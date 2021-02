Epidemiolog Smejkal: Britských mutací máme asi víc. Musíme být opatrnější a vydržet ještě dva, tři týdny

Hory jsou plné sněhu a lidí, vleky ale z příkazu vlády stojí, dokonce došlo ještě ke zpřísnění opatření. „S rozvolňováním bych teď opravdu počkal. Protože tady máme hned dvě komplikace,“ řekl ve Speciálu Plusu hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal. Jedním jsou podle něj nové mutace koronaviru, zejména nakažlivější britská, a potom málo vakcín. „Proočkovanost není taková, jakou bychom si už v tuto chvíli přáli,“ dodal. Speciál Plus Praha 18:03 1. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Epidemiolog Petr Smejkal | Foto: Lenka Kabrhelová | Zdroj: Český rozhlas

K mutaci a očkování neví přibylo to, že na území Česka začaly jarní prázdniny, takže bude víc rodin s dětmi na horách a ne ve školách. „Je tomu třeba dát nějakou formu, ale nezakazovat to en bloc. Protože jak duševnímu, tak fyzickému zdraví hory pomohou,” řekl Smejkal. Ale neviděl bych to jako důvod k nějakému většímu rozvolňování,“ dodal.

Epidemiolog připomíná, že současná opatření by se měla víc odrážet na číslech nemocných koronavirem.

„Zpomalení by už mělo být dramatičtější. Takže těch britských mutací tady asi máme víc. Proto musíme být opatrnější a vydržet ještě dva tři týdny. Pak si už budeme jistější, jestli je situace stabilizovaná, nebo jestli se nezhoršuje. Všimněte si, že se nám reprodukční číslo pomalu zvyšuje, což by opravdu mohlo být dáno větší přítomností nakažlivějších mutací. Takže ještě chvíli musíme vydržet.“

Vlekaři tvrdí, že bojují o život

Vláda navíc od soboty opatření zpřísnila, už není možné se ubytovat na horách s rodinami a tvrdit, že jde o služební cestu. Důvodem mělo být snížení mobility, která se ale o uplynulém víkendu rozhodně nesnížila.

Zástupci horských středisek přitom tvrdí, že kdyby měli otevřeno, tak dokážou líp zajistit rozestupy a nošení roušek.

Penalizovat jakýkoliv pobyt na horách nedoporučuje ani epidemiolog Smejkal. „Vždy na to říkám, že než se proočkujeme, tak je nutné testování. Jestli tam je třeba jedna příjezdová cesta, tak se třeba i v zahraničí lidé otestují a mohou jet dál,“ říká.

Ředitel Asociace horských středisek Libor Knot tvrdí, že jeho sdružení upozorňovalo na to, že hory budou o jarních prázdninách plné lidí: „Což se o tomto víkendu ukázalo brutálním způsobem. Zase bylo všude plno, bohužel staly se i úrazy.“

Zavřené lanovky

„Vrchol všeho jsou nově zakázané lanové dráhy. Asi šest lanových drah, které vozily pěšáky anebo běžkaře. Teď je to nahrazeno autobusy, které jsou přeplněné. Jede tam nějakých 35 minut 50 lidí narvaných v autobusu. Místo toho, aby jeli pět minut s rouškou na otevřeném prostoru a po dvou na sedačkové lanovce. Takže já se obávám, že to mnohdy není o argumentech, ale je to spíš o nějakém zaseknutí se. V tom, že ty věci by neměly takto fungovat,“ uvedl Knot.

„Teď už je to boj o holý život. Už to není o nějaké záchraně sezóny, tržby se už v žádném případě nedají dohnat,“ zdůraznil.

Vlekařům měl pomoci program v podobě 50 procent nákladů minulých období v kombinaci s vlastními tržbami, ale to jen v případě, že by došlo ke spuštění vleků.

„Tím, že se tak bohužel nestalo, odsouvá se to snad na polovinu února, doufejme, že i možná trochu dříve, tak v tu chvíli žít jen na kompenzacích moc nejde. Protože náklady areálů jsou tak obrovské, že tržba je pro ně čtyřikrát, možná někde pětkrát víc než kompenzace,“ dodává ředitel Asociace horských středisek.