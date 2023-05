Prezident Pavel představil portrét a známku v deseti barvách. Dříve se obojímu bránil

„Moje vize byla nemít žádný portrét ani žádnou známku, není to totiž zrovna způsob prezentace, který by mi byl vlastní. Ale když jsem viděl odezvu ze strany lidí, kteří by chtěli mít portrét prezidenta ve školách nebo na úřadech, tak jsem nakonec dal zelenou kreativnímu týmu, aby se toho chopil,“ uvedl Petr Pavel.

„Já jsem s výsledkem velmi spokojený a věřím, že všem, kteří čekají na portrét nebo na známku, to udělá radost,“ dodal prezident. Oficiální portrét pořídili Jana Jabůrková a Jiří Turek ze studia J3T.

Studenti smíchovské průmyslovky si s pomocí prezidenta Petra Pavla rovnou jednu z variant vyvěsili ve třídě.

Fotografie budou k dispozici v rámci barevného konceptu nazvaného Kolóra. Barvy mají podle jeho tvůrců symbolizovat občanům důvěrně známé krásy Česka. Je mezi nimi květolipová, spodně kvašená nebo cibuláková. Některé odkazují k české hymně jako poskalinová nebo šumněborová.

Známky v deseti různých barvách budou na poštách dostupné od 7. června. Cena za jednu bude dle aktuálního ceníku České pošty 23 korun. Známky budou samolepicí. Zájemci si je budou moct zakoupit všechny na jednom větším archu.

A takhle bude vypadat aršík deseti známek za 230 Kč, které bude od června Česká pošta prodávat na pobočkách.

Prezidenti Československa a České republiky na známkách | Foto: Český rozhlas