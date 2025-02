‚Problém opět neřeší systémově.‘ Prezident Pavel vetoval novelu o zvýšení platů veřejných činitelů

Prezident Petr Pavel se u platové novely neztotožnil s tím, jak se zákonodárci vypořádali s nálezem Ústavního soudu. V dopise předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové kritizoval i nežádoucí retroaktivitu.

Předseda Nejvyššího soudu napsal Pavlovi, že zákon o růstu platů je protiústavní. Vyzval ho k vetu Číst článek

Vládní platová novela je podle Pavla opět jen přechodným řešením. „Nyní přijatá právní úprava platů ústavních činitelů problém opět neřeší systémově. Před lety stanovený ‚trvalý‘ mechanismus je soustavně upravován a téměř každý rok je do něj opakovaně, a do značné míry nahodile a nesystémově, zasahováno,“ uvedl prezident v dopise šéfce Sněmovny.

„Aktuálně přijatý zákon navržený vládní koalicí je do značné míry opět jen ‚přechodným řešením‘ na dobu volebního roku,“ doplnil Pavel.

Jako špatné řešení ale vnímá i opoziční návrhy na zmrazení platů politiků.

„Považuji za potřebné, abychom se dostali do stavu automaticky upravovaných platů dle jasně stanovených kritérií,“ poznamenal prezident. „Cílem by měla být právní úprava, dle níž by platy ústavních činitelů byly dlouhodobě závislé pouze na výkonnosti ekonomiky a platové a mzdové hladině v celé společnosti,“ uzavřel Pavel.

Prezident o novele rozhodl záhy poté, co se mu po neděli dostala na stůl. Na rozhodnutí měl přitom 15 dnů. Senát před ním přijetí novely 28. ledna umožnil, když ji sice neschválil, ale takí nijak nepozměnil.

Politici zatím bez platů

Novela má stanovit, že letos vzrostou platy vrcholných politiků téměř o sedm procent, v dalších letech nejvýše o pět procent.

Senát kvůli výhradám neschválil novelu o zvyšování platů veřejných činitelů, umožnil ale její přijetí Číst článek

Soudcovské platy by se měly letos v porovnání s loňskem zvýšit o méně než jedno procento ve vazbě na verdikt Ústavního soudu, který zrušil loňské snížení platů soudců. Pětiprocentní omezení v příštích letech se na platy v justici vztahovat nemá.

Zástupci justice žádali, aby Pavel novelu vetoval. Podle prezidenta Unie státních zástupců Tomáše Foldyny je norma v rozporu s nálezem Ústavního soudu a porušuje principy právního státu. Už předtím vyzvala prezidenta k vetu Soudcovská unie, za protiústavní novelu považuje i justiční grémium, složené z vrcholných představitelů soudů a soustavy státních zastupitelství.

Soudci i státní zástupci obdrželi své lednové výplaty, a to ve výši odpovídající loňskému nálezu Ústavního soudu. Politici zatím peníze za leden neobdrželi. Ministerstvo práce a sociálních věcí již dříve avizovalo, že termín výplaty se u nich odsune do prezidentova podpisu novely.