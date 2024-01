‚Aktivní i aktivistický.‘ Jak hodnotí vládní a opoziční politici první rok prezidenta Pavla?

Před rokem se začala na Pražském hradě psát nová kapitola. Po dvou veteránech zdejší polistopadové politiky, kteří vládli ze sídla českých králů 20 let, se ujal funkce nováček na zdejší scéně, vysloužilý generál Petr Pavel. Praha 13:37 29. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel při slavnostním uvítání u příležitosti setkání prezidentů V4 | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Profiloval se v mnohém jako negace svých předchůdců. Podle svých slov chtěl vrátit úřadu důstojnost. Být prezidentem aktivním, nikoli aktivistickým. Za tu dobu měl na stole několik stěžejních zákonů.

Výrazně promluvil do složení Ústavního soudu, jmenoval generály, vyznamenával, jezdil na motorce, kánoi, skateboardu a absolvoval řadu cest po zdejších krajích i za hranicemi.

„Je prezidentem, který se snaží neopomíjet opomíjené a nerozděluje společnost, což je v kontrastu s jeho předchůdcem velký posun. Za ten rok se našly i nějaké chyby, ale myslím si, že kdo nechybuje, ten není lidský,“ hodnotí jeho výkon předsedkyně Sněmovny a vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Já se na to snažím dívat s nadhledem, vidět plusy i minusy. Domnívám se, že Petr Pavel skutečně je prezidentem aktivním, ale stejně tak i prezidentem aktivistickým,“ tvrdí místopředseda Sněmovny a hnutí ANO Karel Havlíček.

„Například ten tak trochu výstřel z Aurory ve smyslu zavádění eura. Myslím si, že to nebylo úplně promyšlené, bylo to spíše progresivistické gesto, ale má na to nepochybně právo,“ dokládá své tvrzení.

Havlíček naznačuje, že lidé Pavla vnímají jako prezidenta pětikoaličního. „A někteří to možná vnímají tak, že nemají zastání, které očekávali.“

„Zvedání témat, a to i těch ne většinově populárních, nepovažuji za žádný aktivismus, ale zkrátka aktivitu, kterou pan prezident sliboval. A myslím, že je i vítané, že umí jít proti proudu, proti všeobecnému názoru, který třeba vychází z výzkumů veřejného mínění,“ reaguje Pekarová Adamová.

„Myslím si, že ani neplatí to, že by se nesnažil spojovat a zasypávat příkopy mezi lidmi, které ve společnosti bohužel jsou. Protože třeba cesty, které absolvuje po ČR, jako jedny z prvních vedly právě do regionů, kde velkou podporu ve volbách neměl,“ dodává.

Které kroky od prezidenta v dalším roce politici očekávají? Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu. Moderuje Tomáš Pavlíček.