Fiala vítá Pavlovo rozhodnutí ohledně valorizace penzí. Podle Okamury ale důchodce ‚hází přes palubu‘

Premiér Petr Fiala (ODS) uvítal rozhodnutí prezidenta Petra Pavla podepsat úpravu valorizace penzí. Novela zabraňuje enormnímu nárůstu zadlužení země, sdělil Fiala. Za správné označili stanovisko i další koaliční politici. Podle předsedy hnutí ANO Andreje Babiše ale Pavel „promarnil první velkou příležitost, jak spojit společnost". Šéf SPD Tomio Okamura v České televizi uvedl, že prezident hodil přes palubu přes tři miliony příjemců důchodů. Praha 19:28 15. března 2023

Pavel ve středu oznámil, že se spornou vládní novelu o snížení červnové valorizace důchodů rozhodl podepsat. Považuje ale za nezbytné, aby zákon přezkoumal Ústavní soud. Pokud by se opozice nakonec na soud neobrátila, učinil by tak sám.

Rozhodl jsem se podepsat novelu o snížení mimořádné valorizace důchodů. Po projednání s předními ekonomy i ústavními právníky panuje shoda na nezbytném zpomalení růstu důchodů, ale přetrvávají pochybnosti o ústavnosti zákona.



— Petr Pavel (@prezidentpavel) March 15, 2023

Opoziční hnutí ANO už zopakovalo, že se na soud kvůli retroaktivitě a způsobu projednání novely obrátí. Podnět už připravuje. Na twitteru to uvedla předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

@alenaschillerov V tomto konkrétním případě tak, že budou hledat úspory ve výdajích státu rovnoměrně a promyšleně, nikoli nahodile a na poslední chvíli, jak o tom svědčí použití legislativní nouze. Jak jsme avizovali, obrátíme se na Ústavní soud. Nepochybuji, že naděje na úspěch je vysoká.

Podle předsedy hnutí ANO Andreje Babiše prezident „promarnil první velkou příležitost, jak spojit společnost“.

K podnětu na Ústavní soud se k hnutí ANO chce připojit i hnutí SPD. Pokud se pod návrh podepíšou i poslanci SPD, bude mít větší legitimitu, vysvětlil předseda hnutí Tomio Okamura. Postoj Petra Pavla je podle něj „absolutně nepřijatelný“.

„Prezident Petr Pavel se rozhodl hodit přes palubu tři miliony invalidních, starobních, vdovských a sirotčích důchodců. Pro SPD je to absolutně nepřijatelný postoj. Musím říci, že jsem byl šokován i tím, co prezident Petr Pavel řekl, tedy že označil okradení těchto přibližně tří milionů příjemců důchodů za pouhou epizodu. To je opravdu šokující vyjádření,“ uvedl předseda SPD pro Českou televizi.

Pryč s otazníky

Premiér Fiala uvedl, že prezidentovo rozhodnutí uvítal. „Tato úprava je nesmírně důležitá, protože zabraňuje enormnímu nárůstu zadlužení naší země a zároveň zaručí všem, kteří pobírají důchody jejich zvýšení průměrně o 780 korun,“ řekl předseda vlády.

Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) napsal, že Pavlovo rozhodnutí je správné.

„Jsem rád, že se podařilo vysvětlit naléhavost úpravy valorizace důchodů. Důvody k tomuto kroku jsou jasné, musíme zodpovědně spravovat veřejné finance a nesmíme zadlužovat další generace. Úprava červnové valorizace je záchrannou brzdou. Kdyby vláda nezasáhla, přinesla by valorizace dalších 34 miliard dluhů do státního rozpočtu a zátěž by dál nekontrolovaně rostla,“ uvedl Jurečka.

@MJureka Dnešní rozhodnutí pana @Petr Pavel je podle mého přesvědčení správné.

Jsem rád, že se podařilo vysvětlit naléhavost úpravy valorizace důchodů. Důvody k tomuto kroku jsou jasné, musíme zodpovědně spravovat veřejné finance a nesmíme zadlužovat další generace.

Koalice je podle vicepremiéra připravena návrh obhájit před Ústavním soudem. Podle šéfky Sněmovny a koaliční strany TOP 09 Markéty Pekarové Adamové rozhodnutí Ústavního soudu napomůže jednou provždy odstranit některé otazníky, které ohledně projednávání zákona vznikly.

‚Dlouhodobě udržitelné‘

„Nicméně jsem ráda, že i podle prezidenta Pavla převažují racionální argumenty pro schválení této novely,“ uvedla Pekarová Adamová.

Pavlovo rozhodnutí ocenil i vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „To, aby fungování našeho státu včetně důchodů bylo dlouhodobě udržitelné, je v zájmu každého z nás. Vládu teď čeká úkol přijít se zásadní reformou penzí pro budoucnost všech generací. Úkol, kterého se nebojíme,“ sdělil Rakušan.

Průměrná starobní penze by se měla podle novely kvůli inflaci zvýšit o 760 korun. Podle dosavadních pravidel by rostla o 1770 korun.