s kandidátem na ministra Výborným

Prezident Petr Pavel považuje za užitečné setkat se s kandidátem lidovců na ministra zemědělství Markem Výborným. Termín ještě není domluven, uvedl na čtvrteční tiskové konferenci ke 100 dnům od své inaugurace. Za největší úspěch svého dosavadního prezidentství považuje nastartování směru, kterým by rád pokračoval v příštích pěti letech. Praha 11:29 15. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Petr Pavel představil své kroky ke 100 dnům od inaugurace | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezident řekl, že o Výborném jako kandidátovi na ministra zemědělství slyšel podobně jako veřejnost poprvé ve středu. O projednání změny požádal ve středu premiéra Petra Fialu (ODS) šéf lidovců Marian Jurečka.

Nominaci dosavadního šéfa sněmovní frakce lidovců Výborného premiér ve středu podpořil, musí ji ale ještě schválit širší vedení KDU-ČSL.

Čtvrteční, už dříve naplánované jednání Pavla s premiérem se bude věnovat hlavně konsolidačnímu balíčku.

Vzhledem ke středeční návštěvě ministra školství Mikuláše Beka (STAN) na Hradě se dotkne i vzdělávání, uvedl prezident. Dodal, že rozhovor se bude týkat také dalších aktuálních témat.

Od března, kdy Pavel vystřídal na Hradě Miloše Zemana, bude změna ve vládě čtvrtou v řadě. Den poté, co se ujal funkce hlavy státu, jmenoval Pavel ministrem životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL).

V květnu po rezignaci Vladimíra Balaše (STAN) pověřil jako ministra školství Mikuláše Beka (STAN), který do té doby zastával funkci ministra pro evropské záležitosti. Tím jmenoval Martina Dvořáka (STAN).

100 dnů od inaugurace

Vize Pavlova působení na Pražském hradě stojí na dvou pilířích. Prvním z nich je upevnění pozice Česka ve společnosti demokratických zemí s prozápadní orientací. Druhým celková změna nálady ve společnosti, aby lidé uvěřili, že mohou něco změnit, pokud chtějí.

Pavel řekl, že se mu podařilo splnit většinu krátkodobých cílů a rozpracovat většinu cílů dlouhodobých. Poděkoval svému týmu z Kanceláře prezidenta republiky, ale i ze Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány. Pavel se stal prezidentem 9. března.

Připomněl, že po nástupu do úřadu řekl, že raději bude kritizován za vysokou aktivitu než za vlažný start.

Podotkl, že měl oprávněný pocit, že po předchozím prezidentovi Miloši Zemanovi je co dohánět. Dal si proto za úkol znovu nastavit směr a způsob, jakým má hlava státu při svých povinnostech postupovat.

I když bylo podle něj uplynulé období hodně náročné, většinu krátkodobých cílů považuje za dotažené do konce, dlouhodobé se podle něj podařilo rozpracovat. Poděkoval proto svému týmu.

Za největší úspěch označil to, že byl nastartován směr a způsob, kterým by rád pokračoval dalších pět let. „Je to směr ke splnění celkové vize mého prezidentství. Vize, která, jak věřím, může naši zemi posunout tam, kde bychom ji rádi viděli,“ řekl.