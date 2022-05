Těžko si umím představit, že bych opět vstoupil do hnutí ANO, přiznává exprimátor Brna Vokřál

Déle než rok nemělo hnutí ANO v brněnském zastupitelstvu svůj klub. V Brně nefungovala ani místní organizace, byla zrušena kvůli napojení některých jejích členů na kauzy vyšetřované policií. Nyní je ANO zpět v zastupitelstvu a klub vede opět Petr Vokřál, který přitom sám z hnutí před časem na protest vystoupil. „Těžko si umím představit, že bych teď zase po nějaké době řekl, že jsem si to rozmyslel a vstupuji,“ přiznává pro Český rozhlas Plus. Praha/Brno 0:10 4. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý brněnský primátor Petr Vokřál | Foto: Anna Vavríková/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Vokřál podle svých slov hnutí opustil kvůli kauze Stoka, ve které byl mimo jiné obžalován bývalý místostarosta Brna-střed Jiří Švachula za údajné ovlivňování zakázek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Vokřál, zastupitel Brna za ANO

„S některými lidmi jsem já nebyl ochoten a schopen spolupracovat. Snažil jsem se to vysvětlit v rámci vedení, a když jsem viděl, že to v tu chvíli nevedlo k tomu kýženému konci, tak jsem se rozhodl ten krok udělat sám,“ vysvětluje.

ANO si prý stanovilo jasná pravidla, pokud jde o přijímání nových členů, a Vokřál věří, že hnutí má šanci uspět v podzimních komunálních volbách.

Současná koalice v Brně totiž podle něj nefunguje a vývoj města se zastavil. Sám v komunálních volbách kandidovat nemíní, nevylučuje ale, že se zúčastní voleb do Senátu.

„ANO přišlo s masivní kampaní a výsledek voleb ukáže, jestli to fungovalo.“ Petr Vokřál

„Některé spoty mi také lezou na nervy“

Po celém Česku se objevily billboardy s heslem „Za Babiše bylo líp“, kterými hnutí ANO útočí na současnou vládu. Podle Vokřála bylo cílem dosáhnout toho, aby se o hnutí mluvilo, a to se podařilo, byť to některé lidi může iritovat.

„Některé reklamní spoty mám rád, některé mi také lezou na nervy, takže uvidíme, jak to zafunguje,“ konstatuje Vokřál, který v této souvislosti připomíná i předvolební kampaň tehdejší opozice, která kritizovala takzvanou Babišovu drahotu.

„Některé mi připadají hodně přes čáru, ale ten tón je jasný: Chceme na sebe upozornit a ukázat, co si myslíme, že by se mělo dělat lépe. Ale podobně bych komentoval billboardy kterékoli politické entity. ANO přišlo s masivní kampaní a výsledek voleb ukáže, jestli to fungovalo,“ pokračuje bývalý primátor.

Podle expremiéra Andreje Babiše (ANO) se vláda v migrační krizi nestará dostatečně o české občany. Vokřál ale zdůrazňuje, že to není míněno tak, že by se nemělo pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny.

Zároveň se ale i pravicově orientovaní politici, k nimž sám sebe řadí, musí smířit s tím, že je třeba být solidární se sociálně slabšími občany, zejména pokud jde o bydlení nebo ceny energií.

Proč sledoval ruské propagandistické kanály? Poslechněte si záznam celého rozhovoru v Interview Plus.