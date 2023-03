Pavel představil osm cílů na 100 dní ve funkci. Chce schůzky Fialy s Babišem a dál cestovat po regionech

Prezident Petr Pavel představil ve čtvrtek své plány pro prvních sto dní ve funkci. Má osm bodů. Chce se mimo jiné věnovat otevírání Pražského hradu veřejnosti a iniciovat schůzku premiéra Petra Fialy z ODS s předsedou nejsilnější opoziční strany Andrejem Babišem z ANO. Hodlá také nominovat první tři kandidáty na soudce Ústavního soudu ke schválení Senátem. A plánuje i dál cestovat po regionech. Praha 14:59 16. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala z ODS, prezident Petr Pavel a předseda ANO Andrej Babiš | Foto: René Volfík/iROZHLAS.cz | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Pavlův plán je rozdělen do osmi oblastí. První z nich je, že prezident chce Pražský hrad otevřít veřejnosti. „Bezpečnostní opatření uvolním v maximální míře, kterou policie umožní tak, aby odpovídala aktuálnímu hodnocení rizik,“ uvedl.

Chce také zorganizovat jednání ohledně kulturního otevírání prezidentského sídla. A bude jednat s architekty a odborníky o revitalizaci prostor Hradu a jeho okolí, jmenuje také externího poradce.

Z hlediska komunikace Pavel zavede pravidelné brífinky pro média, provede revizi komunikačních kanálů, rozšíří tým o odborníky na sociální sítě a digitální komunikace.

Zároveň chce modernizovat webové stránky prezidenta a připravit komunikační strategii zaměřenou na mladou generaci s cílem prohlubovat její zájem o politiku a společenská témata.

Další oblast se týká dodržování pravidel v Kanceláři prezidenta republiky. Pavel chce mimo jiné zahájit potřebné kontroly v této kanceláři i obou příspěvkových organizacích, zabránit nehospodárnému nakládání s veřejnými penězi, představit organizační změnu kanceláře či po obdržení závěrečné zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu o dosavadních auditech zajistit zavedení doporučených opatření.

Schůzky politiků

Pavel také avizuje, že vyzve k pravidelným schůzkám premiéra Petra Fialu (ODS) a předsedu nejsilnější opoziční strany, tedy šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Svolat chce schůzku k nastavení pravidelných setkávání se zástupci koalice a opozice ohledně důchodové reformy a také jednání vrcholných ústavních činitelů a ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) ke koordinaci zahraniční politiky.

Prezident také představí tým poradců v oblastech ekonomiky, energetiky, důchodové reformy, ústavního práva, životního prostředí, sociální politiky a vzdělávání.

Pavel podle plánu navštíví všechny sousední země. Tento týden byl na Slovensku a aktuálně se nachází v Polsku, do Německa vyrazí příští týden. Vydá se také na Ukrajinu, a to v dubnu. Setká se také s nejvyššími představiteli EU a NATO.

V prvních 100 dnech navštíví Moravskoslezský kraj a také další dva kraje. Vytvoří tým odborníků pro vztahy s regiony, místními komunitami a občanskou společností. Zároveň chce Pavel představit proces výběru kandidátů na pozice ústavních soudců a nominovat první tři kandidáty ke schválení horní komorou Parlamentu.

Pavel již ve svém inauguračním projevu avizoval, že plány na 100 dní hájení zveřejní. „Když politici nastupují do funkce, často mluví o sto dnech hájení. Předchází tím případné kritice za vlažný start. To by mně nebylo vlastní. Raději budu kritizován za příliš aktivní start,“ prohlásil tehdy.