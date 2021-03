Bitvu s covidem vyhráváme. Uzavření firem na Velikonoce je stále ve hře, říká epidemiolog Smejkal

Bitvu s epidemií covidu-19 pomalu vyhráváme, je však třeba počítat s tím, že vir bude i nadále zákeřný. V rozhovoru s Radiožurnálem to uvedl hlavní epidemiolog IKEMu a člen mezioborové skupiny pro epidemickou situaci ministerstva zdravotnictví Petr Smejkal. Hlavním kritériem pro rozvolnění by podle něj měl být procentuální počet pozitivních záchytů. „Další lockdown si totiž nemůžeme dovolit,“ uvedl Smejkal. Praha 13:22 24. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle epidemiologa Petra Smejkala by měly být dostupnější hlavně PCR testy | Foto: Julie Kalodová | Zdroj: Český rozhlas

Svého času jste nechtěl, aby se o Vás mluvilo jako o novém Romanu Prymulovi. Nechcete ho do mezioborové skupiny?

Skupinu máme utvořenou, ale určitě se s ním budeme radit, pokud bude mít zájem. Odborník je skutečně na slovo vzatý.

Nálepka nového Prymuly tedy z Vás tímto padá?

Mám okolo sebe tým a sám bych si na to netroufl. Jsem infektolog a nemocniční epidemiolog, na spoustu věcí si netroufám a proti mám okolo sebe lidi. Pokud nám bude chtít pan Prymula radit, jedině dobře. Ne třeba ohledně schvalování věcí, které nejsou schválené v Evropské unii, ale u jiných ano.

To už on ale prý nechce.

Prý ne.

Testy v úterý odhalily 10 883 nakažených, to je o 3100 méně než před týdnem. Když to porovnáme s počtem provedených testů, jsme stále na třetině záchytů nebo se to lepší?

Jsme stále vysoko. Jedno z kritérií je, že musíme jet, dokud nebude v nemocnicích 3000 lidí. Tím bychom se ale neměli řídit. Naopak bychom měli sledovat procentuální počet pozitivních záchytů. Ten by měl být pod deset procent, některé země uvádí i pět procent. Uvolnění nemocnic tak není kritériem rozvolnění.

Kvallitní testování

Vaše skupina doporučuje například použití lepších testů, zvýšení jejich frekvence ve firmách a kvalitu odběru. Jak jste s mezioborovou skupinou s těmito návrhy uspěli?

Jde to pomalu. Ale konečně se začalo alespoň ve firmách testovat. Celý loňský rok se to nedělo, a to neříkám o všech, jen u těch, které na to neměly. Teď se to dostává i do všech ostatních.

Chceme, aby jsme postupně přešli k PCR testům - ty jsou nejkvalitnější a jejich výhoda je, že se nemusí provádět nepříjemným odběrem. Stačí ze slin nebo kloktací. Jenže tam ještě nejsme, tudíž musíme testovat dvakrát týdně antigenními testy.

Kdy tam budeme? Záleží na penězích nebo na vůli?

Záleží na penězích, vůli i kapacitách. Na jaře nás zachránily univerzity a vědecké ústavy. Kdyby se kapacita rozjela tam, ačkoli uznávám, že je to pro ně velká zátěž, tak to zase pojede rychleji. Ale spousta laboratoří už dnes dělá PCR. Jde to pomalu, ale posouváme se tam.

Je to asi také částečně politické rozhodnutí uvolnit i spolehlivější PCR testy samoplátcům zdarma jednou za dva týdny.

Přesně tak. Ve Francii si na ulici může udělat PCR test zdarma každý. To by byl úplný ideál.

Vaše mezioborová skupina chce také data o provedených samotestech. Máte je?

Nemáme. Snažíme se. Včera jsme měli jednání s paní hlavní hygieničkou, jak to zajistit, protože si to určitě zapisují. Nevíme, jak to testování probíhá a s jakými testy. Ale abychom do někoho nedloubali, oni dlouhou dobu nevěděli, z jakých testů vybírat. To je také dobré zkontrolovat a vysvětlit, že jsou testy dobré i špatné a záleží na odběru.

Stát by tedy měl stanovit, jaké testy se mají používat a jaké ne?

A hlavně přispět těm, kteří si to nemohou dovolit, a vysvětlit jim odběr.

Sociolog Daniel Prokop říká, že v jeho výzkumu hlásí během pandemie čtrnáct procent zaměstnanců, že je zaměstnavatel vyzývá, aby nehlásili kontakty hygieně a v případě nemoci se netestovali a nepřestali chodit do práce. Myslíte, že to tak opravdu je?

Dan Prokop je špička, jeho datům věřím.

Debatujete o tom se zástupci průmyslu?

V pátek budu mít debatu s Hospodářkou komorou, která to chce vysvětlovat. To se prostě nesmí stávat. A čtrnáct procent je velké číslo.

Uzavření průmyslu?

Je uzavření některých firem během Velikonoc stále ve hře?

Stále je to ve hře, tlačím na to. Pokud by testování bylo na ideální úrovni, tak se o tom vůbec nemusíme bavit. Samozřejmě, že by nám pomohla dovolená, volno nebo nedělní provoz. Jakékoliv zvolnění provozu by pomohlo. Podmínkou je, že pokud se to bude dělat, jak se má, tak se o tom nemusíme bavit.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) říká, že „nemůžeme úmysl uzavřít celý a dělat to po oborech, bylo by to komplikované“. Chápete tak, že to není úplně jednoduché?

