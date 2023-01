Hradní protokolář Kruliš: Chci mít ještě odpovědnost. Z mé pozice nejdete třídit zboží do skladu

Zvolený prezident Petr Pavel nastoupí do úřadu 9. března. Už teď proto začíná připravovat převzetí úřadu. Co všechno ještě prezidenta Miloše Zemana čeká? Ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš pro Radiožurnál řekl, že jmenování nového předsedy Ústavního soudu v programu zatím není. Rozhovor Praha 13:11 31. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Kruliš, ředitel Odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Existuje zavedený protokol pro předání úřadu mezi oběma prezidenty?

Myslím, že neexistuje žádný zavedený protokol, že je to tak jako v každé firmě, když se mění osazenstvo. Předávají se věci, které nikdy neskončí, protože pořád se v zahraničí dějí věci, na které je potřeba nějak reagovat. Pořád jsou další a další velvyslanci, pořád jsou další a další akce, jmenovací akty.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Obě strany budou muset najít nějaký průsečík, aby se potkaly, protože se potkat chtějí, komentuje schůzku Miloše Zemana a Petra Pavla Vladimír Kruliš

Je to nikdy nekončící proces, a proto je potřeba, aby tam byl někdo, kdo bude stále fungovat. Ale k tomu je ten aparát. I když nebudou šéfové odborů, pořád zůstává ten aparát, zůstává nějaká historie, programy, ze kterých jde vycházet a celé to jede dál.

Už jste se potkali s někým z týmu Petra Pavla kvůli předání agendy?

Já zatím ne. Ani jsem nezachytil, že by už bylo v éteru jméno mého nástupce v roli šéfa protokolu. Nicméně mám informaci, že v nejbližších dnech by se měla nová paní kancléřka Jana Vohralíková potkat s panem kancléřem Vratislavem Mynářem. Předpokládám, že z toho vyjde nějaký základní plán, a pak to sestoupí k nám, k ředitelům odborů, jakým způsobem to udělat.

Oba prezidenti mluvili o možném setkání, které nevylučují. Probíhají už nějaká jednání o té schůzce?

To neorganizujeme my. Odbor protokolu do toho vstupuje ve chvíli, kdy je naplánovaný termín, a řeší provozní věci – příjezdy, espézetky. Nicméně zachytil jsem také, že to má být někdy v nejbližších dnech, ale pokud je mi známo, tak zatím pevný termín ještě není domluven.

Říká něco protokol o tom, kdo by měl koho oslovit nebo jak by to setkání mělo být domlouváno?

To je zvláštní a dobrá otázka. Záleží na tom, jak to pojmeme. Z mého pohledu máme pořád prezidenta republiky, to znamená úřadujícího prezidenta, který je momentálně ten nejvyšší. A ten zvolený prezident by dle mého měl požádat o schůzku s panem prezidentem. To by mi přišlo nejčistší.

Na druhou stranu dovedu si představit, že by pan současný prezident pozval toho nově zvoleného pana prezidenta. Myslím, že obě strany budou muset najít průsečík toho, aby se potkaly, protože se potkat chtějí.

‚Nedisponuji Pražským hradem‘

Existuje nějaký plán předání agendy týmu nastupujícího prezidenta? Bude to probíhat kontinuálně?

Můžu mluvit za odbor protokolu, který řídím. Jsem připraven poskytnout veškerou součinnost. Jde nám asi všem o ten úřad, aby fungoval, aby tam nedocházelo k žádným chybám nebo protokolárním přešlapům, což by se velmi lehce mohlo stát, a potom se to špatně vysvětluje, takže je lepší tomu předejít.

Čili předpokládám, že ve chvíli, kdy dostanu informaci, že tento člověk nebo tento tým by měl přecházet a začít dělat protokol na Pražském hradě, tak já i moji kolegové jsme připraveni je už teď do toho zasvětit a vzít je k přípravě akcí tak, aby to plynule přešlo, aby nepřišli 9. března a tam neležel na stole hrníček a tužka s přáním všeho dobrého.

Větrat umím, výzev se nebojím, tvrdí budoucí kancléřka. Výstup Pavlovy mluvčí označila za ‚minelu’ Číst článek

Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli to 9. března nebude tak, že zamknete a předáte klíče.

