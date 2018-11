My se předčasných voleb nebojíme, lidovci i TOP 09 už couvají, tvrdí předseda pražské ČSSD Pavlík

Poslanci ČSSD při hlasování o nedůvěře vládě opustí sál. Shodli se na tom na středečním jednání širšího stranického vedení. Stejně to vidí i předseda pražských sociálních demokratů Petr Pavlík. Podle něj to neznamená, že by ČSSD souhlasila s kauzami premiéra, které se budou dál vyvíjet. Interview Plus Praha 19:31 22. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Petra Pavlíka sice ČSSD nesouhlasí s kauzami premiéra, na opuštění sálu při hlasování o nedůvěře vládě je ale shoda. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Podle stranického šéfa Jiřího Hamáčka není řešením současných kauz premiéra Andreje Babiše (ANO) ani demise vlády nebo vyslovení nedůvěry. „Jediné, co může věci dál vyřešit, je, když voliči znovu rozdají karty,“ řekl Hamáček. Předseda pražské ČSSD Petr Pavlík tvrdí, že opozice hned začala couvat.

„My se voleb nebojíme, ale jak jste teď mohli vidět, tak celá řada opozičních politiků, do té doby vykřikujících o jakési odpovědnosti, začala okamžitě couvat. Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), Jiří Pospíšil (TOP 09)… Protože se předčasných voleb bojí. My ne,“ dodává.

Současná vládní sestava ANO a ČSSD nemá podle prohlášení vedení strany alternativu, když prezident Miloš Zeman dopředu avizuje, že by stejně znovu pověřil jednáním o novém kabinetu Babiše. „Měli bychom tu buď ústavní krizi a chaos, nebo menšinovou vládu opřenou o SPD,“ dodal Hamáček.

Kam se vytratila stranická opozice?

Co se ale stalo s mnoha sociálními demokraty, kteří chtěli až do nedávna z vlády trestně stíhaného premiéra odejít a mezi kterými byla i pražská ČSSD?

„To, že máte nějaký jiný názor, přece neznamená, že je to vytesáno do kamene a všichni se pak podle toho musejí řídit. Jsme demokratická strana, rozhodujeme kolektivně a většinou, která byla v tomto případě 100 %. A rozhodli jsme se, že ve vládě zůstaneme,“ tvrdí Petr Pavlík.

„Taky jsme se domluvili, že toto rozhodnutí pak budeme respektovat, mluvit o tom a říkat, že jsme s ním v souladu,“ dodává. To prý ale neznamená, že by ČSSD souhlasila s kauzami premiéra, které se podle Pavlíka budou dál vyvíjet.

‚Zimola kopává kotníky‘

Bývalý místopředseda Jiří Zimola ve čtvrtek na Plusu řekl, že kdyby sám byl poslancem, tak by hlasoval pro vládu, ale aktivně. „Zimola dělá to, co vždy a pořád okopává kotníky předsedovi Hamáčkovi. Zase chodí do médií a zase se snaží říkat, že by dělal něco jiného, zase se snaží ukazovat stranu jako rozdělenou,“ komentoval slova bývalého místopředsedy Pavlík.

„Byla to jeho dlouhodobá agenda, a když jsme mu to vyčetli, tak odstoupil, ale evidentně s tím nehodlá skončit… Je to jediná věc, kterou teď na ČSSD máte, ale neodráží to realitu uvnitř strany… Názory Zimoly, který na středeční předsednictvo ani nepřijel, mě ale vůbec nezajímají,“ dodal.

Kauza Babiš rozhodně nekončí

„Uvidíme, co nastane příště. Možná, že ten tlak bude větší. Vyvolání hlasování o nedůvěře vládě ze strany opozice je podle mne velice ukvapené a předčasné. Já si nedělám iluze, protože se ukazuje, že Babiš má problémy s podobnými kauzami a podobné věci se mohou objevovat dál. Premiérovy kauzy zatěžují tuto vládu a to taky říkáme dost jasně v našem usnesení,“ tvrdí předseda pražské ČSSD.

Sociální demokraté jsou pro slovenský model, tedy aby se premiérem stal někdo jiný z vítězného hnutí ANO, ale zároveň „pokud opozice nemá plán B, pak budeme dál dělat to, co je pro tuto zemi nejlepší, a ne pouze politické tanečky jako opozice.“