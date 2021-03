Praktici se stále potýkají s nedostatkem vakcín. ‚Řešení se nabízí u Pfizeru,‘ říká šéf sdružení Šonka

Od března mohou praktičtí lékaři očkovat lidi proti covidu-19. Od té doby podali víc než 140 tisíc dávek vakcíny. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Registrovaných je u nich 450 tisíc lidí, na vakcínu ale dál čeká přibližně čtvrt milionu sedmdesátníků a také zhruba 60 tisíc lidí nad 80 let. „Měli jsme je přesvědčit k očkování a to se stalo. Teď je nemáme čím očkovat,“ řekl Radiožurnálu předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Praha 12:04 25. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Petra Šonky zůstává klíčové naočkovat lidi starší 70 a 80 let | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na začátku března jste říkal, že do ordinací by vakcíny měly začít víc chodit ke konci tohoto měsíce. Splnilo se to?

Očekávání se úplně nenaplnila, liší se to region od regionu. Situace je horší hlavně kvůli snížení dodávek vakcíny od firmy AstraZeneca. Jinde se naopak do ordinací dostává Moderna, zejména pak v Jihomoravském kraji. Množství vakcín ale stále není takové, aby mohli očkovat všichni praktičtí lékaři a naočkovali alespoň všechny osmdesátníky.

Jak se daří praktikům očkovat proti covidu-19? Poslechněte si rozhovor s předsedou Sdružení praktických lékařů Petrem Šonkou

V dubnu by měla podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) dorazit vakcína od firmy Johnson & Johnson, i když premiér Andrej Babiš (ANO) zpočátku mluvil o tom, že v příštím měsíci vůbec nedojde. Dávek ale také bude méně, než se čekalo. Je to i tak pro vás dobrá zpráva?

Je to pro nás dobrá zpráva. Na tu vakcínu čekáme, protože je první, která je distribuována praktikům, aniž by do toho měly vstupovat kraje. Očekávám zjednodušení distribuce. Nebude jí mnoho, ale i těch 40 tisíc vakcín v druhé polovině dubna nám může významně pomoct naočkovat část nejrizikovějších skupin, za které považuji lidi nad 70 a 80 let.

S vakcínami to v nejbližších dnech a týdnech nevypadá úplně dobře. Řešíte s ministerstvem nebo s kraji, že by lékaři dostali k dispozici i vakcíny Pfizer a Moderna tak, aby mohli naočkovat rychle alespoň ty nejstarší pacienty? Je látkou od Pfizeru vůbec možné očkovat u praktiků?

O tuto možnost jsme požádali. Odpovídá to stanovisku klinické skupiny při ministerstvu zdravotnictví, která k tomu také vyzvala. S Modernou není žádný problém, ale chodí jí málo a chodí nepravidelně. Řešení by se nabízelo u vakcíny Pfizer. To by sice bylo logisticky složité na distribuci do jednotlivých ordinací, což zatíží distribuční lékárny v kraji, ale v ordinacích se dá vakcína používat snadno. Ve zmrazeném stavu tam vydrží týden. Pokud lékař dostane množství na týden, tak není problém udržet toto množství v teplotě běžné lednice.

Pfizer by měl v následujících týdnech proudit bez větších problémů. Mají lidé, kteří na vakcínu u praktiků čekají, čekat dál? Nebo byste jim v tuto chvíli doporučil přihlásit se do očkovacího centra?

To je těžká otázka. Záleží na jednotlivých krajích a na tom, jak tam bude distribuce vypadat. Je pravděpodobnější, že se lidé dostanou rychleji ke svojí vakcíně v očkovacím centru. Ale v každém kraji je situace jiná.

Problémem jsou osmdesátníci, které máme registrované v ordinacích. To jsou lidé, kteří nechtěli do centrálního rezervačního systému vstoupit nebo se nemohli dostavit do očkovacích center. Dostali jsme seznam lidí, které jsme k očkování měli přesvědčit. A to se stalo. Teď máme problém s tím, čím je naočkujeme. Očekávám tak větší vstřícnost krajů v distribuci Pfizeru do ordinací alespoň na očkování této skupiny.