Je to kampaň, brání se šéf antimonopolního úřadu Rafaj. Jeho odvolání případně podpoří i Hamáček

Jedenáct let vede Petr Rafaj Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nyní ho možná čekají poslední hodiny v šéfovském křesle. O jeho odvolání bude v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO) mluvit s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Ten, pokud to Babiš navrhne, odvolání Rafaje z čela antimopolního úřadu podpoří. Babiš se opírá o podnět komunistů z Ústeckého kraje, kteří si na úřad dlouhodobě stěžují. Rafaj to označuje za polickou kampaň.

