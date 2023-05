Západ vstupuje do éry soupeření s Ruskem a Čínou, řekl Pavel. ‚Rozšiřují svůj vliv po celém světě.‘

Svaz vinařů protestuje proti zavedení spotřební daně na tiché víno. ‚Mohla by pohřbít vinařství.‘

Zavedení spotřební daně navrhl už na podzim NERV s tím, že by do rozpočtu přinesla pět miliard korun ročně. Nyní se platí z piva, lihovin a šumivého vína. Proč by mělo být klasické víno výjimkou?