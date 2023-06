Prezident Pavel ve Sněmovně: Překvapuje mě urputnost politických bojů. Chybí mi větší tolerance

Prezident Petr Pavel v úterý vystoupil před poslanci s projevem, ve kterém řekl, že ho občas urputnost politických bojů ve Sněmovně překvapuje. Chybí mu větší tolerance a naslouchání mezi koalicí a opozicí. „Opoziční strany by měly nabízet věrohodnou alternativu vůči vládě a představovat občanům svá reálná řešení politických problémů, kterým čelíme,“ uvedl prezident. Sněmovnu navštívil krátce před uplynutím prvních 100 dnů ve funkci. Aktualizováno Praha 14:19 13. 6. 2023 (Aktualizováno: 15:06 13. 6. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V budově sídla dolní komory na Malé Straně prezidenta přivítala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která mu dala i dárek | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezident také upozornil na to, že mnoho voličů své reprezentanty v dolní komoře nemá, přestože volili. „Vnímám jejich frustraci,“ uvedl. Poslance vyzval Pavel k tomu, aby ve své práci mysleli i na ně.

Zmínil také obyvatele, kteří se voleb neúčastnili. I těmto občanům mohou dát poslanci podle hlavy státu pocit, že zastoupení mají, pokud se budou zajímat o jejich problémy. Ovlivní to jejich vnímání demokracie, míní Pavel.

Řekl, že chce být nestranickým prezidentem všech občanů. Jeho cílem je hledat shodu, tlumit konflikty a vést otevřený dialog i s opozicí, uvedl.

Věrohodná alternativa

„Roli opozice chápu tak, že by měla vždy nabízet věrohodnou alternativu vůči vládě a představovat občanům svá reálná řešení politických problémů, kterým čelíme,“ řekl prezident.

Pokládá však za důležité, aby mezi vládou a opozicí existovala snaha nalézat některé dlouhodobé společné priority a styčné body, na kterých je možné a často nutné se shodnout.

V budově sídla dolní komory na Malé Straně prezidenta přivítala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

„Je mi ctí a potěšením navštívit a poprvé ve funkci prezidenta oslovit Sněmovnu,“ napsal pak Pavel do pamětní knihy dolní parlamentní komory. Na památku od její předsedkyně dostal umělecké ztvárnění zákona o zásluhách Tomáše Garrigua Masaryka o stát.

Konsolidační balíček

Balíček rozpočtových opatření připravovaný vládou je podle prezidenta Petra Pavla potřebný a je otázkou, jestli bude dostatečný. Obsahuje opatření, u kterých by přivítal lepší vysvětlení. Prezident to odpověděl na dotaz při příchodu do Sněmovny, kde ho čeká první vystoupení na plénu po vstupu do funkce.

„Už jen ze slova balíček plyne, že to není jeden celek, ale celý soubor opatření. Bylo by zvláštní, kdybych měl bezvýhradný přístup ke všem opatřením, jsou tam opatření, se kterými mám problém nebo bych potřeboval, aby byla lépe vysvětlena.“

„Rozhodně je ale nechci teď diskutovat bez vazby na druhé, balíček jako celek rozhodně potřebujeme, otázka je, jestli bude dostatečný,“ uvedl prezident.

Senát navštívil Pavel koncem března tři týdny po nástupu do funkce, a to jako první ústavní instituci. Uvedl tehdy, že by chtěl napravit vztahy mezi prezidentem a Senátem.

Zdůraznil také, že se nechce věnovat sporům o své pravomoci, a tedy o svou moc, ale že chce využívat svůj vliv zejména ve vztahu k vládě. Obecně se zmínil o zahraniční politice. Česká republika v ní musí mluvit jedním hlasem, řekl na plénu horní komory. Jeho vystoupení trvalo zhruba osm minut.

V Senátu Pavel vystoupil i koncem května před hlasováním o trojici nominantů na ústavní soudce.