Ne, ne. Za odbor protokolu určitě můžu říct, že si nebudu kazit jméno. A myslím, že jsem vždycky byl takový. Když se v Praze zeptáte na protokol kanceláře prezidenta, tak věřím, že všichni budou mluvit tak, že jsme se vždycky snažili, aby všechno fungovalo. A bude to tak i nadále. Takže od nás tohle určitě nikdo nemůže čekat.

Vyznat se v tom, kde co na Hradě je, není úplně jednoduché. Je to obrovský prostor. Plánujete, že třeba poskytnete týmu Petra Pavla nějaké prostory na Hradě, aby si tam mohli vytvořit zázemí a postupně přebírat agendu?

To není úplně otázka na mě. Já nedisponuji Pražským hradem. Já můžu nabídnout pouze to, že se budeme...

Ale bavíte se o tom, jak to bude probíhat.

... že budeme pomáhat. Toto je asi na diskusi těch dvou kancléřů – nastupující kancléřky a současného kancléře. Nicméně je potřeba říct, že Pražský hrad je záludný v tom, že je zaprvé obrovský. Když mě teď kolegyně vedla vaší budovou Českého rozhlasu, tak si myslím, že Hrad je několikanásobně větší. A jsou to chodby, které vypadají na první pohled stejně.

Má to i spoustu názvů, které nikdo nezná – točky, středňák, kulatá. V tom se nikdo moc nevyzná, ale všichni ti lidé, kteří tam pracují, tak přesně vědí.

„Dej hosta do kulaté,“ zní zvláštně, ale všichni u nás vědí, že je to kulatá jídelna, která je součástí bývalého Masarykova bytu. Je potřeba nějaký čas, aby člověk nasál tyto postupy, kde čeká návštěva, kudy přichází.

Bude to také souviset s tím, jakou kancelář si nastupující prezident vybere, protože není vázán tím, že by musel přijít do kanceláře, ve které sídlil prezident Václav Klaus a prezident Miloš Zeman. Může si vybrat jiné prostory. Může se upravit cokoliv, jak bude potřebovat.

Zpět k té otázce. Jste připraveni poskytnout prostory nastupujícímu týmu, nebo to nebývá zvykem?

Myslím, že to nebývá úplně zvykem. Úřad se předával od Václava Klause k Miloši Zemanovi, protože to bylo jediné takové předání úřadu. Když končil Václav Havel, tak skončil o výrazný čas dříve, než nastupoval Václav Klaus. Takže to není otázka na mě. Já opravdu nedisponuji žádnými kancelářemi, že bych je mohl půjčovat nebo pronajímat. Já za sebe mohu nabídnout jenom tu součinnost.

O Ústavním soudu

Mluvil jste o tom, že agenda běží dál bez ohledu na to, že si prezidenti předávají funkci. Jsou plánovaná nějaká konkrétní přijetí na Hradě, jmenování nebo návštěvy, jejichž příprava je už potřeba předat novému týmu, aby vše proběhlo hladce?

Zatím, pokud vím, je tam jenom návrh na jmenování soudců. Myslím, že je tam i nějaký rektor, což už bude náležet novému prezidentovi. Vím, že tam je i poptávka na rezervaci termínů pro Španělský sál, protože ten se dá komerčně pronajímat.

Důvody Pavlova úspěchu. Zabral ‚geniální‘ slogan o řádu a klidu i plná náměstí. A zvládl i virózu Číst článek

Něco se tam připravuje, ale nemá to pevně naplánované datum a je na to čas. Pokud vím, tak zatím není agenda, která by musela být splněna 10. března, tak aby 9. března prezident přišel a zjistil, že tam je agenda, kterou už nelze stihnout, to určitě není.

Jsou nějaké akty, které ještě udělá současný prezident. Jmenuje soudce, protože to nesnese odkladu, 15. února předají pověřovací listiny noví velvyslanci – třeba velvyslanec Spojených států amerických, který teď nedávno přijel do České republiky. Takže pár aktů tam ještě bude, ale je to standardní agenda.

Když jste zmínil soudce, připravujete jmenování nového předsedy Ústavního soudu?

Zatím nemám tu informaci a zatím takový bod v programu není.

Počítáte také s tím, že dosavadní vedoucí kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář nebo vedoucí sekcí odborů už nebudou vykonávat žádné akty, které by zavazovaly někoho dalšího? Ať už je to přijímání nových lidí, rozdávání odměn a podobně.

