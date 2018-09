Kauza miliardáře Speychala: policie jde po bílých koních, kvůli obřím podvodům stíhá dalších 35 lidí

Případ stamilionových daňových úniků, kvůli nimž policie stíhá miliardáře Petra Speychala, se dramaticky rozrostl. Národní centrála proti organizovanému zločinu v souvislosti s kauzou týkající se strojíren ČKD Praha DIZ rozdala dalších 35 obvinění. Nová větev míří na takzvané bílé koně, tedy nastrčené figury, které podle detektivů pomáhaly Speychalovi a dalším hlavním aktérům s údajnými nelegálními daňovými machinacemi. Původní zpráva Praha 6:00 4. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Speychal | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Dne 19. 6. 2018 rozhodla Národní centrála proti organizovanému zločinu o zahájení trestního stíhání 35 osob,“ potvrdil informaci serveru iROZHLAS.cz Miloš Klátik z Vrchního státního zastupitelství v Praze, který na průběh vyšetřování dohlíží.

Dodal také, že obvinění rozsáhlé skupiny souvisí s hlavní kauzou podniku ČKD Praha DIZ, případ ale kriminalisté vyšetřují samostatně.

Únik 850 milionů

„O zahájení trestního stíhání bylo rozhodnuto v souvislosti s již dříve zjištěným zkrácením daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty u jedné české právnické osoby, ke kterému mělo dojít u daně z přidané hodnoty nejméně v rozsahu 441 milionů a u daně z příjmů právnických osob nejméně v rozsahu 408 milionů korun,“ upřesnil Klátik.

První vlnu obvinění policie rozjela letos v dubnu. Jak informovala Mladá fronta Dnes, vyslechlo si ho 22 lidí, mezi nimi i bývalý majitel ČKD Petr Speychal, jemuž kdysi patřil i hokejový klub Sparta Praha. Podle detektivů stál na vrcholu pyramidy advokátů a manažerů, kteří obrali stát na daních o stamiliony korun.

Fiktivní faktury

ČKD podle policie v letech 2011 až 2015 zakládala do účetnictví fiktivní faktury, a to například v souvislosti se zakázkami na opravu tunelu Blanka, stavbu elektrárny v turecké Adularyi nebo spalovny odpady v Chotíkově u Plzně.

Podle obvinění faktury pro ČKD vystavovaly společnosti, které neměly kapacitu na to, aby účtovaný materiál či služby dodávaly. Fiktivní faktury pak ČKD uplatnilo v přiznáních k DPH a k dani z příjmu.

První větev kauzy ČKD „Obvinění se zmíněných trestných činů měli dopustit tím, že do účetnictví české obchodní společnosti zaúčtovali fiktivní faktury, které následně uplatnili v přiznáních k DPH a v přiznáních k dani z příjmu,“ uvedla v dubnu po obvinění Speychala a dalších dozorová žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství v Praze Petra Ullrichová.

Stovky milionů korun získané z krácení daní obvinění podle ní následně vybrali v hotovosti, nebo poslali na zahraniční účty. V případě odsouzení jim hrozí až desetileté tresty vězení.

Peníze zaplacené ČKD za fiktivní zboží či služby pak údajně putovaly na účty takzvaných faktoringových společností, které obvykle vykupují krátkodobé pohledávky. A policie je přesvědčena, že odtamtud se vracely ke Speychalovi. Zmapovala například cestu 110 milionů korun, které podle detektivů od ČKD přes britskou společnost Codeco Factoring LTD přišly až na miliardářův soukromý účet.

Speychalův advokát Josef Monsport označil policejní příběh za „totální nesmysl“, sám miliardář vzkázal, že proti němu neexistují žádné důkazy. Kriminalisté jsou ale přesvědčeni o opaku. Právě ve firmách zapojených do výše popsaných finančních operací figurují obvinění z druhé vlny případu.

Bílí koně

„V rámci hlavní kauzy, z níž byli vyloučeni, jsou spolupachatelé. Pokud je tam kvalifikace jako pomocníci, týká se to často osob označovaných jako bílí koně, tedy členů statutárních orgánů firem, kteří přispěli ke zkrácení daně pomocí hlavních pachatelům,“ uvedl státní zástupce Klátik.

Na rozdíl od hlavní větve obvinění podle policie zkrátili daň v menším rozsahu, který se pohybuje od 590 tisíc až do 145 milionů korun. Hrozí jim za to v jednom případě až osm, ve zbytku až deset let vězení.