Miliony doma i nejasná půjčka. ‚Rafaj není na pořadu dne,‘ odráží ANO trable šéfa antimonopolního úřadu

Kolem předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje se od březnové policejní razie kvůli kauze mýto řetězí nejasnosti. Dosud nevysvětlil původ dvou milionů ve skříni, na něž upozornil deník Právo. Neobjasnil ani osobní půjčku od ředitele Fio banky, o níž minulý týden psal server iROZHLAS.cz. Iniciovat Rafajovo odvolání z čela antimonopolního úřadu ale zatím koalice neplánuje. Podle politiků to není „na pořadu dne". Praha/Brno 7:05 17. července 2019

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček v úterý pro Radiožurnál zdůraznil, že Petr Rafaj by měl nejasnosti objasnit.

Jak ale sám připomněl, to už padlo na dubnové schůzce mezi ním, Rafajem a premiérem Andrejem Babišem (ANO), tedy před třemi měsíci. Od té doby se Rafaj médiím vyhýbá.

„My jsme s panem Rafajem mluvili společně s panem premiérem. Závěr schůzky byl, že to má pan Rafaj vysvětlit. On to bude velmi pravděpodobně vysvětlovat policii, takže uvidíme, jak to šetření dopadne,“ prohlásil Hamáček.

Konkrétní důkazy

Předsedu ÚOHS může odvolat pouze prezident, tedy Miloš Zeman, a to na návrh vlády.

Sám vicepremiér ale neplánuje Rafajovo odvolání iniciovat. „Nechám to prověřit orgány činné v trestním řízení. Za sebe říkám, že s fungováním úřadu spokojený nejsem a mám na to celou řadu konkrétních důkazů,“ dodal.

Nespokojený prý byl především s rozhodnutím ÚOHS o zastavení tendrů na obnovu vozového parku ministerstva vnitra. „Jsem přesvědčen, že jsme měli pravdu a že ÚOHS nepracoval v souladu s tím, co od něj očekávám,“ doplnil Hamáček.

Ostřeji Rafajovy „kauzy“ kritizoval místopředseda sociálních demokratů Ondřej Veselý.

„Dva miliony korun v hotovosti nejasného původu, které u pana Rafaje našli policisté. Zaměstnávání příbuzných. Kontroverzní rozhodnutí antimonopolního úřadu v případě mýta nebo opakované rušení zakázek na nákup policejních aut,“ vypočítal pro iROZHLAS.cz. „Už jen to vyvolává otazníky, zda je šéf ÚOHS na svém místě.“

‚Počkáme si‘

Stejně jako Jan Hamáček chce na výsledky policejního šetření vyčkat ministr životního prostředí a místopředseda hnutí ANO Richard Brabec, u jehož stranického kolegy Jaroslava Faltýnka policie v souvislosti s kauzou mýto provedla domovní prohlídku.

„Počkáme si, jak dopadne šetření policie. Na vládě jsme se teď o panu řediteli Rafajovi nebavili a není to podle mě ani na pořadu dne,“ reagoval na dotaz iROZHLAS.cz.

Opačné hlasy zaznívají z opozičních řad. Ačkoliv Petr Rafaj nebyl z ničeho obviněn, podle poslanců narušuje jeho setrvání v čele úřadu důvěru v nezávislé rozhodování celé instituce.

Nečinnost vlády prý navíc, jak řekl místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek, ukazuje na to, jaké má koalice priority. „Vždycky, když se kolem nějakého úřadu, který má rozhodovat transparentně a nestranně, začnou objevovat informace, které znevěrohodňují danou organizaci nebo daného člověka, tak je to ke škodě daným institucím,“ je přesvědčen Bartošek.

„Týká-li se to ÚOHS, který by měl být nadstranický a fér, tak je to o víc zarážející,“ dodal místopředseda lidovců.

Nestandardní schůzky

I podle dalších členů opozice byl měl Rafaj své místo v čele úřadu opustit.

„Již od okamžiku zveřejnění nestandardních schůzek pana Rafaje, například s panem Faltýnkem, jsme opakovaně vyjádřili názor, že pan Rafaj by měl opustit svůj post předsedy,“ řekl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

kauza mýto Policie Petra Rafaje podle informací deníku Právo podezřívá, že z pokynu místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka jednal ve prospěch společnosti Kapsch. Mělo jít o veřejnou zakázku na výběr mýtného systému. „Faltýnek Rafajovi řekl mj., že je třeba udělat to, co chce společnost Kapsch,“ citoval list z příkazu k domovní prohlídce.

Schůzku mezi Faltýnkem a Rafajem měl zprostředkovat, a také se jí aktivně účastnil, nyní již bývalý politik hnutí ANO Jiří Švachula, který je ve vazbě kvůli obvinění z rozsáhlých manipulací se zakázkami radnice Brno-střed.

V souvislosti s kauzou mýto policie 7. března 2019 zasahovala na ÚOHS i v sídle firmy Kapsch. Domovní prohlídky proběhly rovněž v pražském bytě Jaroslava Faltýnka a u Rafaje doma, kde policisté objevili dva miliony korun.

V kauze zatím nebyl nikdo obviněn.

Narážel na schůzku, kterou v dokumentech k domovním prohlídkám v souvislosti s údajným ovlivňováním tendru na mýto zmiňovali policisté. Při té měl Faltýnek Rafajovi podle deníku Právo říct, že je třeba udělat to, co chce společnost Kapsch.

Poté, jak zaznamenali policisté, měl Rafaj začít činit kroky, které po něm Faltýnek požadoval.

Pomalé rozhodování

„Pan Rafaj měl ve funkci skončit dávno, vládě jsme to vytýkali. Opravdu to vypadá, že v čele úřadu drží mafiána,“ uvedl pro iROZHLAS.cz šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek upozornil, že Rafaj nemusí čekat na odvolání ze strany prezidenta, ale může odejít sám. „Kdybych byl na místě Petra Rafaje, tak bych okamžitě rezignoval, abych ten úřad nezatěžoval svými vlastními problémy. Ten úřad má nějakou autoritu. Ta je důležitá pro právní jistotu subjektů v České republice a je nyní poškozena.“

Podle místopředsedy hnutí STAN Jana Farského Rafaj úřadu dlouhodobě škodí i pomalým a nepředvídatelným rozhodováním.

Prezident Miloš Zeman krátce po vypuknutí kauzy mýto deníku Mf Dnes řekl, že šéfa antimonopolního úřadu odvolá „jedině na základě pravomocného soudního rozhodnutí“.