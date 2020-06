Přinesl mi složku ze Stoky, prostě vydírání, popisuje Vokřál setkání se synem Jaroslava Faltýnka

Jiří Faltýnek, syn druhého muže ANO, zapletený do brněnské kauzy Stoka se dostal ke složce s úniky materiálů z daného případu. Pro Respekt to řekl exprimátor Petr Vokřál odcházející z hnutí, které se profilovalo jako protikorupční. V rozhovorech pro Respekt a Aktuálně.cz popsal také zákulisí brněnského ANO, kde zmínil kromě Faltýnka mladšího také Jiřího Švachulu obžalovaného v dané kauze pro podezření z korupce. Brno 10:59 15. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Narazil jsem na odpor pana prvního místopředsedy Faltýnka,“ říká o návrhu na zrušení brněnské buňky ANO Petr Vokřál | Foto: Anna Vavríková/MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Přinesl mi složku s úniky materiálů ze Stoky, hodil mi ji na stůl a řekl: ‚Ty se ještě budeš divit, co tam všechno je,‘“ vzpomínal brněnský exprimátor Petr Vokřál v rozhovoru pro Respekt setkání s Jiřím Faltýnkem, synem prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka.

Došlo k tomu podle něj hodinu před tím, než se mělo rozhodovat o pozastavení členství Faltýnka mladšího v hnutí ANO. „Prostě vydírání. Taková malá politická korupce. Tak jsem ho s tím poslal do háje a bylo to,“ dodal Vokřál.

Faltýnek mladší si ale nakonec členství pozastavil sám. Brněnský politik je zapletený do takzvané kauzy Stoka, která se týká údajné korupce na radnici Brno-střed. V případu je obviněno 11 lidí a dvě firmy, je mezi nimi i Jiří Švachula, někdejší místostarosta zmíněné brněnské části a exčlen ANO. O Faltýnkovi mladším a jeho otci obžalovaní mluví podle Aktuálně.cz v odposleších, obžalovaní ale nejsou.

Klíčový brněnský politik ANO Petr Vokřál před dvěma týdny oznámil odchod z hnutí. „Nebylo to zkratkovité rozhodnutí, nazrávalo to delší dobu,“ popsal.

Jedním z důvodů bylo podle něj to, že neúspěšně usiloval o zrušení tři brněnských organizací - Židenice, Černovice a Starý Lískovec. Vedení ANO to ale tehdy odmítlo.

„Takže jsem si to nemohl vyhodnotit jinak, než že zásah proti ‚velrybaření‘ a napojení lidí na korupci v Brně nemá podporu,“ řekl Vokřál po Respekt s tím, že členské příspěvky za skupinu členů byly podle něj placeny z jednoho účtu. „Očista v Brně neměla podporu.“

Velrybářství, tedy účelové nabírání nových členů, mělo podle něj sloužit k získání vlivu uvnitř hnutí, a to ještě před komunálními volbami za dva roky.

Jiří Faltýnek se podle Vokřála začal v ANO výrazněji prosazovat ve chvíli, když se hnutí v Brně začalo rozpadat. „Protože jsme ve městě přišli o moc a šli jsme do opozice, tak se kolem té skupiny lidí, která je se mnou ve sporu, objevil Jiří Faltýnek a propojil se s nimi proti mně,“ řekl Vokřál pro Respekt.

Jaroslav Faltýnek se pak podle Vokřála postavil proti zrušení ivanovické buňky, kterou vedl jeho syn.

„Když jsem přišel s návrhem, aby se zrušila i ivanovická buňka, kterou Jiří Faltýnek vede, a on by tak z ANO vypadl, tak on byl ten, kdo za mnou přišel a řekl mi, ať zbytečně neexponuji jejich jméno. Že Jirka pozastaví členství sám, což se tedy po dvou měsících nakonec skutečně stalo,“ popsal Vokřál v dalším rozhovoru, tentokrát pro server Aktuálně.cz.

A Faltýnek starší měl být také u toho, když neprošel nápad na zrušení celého brněnského ANO. „Narazil jsem na odpor pana prvního místopředsedy Faltýnka. Ptal se mě, podle jakého klíče by se to potom sestavovalo. Zrušit celé Brno podle něj byla úplná blbost,“ uvedl pro server.

Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše se naopak brněnský exprimátor zastal. „Jsem přesvědčený o tom, že Andrej Babiš ví, že brněnské ANO je problém a že by se mělo zrušit. Akorát někteří lidé, především pan Faltýnek, byli jiného názoru a snažili se to zrušení Brna ubrzdit,“ uvedl pro Aktuálně.cz.

Vokřál také podle svých slov nesouhlasil, aby na kandidátce ANO byl Jiří Švachula. Ten se ale podle něj odvolával právě na Faltýnka staršího:

„Seděli jsme kvůli tomu u Jaroslava Faltýnka i s krajskou předsedkyní Taťánou Malou a Jiřím Švachulou. Výsledkem bylo, že jsem řekl, že ho na magistrát nechci a že pokud bude na Brně-středu, tak ho nechci výš než na desátém místě. Nenapadlo mě, že z desítky na kandidátce se mu podaří probojovat se až na pozici místostarosty.“

Právě Švachula je nyní obžalovaný v kauze Stoka pro podezření z korupce na radnici městské části Brno-střed.