Nemůžu mluvit za své kolegy, mluvím za sebe, za svůj odbor. Připravujeme jenom to, co je dáno, co nám náleží. Opravdu nejsme politický odbor, neděláme politiku, jsme servisní organizace Kanceláře prezidenta republiky, která zajišťuje průběh aktů, aby probíhaly tak, jak mají.

Jak to bude se zaměstnanci Hradu? Kolik z té zhruba stovky lidí si prezident vybírá nově a kolik lidí buď skončí, nebo skončilo? Je to jasné?

Kancelář prezidenta republiky nepatří pod státní službu. Není tam vůbec žádná garance jakéhokoliv pracovního místa. Je to standardně pracovněprávní proces. Je to zcela na panu prezidentovi a týmu pana prezidenta – zejména jeho kancléřce, protože ta je hlavou organizace – se kterými lidmi se rozloučí, které si bude chtít nechat, jak ten tým rozšíří, změní.

I co se týče nějaké systemizace úřadu, může být úplně jiná. Za Václava Klause byl třeba politický odbor, který za nás byl začleněn v rámci zahraničního odboru. Takže to je otázka na ně. Mohou si nechat každého a nemusí si nechat nikoho.

Kruliš v ČNB?

Ještě k vaší budoucnosti. Prezident Miloš Zeman nepřímo potvrdil, že byste mohl být kancléřem v České národní bance (ČNB). Doslova je to tedy ředitel sekce kancelář. Dostal jste takovou nabídku?

Ne, nebavili jsme se o žádné takové nabídce. Rád bych zůstal ve výkonné funkci. Trošku mě mrzí, když někdo říká, že se chystají nějaké trafiky. Myslím, že výkonná funkce není trafika, pokud to nejsou nějací poradci, ale žádná taková funkce se nechystá.

Ve svém věku bych ještě chtěl pracovat. A chtěl bych mít odpovědnost, protože jsem zvyklý na ten zápřah a na tu obrovskou odpovědnost. Určitě budu hledat něco, kde můžu využít to, co umím.

Vím, že teď je asi dost moderní taková inkvizice v tom, že budeme vyhledávat a ničit všechny, kdo pracovali v Kanceláři prezidenta republiky. Ale tam pracují neuvěřitelní odborníci, kteří mají obrovské znalosti. Byla by velká škoda tyto lidi ztratit.

A je potřeba říct, že většinou, i když by si to možná někteří přáli, tak z této pozice nejdete do nějakého skladu, kde budete jenom třídit zboží.

,Mám za to, že si to svojí prací už dávno zasloužil.‘ Pavel jmenuje šéfa BIS Koudelku generálem Číst článek

To nepochybně.

Protože je to škoda zahodit všechny zkušenosti, které za ty roky máte nasbírány. Takže já budu určitě hledat něco, kde budu prospěšný a kde budu moct dělat něco, co mě baví, protože jsem celý život rád dělal to, co mě baví, a doufám, že to tak bude i nadále. A moje žena říká, že bych mohl být víc doma, než jsem byl, tak doufám, že se jí to možná i trošku splní.

A vy sám byste měl o práci kancléře v České národní bance zájem? Je to něco, co by vás uspokojovalo?

Mám vystudovanou ekonomii. A samozřejmě je to jedna z možností. Nabídek je víc. Tím se nechci chlubit, že by jich bylo víc. Ale rozmýšlím se. Jednu věc vím, že nechci jít do zahraničí, protože mám starší rodiče a chci jim být nablízku. Takže určitě nepůjdu do zahraničí. Určitě zůstanu v České republice a uvidíme, co to bude. Myslím, že je ještě čas, kdy se můžu rozhodovat, a nějakou dobu si když tak můžu odpočinout.

S guvernérem České národní banky Alešem Michlem jste o něčem takovém vůbec nemluvil? Není to na stole zatím? Ani ve fázi nějakého rozhodování?

Není to věc, která by byla v nějaké fázi rozhodování a která by byla na stole tak, že probíhá nějaké řízení o mém jmenování nebo mém nástupu do České národní banky.

Znáte se osobně s guvernérem České národní banky?

Známe se. Spolupracovali jsme na několika akcích. Koneckonců i paní Ivana Zemanová byla v České národní bance. Takže se známe, ale tak jako se znám se stovkami lidí, protože v mém oboru se s těmi lidmi znáte. A je to od prezidentů až po ty moje partnery, tedy šéfy protokolů a lidi z různých zahraničních odborů.