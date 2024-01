Zkreslovat situaci na Ukrajině tím, že je válka jen na východě, je klamání veřejnosti, myslí si Pavel

Prezident Petr Pavel má za sebou první rok ve funkci. Jak se za ním ohlíží? Nejvíc ho prý těšilo setkávat se s lidmi, zažil ale také velké změny ve svém týmu, naposledy to byl odchod šéfky jeho kanceláře Jany Vohralíkové. V bilančním rozhovoru pro Dvacet minut Radiožurnálu Speciál mluvil také o válce na Ukrajině, kritice náčelníka armády Karla Řehky ze strany šéfky poslanců hnutí ANO Alleny Schillerové nebo o otázce možné obhajoby mandátu. Exkluzivně Praha 15:05 29. 1. 2024 (Aktualizováno: 16:03 29. 1. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Prezident Pavel odmítl, že by za odchodem Jany Vohralíkové z pozice vedoucí jeho kanceláře byly „zákulisní boje“. Jde podle něj o standardní personální obměnu.

„Odvedla obrovský kus práce v období, které lze nazvat konsolidačním,“ ocenil její práci s odkazem na svůj nástup po svém předchůdci Miloši Zemanovi.

Tehdy Pavel slíbil prověřit chod prezidentské kanceláře pod kancléřem Vratislavem Mynářem.

„Stále nemáme k dispozici závěrečnou kontrolní správu NKÚ a některá vyšetřování policie jsou ještě v procesu,“ řekl s tím, že až bude zpráva hotová, nebude mít problém ji zveřejnit.

Petr Kolář

Pavel také odpovídal na otázky ohledně svého „přítele po boku“ Petra Koláře. Jak nedávno zjistil Radiožurnál a web iROZHLAS.cz, prezidentská kancelář nepožádala pro Koláře o bezpečnostní prověrku. Kolář následně s Hradem ukončil smlouvu, čímž přišel o vstupní kartu a tím o volný přístup na Hrad.

„Nemá žádnou smlouvu s Hradem a není důvod, aby měl (vstupní) kartičku. Hrad žádat prověrku pro Koláře nebude, protože pro to není důvod,“ řekl Pavel.

Prezident také odmítl nálepku „prezidenta pětikoalice“, kterou mu někdy dává opozice.

„Nevetoval bych zákon jen proto, abych něco dokazoval opozici nebo koalici,“ řekl.

Na otázku, jestli bude mandát obhajovat, odpověděl opatrně: „Říct s jistotou, co budu dělat za pět let, by bylo přeháněním, případně přílišnou ambicí - a k tomu já jsem nikdy neměl blízko.“

Dodal, že možnou další kandidaturu bude řešit krátce před vypršením pětiletého mandátu.

Válka na Ukrajině

Pavel reagoval také na výroky slovenského premiéra Roberta Fica a šéfa opozičního hnutí SPD Tomia Okamury, že v Kyjevě, respektive na Ukrajině není válka.

„Na Ukrajině nepochybně válka je. To, že v Kyjevě po většinu času běží normální život, to je taky pravda, ale bohužel tento život je přerušován tím, že neperiodicky přilétají rakety a zabíjejí lidi, to není normální,“ řekl.

„Zkreslovat to tím, že válka – nebo speciální operace, jak ji nazývají Rusové – probíhá jen na východě Ukrajiny, je vážným klamáním veřejnosti,“ doplnil.