Alarmující je počet nakažených zdravotníků, říká epidemiolog Smejkal. Nabádá k dodržování opatření

Epidemická situace v Česku se dál poměrně zhoršuje. Po rekordním nárůstu v pátek, kdy přibylo přes 8500 nových nakažených, rychle vzrostl počet nemocných také o víkendu. V sobotu hygienici odhalili víc než 4500 nových případu. Bylo to nejvíc ve volném dni od začátku epidemie. Za neděli pak přibylo přes 3000 nakažených. „Důležité je, aby si lidé uvědomili, že je to opravdu na nich," říká pro Radiožurnál epidemiolog Petr Smejkal z pražského IKEM. RANNÍ INTERVIEW Praha 9:15 12. října 2020

Jak vy profesně vnímáte nárůst posledních dní?

Je to znepokojivý nárůst. Vnímám to jako problém hlavně z hlediska nemocnic. Mezi nakaženými jsou i zdravotníci a o pacienty se musí někdo starat, takže tím nejvíce alarmujícím číslem je stoupající počet hospitalizovaných a stoupající počet nakažených zdravotníků.

O čem ty vysoké nárůsty v posledních dnech svědčí?

Svědčí o tom, že jsme ve fázi takzvaného exponenciálního růstu, kdy vám čísla rychle narůstají, a proto je zcela na místě přijímat restriktivní opatření, co se týče omezování shromažďování, testování a tak dále, co slyšíme v médiích každý den. Svědčí to o tom, že se situace může lehce vymknout kontrole.

Když už jste testování zmínil, minulý týden v pracovních dnech hygienici provedli každý den v průměru přes 23 tisíc testů. Je to dostatečné množství? Nemělo by se přeci jen testovat ještě víc?

Je to víc, než se testovalo. Z mého pohledu to není málo, ale tam se díváme na číslo procentuálního počtu pozitivních ze všech testovaných, a to je vysoké, nad 20 procent. To znamená, že i v populaci je spousta lidí, naprostá většina bezpříznakových a málopříznakových, kteří jsou pozitivní. Bohužel i někteří z nich mohou dospět do stadia hospitalizace a skončit na JIP.

Číslo hospitalizovaných a chybových pacientů se vám může zvýšit právě o nezachycené testováním. I proto bych vyzval všechny, kdo mají jakékoli příznaky, aby se nechali otestovat a nepodceňovali to.

Šlápli jsme na brzdu pozdě?

Trochu se zpožděním, ano.

‚Jiný způsob nemáme‘

V Česku je výrazně omezené shromažďování. Nesmí se konat žádné kulturní nebo sportovní akce, omezený je provoz škol. Další opatření přijdou pravděpodobně ještě v pondělí. Jak moc současná opatření podle vás mohou epidemii zbrzdit a jaká další opatření byste čekal ještě dál, nebo by je udělal?

Mám trošku pocit, že už se o tom mluví. Četl jsem, že větším opatřením, co se týče shromažďování lidí, se nevyhneme. Důležité je, aby si lidé uvědomili, že je to opravdu na nich.

Kdo může, může pracovat z domova. Aby sami opatření dodržovali. To není jenom o tom, že máme nějaká opatření. Druhá věc je, abychom je dodržovaly. A zejména mladí, aby si uvědomili, že jim ta nemoc sice neublíží a oni jí projdou, ale mohou nakazit starší a rizikovější.

Je z epidemického hlediska ještě něco, kromě lockdownu a toho, o čem teď mluvíte, co by se mohlo nebo mělo udělat?

Nic. Je to vlastně to, co už jsme měli na jaře. Ve chvíli, kdy nemáte zásadní lék – máme jen ty malé, které trochu pomáhají, ale nemáme ještě vakcínu, i když už se k ní blížíme, tak není nic, co můžeme udělat. Víte, jak by to divoké promoření dopadlo.

Doufám, že všichni už chápou, že tohle není jednoduchá situace. Že jiný způsob zamezení takhle rychle se šířícímu viru, než omezováním shromažďování a těmi opatřeními, jak tomu říkáme, které nám otravují život, nemáme. A musíme to opět všichni (zvládnout) dohromady bez toho, abychom v tuhle chvíli hledali, kdo je viníkem a tak dále. Na to bude čas v budoucnu. Tohle všechno je potřeba dodržovat, abychom se vyhnuli takzvanému italskému scénáři.