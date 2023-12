PRŮZKUM: Lidé oznámkovali prezidenta Pavla trojkou. Hodnotili ho lépe než jeho předchůdce Zemana

Prezidenta Petra Pavla lidé za působení v čele státu při známkování jako ve škole hodnotili v průměru trojkou. Ve všech pěti dotazovaných oblastech byl Pavel hodnocený lépe než jeho předchůdce Miloš Zeman, vyplynulo z průzkumu agentury STEM/MARK. Nejlépe si prezident podle respondentů vede ve vystupování na veřejnosti a v obhajobě českých zájmů v zahraničí, naopak nejhorší hodnocení má Pavel v otázce řešení sporů na české politické scéně. Praha 14:23 7. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Za způsob vystupování na veřejnosti dostal Pavel průměrnou známku 2,5, za reprezentaci a hájení českých zájmů v zahraničí 2,8. Čistou trojku si vysloužil za využívání prezidentských pravomocí, známku 3,2 dostal za zájem o problémy občanů.

Nejhůř, v průměru mezi trojkou a čtyřkou, hodnotili účastníci průzkumu způsob, jakým nynější prezident řeší spory na domácí politické scéně.

Analytici STEM/MARK ale upozornili na to, že není jasné, jaké spory lidé vlastně myslí. Průzkum se jich na to nedoptával. Zda myslí například střet vládních a opozičních politiků ohledně ekonomického směřování země, nebo skutečný spor či politickou krizi vedoucí až k demisi vlády, což ale Pavel zatím v prezidentské funkci řešit nemusel.

„Pozitivní zprávou pro současného prezidenta může být to, že je hodnocen pozitivně – známkami 1 či 2 – i téměř pětinou voličů Andreje Babiše (ANO) z poslední přímé volby prezidenta,“ upozornil autor průzkumu Jan Burianec.

„Navíc si odnáší ve všech pěti atributech lepší hodnocení než předchozí prezident Miloš Zeman, který ve druhé polovině svého druhého funkčního období měl od české veřejnosti v průměru čtyřku. Na druhou stranu v počátcích své funkce v prvním volebním období též neměl špatnou výchozí pozici,“ doplnil.

Pavel má vyšší míru podpory zejména u mladších lidí do 30 let, vysokoškoláků, lidí z větších měst i u dotázaných, kteří se hlásí k pravicové orientaci. Naopak horší hodnocení dostává od respondentů starších 60 let, voličů opozičních stran SPD či ANO a ekonomicky hůře situovaných lidí.

Výzkumu se mezi 23. až 28. listopadem zúčastnilo prostřednictvím online dotazování 1010 respondentů starších 18 let.

Petr Pavel a Miloš Zeman | Foto: Zuzana Jarolímková/René Volfík | Zdroj: Koláž iROZHLAS