Ano, chápu, ale to chápeme všichni. Nemůžeme zastavit jadernou elektrárnu, ale musíme se o tom bavit. Je dobře, že o tom mluvíme. Celý rok na to nepřišla řeč. Školy jsou zavřené a děti trpí, divadla nehrají, kina nehraji a my se bavíme o tom, že je problém testovat dvakrát týdně v provozech, které nezastavily? Jsem rád, že je to skutečně téma, o kterém se diskutuje.

Co víme za rok o novém typu koronaviru?

Víme toho daleko více než předtím. Je to virus, který není „chřipečka“, čtyřicet až padesát procent přenosů je bezpříznakových - to jsou věci, které je dobré si neustále opakovat. Dozvěděli jsme se, že mutuje, nesmí nás zaskočit, ale bitvu můžeme vyhrát. A zdá se, že jí konečně vyhráváme a virus s námi bude bojovat tímto zákeřným způsobem. Ale očkováním to vyhrajeme úplně.

Intervaly mezi dávkami

Čekáte výrazné snížení očkovacích dávek od Pfizeru a dalších firem v dubnu?

Neslyšel jsem, že by se to mělo dít. Doufám, že ne.

Johnson and Johnson k nám asi také jen tak nepřijde.

Ano, bohužel. Ale jsou jiné vakcíny.

Pokud by mělo být méně dávek, měl by se prodloužit interval u dvou očkovacích vakcín?

Ano, to je to, za co bojujeme. Má to podporu České společnosti intenzivní medicíny, má to podporu České vakcinologické společnosti. Myslím, že většina odborné veřejnosti za tím stojí. Že je to logistický problém, chápeme také, ale přínos by to mělo obrovský. Zachránilo by to 200 tisíc lidských životů při smrtnosti kolem jednoho procenta na 20 tisíc nakažených. To je docela velké číslo.

Minsterstvo zdravotnictví Radiožurnálu napsalo, že o prodloužení intervalu mezi dávkami se uvažuje, a to od druhé poloviny dubna, finální řešení bude představeno příští týden. Je to pozdě?

Je to pomalé. Každý den je důležitý. Nikdy není pozdě, ale polovina dubna je pozdě. Pevně jsem doufal, že to bude od pondělka. A teď se nebavíme o lidech, kteří dostali první dávku, ale těch, kteří ji nedostali.

Lidé se budou bát, ale imunitu máme po patnácti dnech od první dávky takovou, že se do nemocnice nedostanete. S velkým úspěchem to dělaly jiné země. Pomůže to spoustě lidem. Zátěž na JIP klesá pomaleji, protože virus napadá mladší věkové skupiny s rizikovými faktory - to jsou věci, kvůli kterým je to důležité.

Mluvil jste o imunitě. Jakou imunitu získávám po očkování?

Imunity jsou dvě - buněčná a látková. Proto, když si někteří lidé změří protilátky, říkají, že jí mají málo, ale v té chvíli mají i tu buněčnou. Přitom i látková stoupá do stovkových hodnot. To je pak ta imunita po očkování. Ale pozor, když dostanete první dávku, tak během patnácti dní je stále ještě mnoho lidí, kteří se nakazí.

Spolupráce s ministerstvem

Kolem ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) visí ve vzduchu jeho možné odvolání. Jaká je spolupráce mezi vaší skupinou a panem Blatným?

V poslední době je dobrá. Chceme se se skupinou sejít s ministrem i osobně. Včera jsme se sešli i paní hlavní hygieničkou.

Jaká je?

Byla velmi vstřícná. Bavili jsme se o trasování, o vytvoření novém protiepidemického sytému, o testování ve firmách. Témat je hodně. Debata byla konstruktivní. Jsem idealista a doufám, že se nám podaří to napojit na progresivně myslící lidi z ministerstva zdravotnictví. To znamená přesvědčit ostatní, že to má smysl. Chceme ale zůstat odbornou skupinou, která doporučuje. Do politiky se míchat nebudeme.

Takže spolupráce s ministrem Blatným je na standardní úrovni.

Je dobrá.

Co by znamenala pro vaší skupinu výměna ministra? Mohl by vás rozpustit?

Ano, mohl. Nikdy nevíme, ale politikům nebudeme zasahovat do práce. Kdyby se vyměnil ministr, tak bude snad spolupráce pokračovat.

Dá se nějak odhadnout míra promořenosti?

Dá se to odhadovat, nevíme to. Myslím, že to bude přes 2 miliony lidí, kteří mají imunitu po setkáním s covidem-19. V Izraeli považují člověka, který covid prodělal, bezpečného na dalších šest měsíců. Dostává i zelený pas. Možná se u nás bojíme s devadesáti dny. Ale to je na odbornou diskuzi. Jsou země, které prodělání covidu dávají velkou váhu. A to kvůli buněčné i látkové imunitě.

Je také prokazatelné, že nemálo lidí dostalo covid-19 dvakrát.

Přesně tak. A to nevíme, jestli je to reinfekce nebo reaktivace. Jestli se virus neuhnízdil někde v těle. To se dá zjistit i PCR vyšetřením. Proto je důležité rozlišovat mutace. Je to možné, ale ve většině případů není u reinfekce průběh tak závažný.

Často vzpomínám na to, co říkal v jednom z prvních rozhovorů během epidemie profesor Jan Konvalinka - podle něj je možné, že budeme žít formou „tanec a kladivo“.

To je hrozně hezká práce jednoho španělského vědce z jara minulého roku. To se spíš týkalo toho, že kladivo jsou ostrá opatření a tanec to, jak chytře s virem po rozvolnění budeme tančit. My umíme dobře bouchnout kladivem, ale tanec jsme ještě nezvládli. Teď máme možnost, abychom dobře tancovali, protože další lockdown si nemůžeme dovolit.