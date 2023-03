Téměř dvě třetiny Čechů věří, že Petr Pavel bude dobrým prezidentem, ukazuje průzkum Medianu

Co Češi očekávají od nového prezidenta Petra Pavla a jak si myslí, že bude zvládat svou novou funkci? Na to se zhruba tisícovky lidí ptali v polovině února výzkumníci ze společnosti Median v průzkumu pro Český rozhlas. Téměř dvě třetiny Čechů se shodují na tom, že Petr Pavel bude dobrým prezidentem. Nejméně s tím ale souhlasí voliči ANO nebo ti, kteří v druhém kole prezidentské volby podpořili předsedu tohoto hnutí Andreje Babiše. Průzkum Praha 7:41 2. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Průzkum Medianu pro Český rozhlas | Foto: Median | Zdroj: Český rozhlas

„Lidé očekávají, že to bude dobrý prezident a že má dobře nakročeno k tomu, aby to mohl být prezident sjednotitel, který by mohl šrámy, které tady ve společnosti zůstaly jak po volbě, tak dlouhodobě, zacelit,“ dodává k výsledkům průzkumu ředitel Medianu Přemysl Čech.

Respondenti se nejvíc shodují také na tom, že nový prezident bude Česko dobře reprezentovat v zahraničí. Nejčastěji si to myslí voliči Pirátů. Z aktuálních voličů hnutí ANO s tím souhlasí zhruba polovina. Naopak nejméně dotázaných - necelá třetina - si myslí, že pomůže řešit problém drahých energií nebo vysoké inflace.

Například to, že by se chtěl aktivně zapojit do zahraniční politiky, zmiňoval Petr Pavel už v kampani. Krátce po svém zvolení také řekl, že by chtěl zastupovat i voliče, kteří pro něj nehlasovali. Slíbil, že i jejich problémy bude s vládou řešit.

„Pokud měli dosud pocit, že s nimi vláda nekomunikuje, tak já jsem s nimi připraven komunikovat, naslouchat jim a pokud budou mít jakékoli racionální návrhy k řešení našich problémů, tak je přenášet tam, kde by měly být, to znamená na úroveň vlády,“

Hned od svého zvolení byl Pavel velmi aktivní. Například koncem minulého týdne se sešel se zástupci opozice. S předsedkyní poslaneckého klubu ANO Alenou Schillerovou a místopředsedou Sněmovny za ANO Karlem Havlíčkem jednali o vládním návrhu na snížení valorizace penzí. Opozice tento návrh kritizuje a při jednání ve Sněmovně už několik dní obstruuje.

Pavel navštívil také některé vyloučené lokality Česka, třeba v Ústeckém kraji. A v regionech, kde v prezidentské volbě získal nejméně hlasů, debatoval se starosty o problémech. Ještě doplním, že cesta na sever Čech byla jeho druhým výjezdem do regionů po volbách. Předtím už navštívil Karlovarský kraj.

Dotazování probíhalo mezi 17. a 18. únorem na reprezentativním vzorku 1032 respondentů. Náhodná statistická odchylka činí +/- 1,5 procentního bodu u postojů, které zastává 5 % respondentů, a až +/- 3,5 procentních bodů u postojů, které zastává 50 % respondentů.

Petr Pavel a Miloš Zeman | Zdroj: Pražský hrad