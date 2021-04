Epidemiolog Smejkal: Musíme být opatrní, další vlnu by lidé neskousli. Halový sport dovolit nemůžeme

Mezioborová skupina pro epidemické situace bude spolupracovat i s novým ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergerem (za ANO). Ve čtvrtek to potvrdil epidemiolog Petr Smejkal. Skupina předchozímu vedení resortu radila například s návratem do škol a spolupráci označila za dobrou. Co čeká od nového ministra? „Řekli jsme si, že chceme i nadále oddělit odbornou složku od politické. Nemusí tak s námi pokaždé souhlasit,“ řekl Smejkal Radiožurnálu. Praha 12:11 9. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezioborová skupina Petra Smejkala bude spolupracovat i s novým ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergerem (za ANO) | Foto: Julie Kalodová | Zdroj: Český rozhlas

O pokračování spolupráce jste už s novým ministrem zdravotnictví jednal. Na čem jste se dohodli?

Dohodli jsme se na tom, že budeme pokračovat ve formě spolupráce jako s panem Blatným. Budeme mu zasílat pravidelná stanoviska mezioborové skupiny k tématům, která komentujeme. Pokud nás sám požádá o odborná stanoviska k problémům, tak je také sdělíme. A řekli jsme si také, že chceme i nadále oddělit odbornou složku vedení epidemie od politické. Nemusí tedy s námi souhlasit a budeme své názory vzájemně respektovat.

V pondělí otevřou papírnictví a obchody s dětským oblečením, skončí i omezení pohybu. Ve čtvrtek jste Radiožurnálu řekl, že ve společnosti začíná převládat optimismus z pocitu, že jsme to nejhorší zvládli. Jste tedy s rozvolněním spokojen?

Jsem rád, když je společnost optimistická. Myslel jsem to spíš tak, že u některých vládních představitelů začíná převládat něco jako: ‚hurá, teď musíme vše urychlit a vrátit se do normálu‘. Tuhle chybu jsme už udělali několikrát, a nevím tedy, kdo přesně to řekl, ale jenom člověk ne příliš moudrý si myslí, že opakováním téhož dosáhne jiného výsledku. Opakovaně jsme vše uvolnili, ale nejsme v situaci, kdy máme proočkovanou populaci a s covidem se potkalo tolik lidí, aby nás hráz ubránila před další vlnou. Tu už by lidé opravdu neskousli. Z toho máme obavy.

Podle výkladu Národní sportovní agentury a České unie sportu nová pravidla umožňují obnovit amatérský sport. Členové klubů, které mají formu spolků, by tak podle mimořádného opatření mohli trénovat ve skupinkách do deseti také uvnitř. Jak to tedy je, mohou amatérští sportovci začít trénovat?

Uvnitř to teď nejde. Představte si deset sportovců bez roušek a respirátorů. I ten nejlepší sportovec se zadýchá a to je velmi riziková záležitost. Teď to povolit nemůžeme. Pokud to umožní zákon nebo konec nouzového stavu, tak se to musí jiným právním postupem opět neumožnit.

Sice na mě budou nadávat fotbalisté, kteří hrají uvnitř, ale snad všichni chápeme, že budeme těžko vysvětlovat matkám, že nemohou vodit děti do školky, které jsou malým rizikem, zatímco někdo může hrát uvnitř fotbal. To nejde.

Školy a služby se nakonec otevřou i ve Zlínském kraji, na verdikt ministerstva zdravotnictví k Děčínsku se zatím čeká. Jaký je váš názor?

Deklarovali jsme jasně, že ve fázi 1, tedy v prvním a posledním stupni mateřinek, to musí být tam, kde reprodukční číslo je menší než 1. To je vodítko. Situace se mění a my nevíme, jak dopadly Velikonoce. Proto jsme se dohodli, že rozhodnutí učiníme tento týden, aby se na to školy mohly připravit.

Zlínský kraj je stále rizikový, britská mutace tam ještě nedoběhla. Takže jsem to včera nepochopil, ale bylo řečeno, že Zlínský kraj bude ze škol vyjmut. Teď zase někdo říká, že se tam školy otevřou, protože to snad někdo nechápe. To ale zase nechápu já, protože dohoda byla jasná, stejně jako kritéria. Zpoždění mělo být pouze o týden. Nevím, proč chce zase něco někdo urychlovat.