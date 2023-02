Petr Pavel: Nikdo nemůže Ukrajině předepisovat, jaký má být výsledek války, Naší úlohou je ji podporovat

Když přemýšlíte a analyzujete válku, přemýšlíte o tom stále spíše jako generál, bývalý vojenský velitel, nebo spíše jako politik a prezident?

Nedá se to úplně oddělit, protože svoji celoživotní zkušenost nikam nezavřu. Na jakýkoliv problém se dívám prizmatem předchozí zkušenosti. Ale zároveň si připomínám, že už nejsem voják, ani vojenský analytik a že se na to musím dívat z perspektivy člověka, který promlouvá k občanům nejenom této země, ale i našich sousedů a spojenců.

Musím používat argumenty i pro ně srozumitelné, nejenom vojensko-technické, ale taky vážit slova, protože to, co je možné říct jako voják nebo jako vojenský analytik, tak nemusí být úplně citlivé ve vztahu k občanům nebo ke spojencům.

Bezprecedentně po svém zvolení jste zdůrazňoval, že by spojenci měli projevit více odvahy, že NATO by mělo uvažovat o dodání stíhaček, nebo že limitem pomoci Ukrajině jsou pouze jaderné zbraně. Teď o pár týdnů jste naopak na mnichovské bezpečnostní situaci zaujal úvahou, že je potřeba přemýšlet nad tím, jakým způsobem má být Rusko poraženo. A dodal jste, že pro Západ by nebylo dobré, kdyby se Rusko rozpadlo. Je to už nějaký posun uvažování od generála k prezidentovi?

To jsou úvahy, které dnes zaznívají i mezi vojáky. Představa, že by výsledkem války mělo být to, že Rusko zkolabuje a propadne se do občanské války, do tahanic o vlastnictví jaderných zbraní a další teritoriální a jiné problémy, to si opravdu nikdo nepřeje.

Přáli bychom si, aby Rusko prohrálo na Ukrajině, aby si uvědomilo, že tato agresivní válka nikam nevede, aby se stáhlo z ukrajinského území a aby mohla začít jednání o obnově Ukrajiny, případně o následném bezpečnostním uspořádání v Evropě. To bychom si asi přáli všichni. Ale zároveň víme, že ne vždy se vývoj ubírá podle našich přání.

Na vaše slova z Mnichova trochu podrážděně reagoval v ukrajinských médiích ministr zahraničí. Měl jste už možnost to dovysvětlit představitelům Ukrajiny?

To podstatné bylo, že nikdo nemůže Ukrajině předepisovat, jaký má být výsledek války. Je to válka mezi Ukrajinou a Ruskem, dotýká se nás, ale ne bezprostředně. Naši lidé neumírají, naše města nejdou ničena. Měli by to být Ukrajinci, kteří si vyhodnotí, v jakém okamžiku budou schopni deklarovat podmínky pro zahájení jednání. My bychom na ně neměli tlačit, aby bojovali do posledního muže, protože naši lidé to nejsou. A neměli bychom je tlačit ani k ústupkům. Naší úlohou je podporovat, aby dosáhli svého cílového stavu.

Zvolený prezident Petr Pavel při rozhovoru pro Český rozhlas s moderátorem Tomášem Pancířem | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Máte z ukrajinské strany návrh termínu cesty na Ukrajinu?

Zatím nemám. Předsedovi ukrajinského parlamentu jsem řekl, že můj záměr platí, ale že vnímám, že je Ukrajina nejen ve válce, ale že v Kyjevě jsou časté zahraniční návštěvy, takže nechci dělat tlak. Na naší straně je flexibility více, proto bych dal přednost tomu, aby prvotní návrh dali oni.

Dnes je rok od války, informujeme o tom. Když se vrátíte myšlenkami před rok, mýlil jste se v předpovědích?

Myslím, že jsme se mýlili tak trochu všichni. Všichni jsme do poslední chvíle věřili, že k válce nedojde. Omyl spočíval v tom, že jsme se na to dívali naší optikou toho, co je dobrá varianta pro naši zemi, případně pro naše spojence. A když jsme tuto optiku převrátili na Rusko, málokdo byl schopen připustit, že by se Putin vědomě rozhodl pro variantu, která je nejhorší pro jeho vlastní zemi a lidi.

Putin byl objektivně utvrzován v tom, že ruská armáda má na to, aby v řádu dní Ukrajinu porazila. Aby dosáhla stavu, kdy bude moci sesadit vládu prezidenta Zelenského a nastolit režim vstřícný k Rusku. A to tak rychle, že se Západ nestihne vzpamatovat a jakkoliv reagovat.

Putin věřil, že armáda je perfektně vyzbrojená a připravená. A také spoléhal na to, že Západ nebude schopen se sjednotit a rychle reagovat, že v rámci různých zájmů budou mezi státy NATO názorové rozdíly, jak reagovat. A to všechno na jejich straně vedlo k jinému hodnocení situace než na té naší.

Bylo NATO dobře připravené na ruskou invazi? Mělo dělat něco jinak nebo rychleji?

Po válce je každý generál. Stále ještě nemůžeme říct, že už je po válce, ale můžeme vytvářet dost analýz, co jsme mohli dělat lépe. I když Ukrajina není členem NATO a státy nemohly reagovat podle článku 5, jistě jsme mohli být důraznější, pokud jde o odstrašení konfliktu, i když jde o nečlenskou zemi.

Mohli jsme být možná předvídavější v tom, že i odstrašení agrese mohlo přispět to, že by byla větší přítomnost vojáků NATO na území Ukrajiny například formou cvičení. Ale to jsou argumenty ex post. Aliance byla dost připravena, kdyby Rusko podniklo agresivní krok i paralelně proti zemím NATO, třeba Pobaltí. Tam funguje kolektivní obrana a všechny pohotovostní síly. Ale pokud jde o Ukrajinu, tam panovala zpočátku velká obava, abychom konflikt neeskalovali, abychom se nedostali do situace, kdy země NATO budou vnímány jako součást konfliktu. Protože možnost konfliktu mezi Ruskem a NATO si nikdo nepřál.

