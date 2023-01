Pavel: Za úspěch svého prezidentství budu považovat pouze a jen náš společný úspěch

Petr Pavel ve svém prvním vystoupení po vítězné volbě mluvil o českém společenství, které je podle něj zraněné. „Je zraněné souběhem krizí, kterými jsme si prošli a procházíme v poslední době, ale je také zraněné stylem politiky, který u nás v poslední době převažoval, politika konfrontace, politika vzájemného osočování a politika hledání důvodů, proč něco nejde," řekl v prvním vystoupení Petr Pavel. Přečtěte si celý proslov. Praha 16:31 28. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel se svou ženou Evou Pavlovou | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě volili. Zároveň bych chtěl poděkovat i těm, kteří mě nevolili, ale zároveň bych chtěl poděkovat těm, kteří mě nevolili, ale přišli k volbám. Tím dali jasně najevo, ze ctí demokracii a záleží jim na tom, jak tahle země bude vypadat.

Rozumím i tomu, že se mnozí cítí zklamaní, protože jejich favorit nevyhrál. Ale zároveň také vnímám to, že v této zemi nevidím vítězné nebo poražené voliče.

Vidím, že v této volbě vyhrály hodnoty. Vyhrály hodnoty jako pravda, důstojnost, respekt a pokora.

Jsem přesvědčený, že tyto hodnoty sdílí naprostá většina z nás a že rozhodně stojí za to, abychom se snažili, že budou součástí našich životů a aby se také vrátily na Hrad a do naší politiky.

Jsem připraven svojí službou, nejen do naší politiky, ale i na Hrad, je vrátit, zasazovat se o ně a nadále je rozšiřovat.

Rozhodně to ale nezvládnu sám. Nezvládneme to ani my, kteří jsme se sešli tady v tom sále. Nezvládneme to ani s těmi všemi, kteří mě volili.

Musíme společně přesvědčit všechny občany této země, že návrat k těmto hodnotám a návrat normální smysluplné komunikace nám výrazně pomůže zlepšit kvalitu života v této zemi.

Nebude to rozhodně jednoduché, ale také to není nemožné a já jsem přesvědčen o tom, že máme kromě těch rozdílů a příkopů, které nám mnozí připomínají, že máme mnohem více toho, co máme společné.

A je to nejenom společný jazyk, krásná země a její úspěšná historie. Je to především naše společná budoucnost, ale i problémy, kterým dnes a možná i v budoucnu budeme čelit. Je důležité abychom tyto problémy byli schopni řešit společně jako jedno společenství.

To společenství bohužel teď je trochu zraněné. Je zraněné právě skončenou prezidentskou kampaní.

To se musí změnit.

Já si myslím, že vy jste mi dnes pomohli udělat první krok na cestě k této změně.

Ale k tomu, abychom to dotáhli do konce, budeme opravdu potřebovat, aby k tomu přispěli všichni občané. A já jsem přesvědčen o tom, že bychom si měli přát Českou republiku, která se nebude vyznačovat blbou náladou, tak jako to kdysi označoval Václav Havel, jako frustraci z toho, že se věci nedaří, ale že si zasloužíme Českou republiku, která bude republikou pohody.

Já si myslím, že na to máme a že to dokážeme.

Děkuji. Na závěr mi dovolte říct, že za úspěch svého prezidentství budu považovat pouze a jen náš společný úspěch.

Moc vám děkuju.