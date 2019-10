Arcibiskupství k vyznamenání pro Piťhu: Prezident mu ho chtěl dát, katolický kněz odmítl

„Je mi známo, že vyznamenání prezidenta republiky bylo panu profesoru Piťhovi nabídnuto. A ten ho odmítl,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman. Informaci o odmítnutí ze strany kněze přinesl jako první Deník N.

‚Rodiny budou rozehnány, vezmou vám děti.‘ Za svatováclavské kázání čelí kněz trestnímu oznámení Číst článek

Důvody podle svých slov nezná. Katolický kněz Petr Piťha ale podle něj o vyznamenání mluvil s kardinálem Dominikem Dukou. „Vím, že mluvil s panem kardinálem a shodli se na tom, že je to osobní věc každého, jaké vyznamenání přijme, a jaké ne,“ doplnil.

A své rozhodnutí odmítl vysvětlit také sám Piťha. „Své plně zdůvodněné rozhodnutí jsem sdělil prezidentu republiky dne 15. 10. 2019. Svou soukromou korespondenci nehodlám zveřejňovat. Zkuste se tedy obrátit k někomu, kdo ji zná, nebo znát může,“ uvedl v úterý pro iROZHLAS.cz.

Katolický kněz, o kterém dříve řekl prezident Miloš Zeman, že státní vyznamenání pro něj zváží, na pondělním předávání státních vyznamenání v den státního svátku 28. října na Pražském hradě nakonec nebyl. Vyznamenání od prezidenta Zemana si tak nepřevzal, přestože to dříve Hrad avizoval.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na dotaz serveru iROZHLAS.cz již v pondělí odpověděl: „Nebudu nikterak věc obšírně komentovat. Co mohu říci, že je na každém, aby celou věc vnitřně zvážil a rozhodl se. Rozhodnutí učiněné v tichosti respektujeme.“

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš k tomu v úterý řekl, že si nepamatuje, zda na seznamu navržených vyznamenaných, který podepisoval, Piťhovo jméno bylo, nebo ne. „Opravdu si to nepamatuji. Ani nevím, jestli tam bylo 42 nebo 43 vyznamenaných. Co se týká vyznamenání, byl to návrh pana prezidenta. Každý prezident má nějaké představy, koho chce vyznamenat. Kdyby to byla na mně, tak bych určitě šest osob nevyznamenal, ale samozřejmě jsem návrh pana prezidenta akceptoval, je to jeho návrh,“ řekl pro Radiožurnál Babiš.

Masarykův řád pro Piťhu?

Prezident Miloš Zeman již v lednu naznačil, že chce dát Piťhovi vyznamenání. Mělo jít o jedno z nejvyšších státních ocenění. „Uvažuji o tom, že bych panu profesoru Piťhovi dal Řád T. G. Masaryka, protože medaili Za zásluhy už má,“ prohlásil prezident.

Kardinál Duka podpořil Piťhu, který kázal proti Istanbulské úmluvě. Halík kněze kritizuje Číst článek

Naznačil, že by to bylo za odvahu, se kterou se Piťha ve svém svatováclavském kázání postavil proti přijetí Istanbulské úmluvy. Medaili Za zásluhy exministru školství Piťhovi udělil Zemanův předchůdce ve funkci Václav Klaus v roce 2011.

Hradní mluvčí Ovčáček pak v dubnu pro Seznam Zprávy potvrdil, že prezident chce Piťhovi vyznamenání skutečně udělit.

Piťhovo kázání loni v září, ve kterém kritizoval přijetí Istanbulské úmluvy, vyvolalo bouřlivé reakce. Prohlásil, že úmluva by vedla k přijetí „dokonale zvrácených zákonů“ proti tradiční rodině. Věřícím mimo jiné řekl, že jejich rodiny za názor, že muž a žena nejsou totéž, budou roztrženy, vezmou jim děti, za jakýkoliv nesouhlas bude deportace do „pracovně výchovných táborů vyhlazovacího charakteru“, homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, děti si budou moci zvolit pohlaví a rodiče jim ani nebudou moci dát jméno.

Na kněze za to Česká ženská lobby podala trestní oznámení kvůli šíření poplašné zprávy. Státní zástupce ho ale nakonec vyhodnotil jako nedůvodné. Piťhu naopak podpořil kardinál Dominik Duka jako předseda biskupské konference.

Kdo je Petr Piťha?

Církevní historik a katolický kněz Petr Piťha se narodil 26. března 1938. V polovině 60. let absolvoval češtinu, lingvistiku a historii na pražské filozofické fakultě a soukromě vystudoval teologii. Na kněze byl vysvěcen tajně v roce 1969 v Nizozemsku, kde na přelomu 60. a 70. let působil.

Do povědomí široké veřejnosti vstoupil v první polovině 90. let, když byl necelé dva roky ministrem školství. Do úřadu ho nominovala Křesťanskodemokratická strana, která těsně spolupracovala s ODS.

Do vlády přišel Piťha jako uznávaný odborník na pedagogiku, mimo jiné patřil k zakladatelům české matematické lingvistiky a učil na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Autor řady životopisů osobností církevní historie také radil pražskému arcibiskupovi a od září 2012 je proboštem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě. O rok dříve mu prezident Václav Klaus udělil medaili Za zásluhy.