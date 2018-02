Český rozhlas Plus má nového šéfredaktora, od března ho povede Petr Šabata

Petr Šabata se od března stane šéfredaktorem rozhlasové stanice mluveného slova veřejnoprávního Českého rozhlasu (ČRo) Plus. V minulosti byl šéfredaktorem mnoha deníků, z českých například Hospodářských novin a Mladé fronty Dnes, působil také osm let jako šéfredaktor slovenské Pravdy v Bratislavě, nebo byl zástupcem šéfredaktorky deníku SME. Ve středu to oznámil rozhlasové radě generální ředitel rozhlasu René Zavoral.

