Nemá smysl zatěžovat nemocnice. Molnupiravir má být ve standardním režimu, říká šéf praktiků Šonka.

Plnou třetinu vakcín proti covidu-19 vyočkují v těchto dnech praktičtí lékaři. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se tak na očkování podílejí výrazně více než dříve. Ještě na přelomu léta přitom praktici naočkovali jen zhruba 7 % všech zájemců o vakcínu. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka pro Radiožurnál mimo očkování popsal i situaci kolem podávaní léku molnupiravir. Praha 9:53 9. prosince 2021

Vím, že jste včera ordinoval do šesti večer. Kolik jste během dne naočkoval pacientů?

Nejen já, ale především moji kolegové, kterým musím poděkovat za skvělou práci, tak jsme včera naočkovali v ordinaci 18 pacientů.

Převažují posilující dávky, nebo i první?

Převažují posilující dávky. A musím říct, že dnes máme očkovací den, kdy vlastně budeme očkovat celý den. Takže ten počet dnes bude několikanásobně vyšší než včera.

Do očkování se zapojilo zhruba 3500 praktických lékařů. Ti denně aplikují přibližně 40 000 dávek. Každý z vás tedy naočkuje průměrně asi 10 lidí za jeden den. Co by praktikům pomohlo k tomu, aby mohli očkovat pacientů ještě více?

Pomohlo by nám, kdyby polevila epidemie koronaviru, protože ta nás teď zaměstnává úplně maximálně. A samozřejmě by se nám ulevilo, kdybychom mohli odložit některé činnosti, které nejsou úplně akutní. Zejména posudkovou činnost. Bohužel ta je vázána nějakými zákonnými lhůtami, jsou tam sankce za jejich nedodržení, takže bohužel i této činnosti se musíme i v této době věnovat.

Leona Brzáková, lékařka z Horažďovic a praktická lékařka, říkala, že omezuje například preventivní prohlídky. Je to i váš případ?

Ano, to asi bude případ všech praktických lékařů. My jsme dohnali to manko z jara a podzimu loňského roku během léta a letos na časný podzim. Takže jsme téměř byli na stejných číslech prevencí jako každý rok. Ale je pravda, že teď v listopadu jsme museli preventivní prohlídky dramaticky omezit. Což neznamená, že je neděláme vůbec, ale zredukovali jsme to.

Zatím se do očkování zapojilo zhruba 70 % praktiků. Je to podle vás hodně, nebo naopak málo? A jak to zdůvodňují ti, kteří proti koronaviru neočkují?

To číslo není vůbec špatné. Říká, že vlastně 70 % praktiků kromě toho, co dělat musí, stíhají ještě něco navíc. Já očekávám, že se to číslo ještě zvedne. Oslovovali jsme znovu teď v pondělí všechny praktické lékaře, aby ti, kteří ještě mají kapacity a síly, se do očkování opravdu zapojili. Takže čekám, že to finální číslo bude ještě vyšší.

Ale na druhou stranu je potřeba říct, že máme některé ordinace a lékaře, kde jsou lékaři i sestřičky starší 70 let. Je to tedy jeden lékař, jedna sestra, kteří v tom náporu, který teď je, už prostě kapacitu očkovat nemají. Je docela složité si to logisticky zorganizovat. Takže když se ptáte, co říkají kolegové, kteří neočkují, tak je to přesně to, že jsou přetíženi a že nestíhají.

Do Česka dorazí v příštích dvou týdnech dvě zásilky léků molnupiravir. Má se podávat v tabletách. Předepisovat ho budete vy, praktičtí lékaři. Jak to s tím bude?

To je poměrně složitý příběh a z mého pohledu dost smutný, protože to je lék, který skutečně může výrazně pomoct pacientům, u kterých očekáváme rizikový průběh covidu-19. Pracuje sice na jiném principu, ale je to vlastně pro stejnou skupinu lidí, kterým dnes podáváme monoklonální protilátky.

Tabletka se polyká jednou denně, užívá se pět dní. Takže je pro pacienta vlastně velice komfortní. Je to lék úplně ideální k ambulantnímu použití. Ale my bohužel v Česku neumíme najít úhradový systém, který by umožnil, aby to praktický lékař předepsal a pacient si pro to zašel do lékárny.

Takže ho budou vydávat některé nemocnice. Bude to tedy stejný model jako u monoklonálních protilátek. My napíšeme žádanku, indikujeme, že konkrétní pacient by ten lék měl mít. A on si pak pro něj bude muset zajít do nemocnice, kterých bude v rámci republiky asi stovka.

Těch léků je do konce roku poměrně málo. Ale myslím si, že se opravdu musíme zamyslet nad tím, jak během jara udělat, aby se ten lék mohl podávat ve standardním režimu jako každý jiný lék. Nedává totiž smysl, aby se nemocnice zatěžovaly vydáváním léku, který si lidé mohou vyzvednout v lékárně.