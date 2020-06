Brněnské ANO se sešlo v Praze, o Vokřálově nástupci bude hnutí jednat ve čtvrtek

Předsednictvo hnutí ANO bude ve čtvrtek odpoledne jednat o kandidátce pro krajské volby v Jihomoravském kraji. Lídr jihomoravské kandidátky, bývalý brněnský primátor a místopředseda ANO Petr Vokřál v pondělí oznámil, že odchází z hnutí a nebude pokračovat v politické kariéře. Situací se v Praze zabývalo jihomoravské předsednictvo hnutí, ale o jménu Vokřálova náhradníka nejednalo a nehlasovalo, řekla krajská předsedkyně Taťána Malá. Praha 21:59 2. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý brněnský primátor a místopředseda ANO Petr Vokřál. | Foto: Fotobanka Profimedia

„Pan předseda (ANO Andrej Babiš) svolal předsednictvo na tento čtvrtek 16.30, kde se o tom budeme bavit, jak tu situaci budeme řešit,“ řekl novinářům v úterý první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek.

Zároveň ale upozornil, že výbor ANO zatím žádnou krajskou kandidátku neschválil, jak vyžadují stanovy hnutí. Proto je možné do podoby kandidátních listin bez komplikací zasahovat. Termín zasedání výboru pro schválení kandidátek podle Faltýnka zatím stanoven nebyl.

Jihomoravské krajské předsednictvo se v úterý večer kvůli situaci sešlo ve sněmovně. Krajská předsedkyně Malá řekla, že debata se vedla o dalším směřování v podzimních krajských volbách po Vokřálově odchodu, o žádném jméně se nehlasovalo. Příští pondělí by se mělo v Brně sejít krajské a oblastní předsednictvo a debata by měla pokračovat.

Premiér a předseda hnutí ANO Babiš řekl už v pondělí, že vedení jihomoravské organizace dlouhodobě přehlíželo a neřešilo to, že do hnutí v Brně přišli lidé, kteří tam být neměli. „Vedení této organizace o problému dlouho vědělo, ale přehlíželo ho a neřešilo,“ uvedl Babiš.

Další má být Malá

Server iDnes.cz v úterý uvedl, že podle některých členů brněnského ANO by měla na členství rezignovat i Malá a také předsedkyně brněnské organizace Karin Karasová. Obě podle serveru patřily mezi Vokřálovy nejbližší spolupracovnice. Například poslanec ANO Rostislav Vyzula serveru řekl, že pokud by Malá zůstala ve funkci, byla by to obrovská ostuda.

Faltýnek v úterý řekl, že pro něj byl Vokřálův odchod z ANO ranou z čistého nebe. Doufá, že jediným důvodem pro jeho odchod nebyla skutečnost, že se bývalému brněnskému primátorovi nepodařilo ve vedení ANO prosadit zrušení tří místních organizací hnutí v Brně.

Také pro místopředsedu ANO a ministra životního prostředí Richarda Brabce byl Vokřálův odchod šokující. Lidsky je mu to líto, Vokřála považuje za schopného člověka, řekl novinářům v Senátu.

„My nemusíme teď volit nového místopředsedu, to není nezbytně nutné. Daleko důležitější je zklidnit situaci v Brně,“ řekl. O situaci v Brně s Vokřálem hovořil minulý týden, tehdy odchod neavizoval, uvedl Brabec.

Lidé z podsvětí

Vokřál při zdůvodnění svého kroku v pondělí uvedl, že nechce spojovat své jméno s lidmi, kteří ANO využívají pro vlastní prospěch. „Během víkendu jsem se definitivně rozhodl, že moje cesta v hnutí je dále neudržitelná. Z více důvodů. Dlouhodobě jsem se snažil prosazovat liberální pojetí hnutí, tak, jak jsem do něj vstupoval v roce 2014. ANO se ale vydalo spíše směrem politikaření v klasické partaji, kde jedinou starostí je vyhrát volby. Toto je pro mě málo,“ řekl serveru Aktuálně.cz.

Vokřál v uplynulých týdnech navrhoval zrušení tří brněnských buněk ANO - v Židenicích, Starém Lískovci a v Černovicích. Důvodem bylo mimo jiné napojení na lidi, kteří figurovali v kauze podezření z korupce kolem veřejných zakázek v městské části Brno-střed spojených s Jiřím Švachulou.

„Organizace byly z mého pohledu jednoznačně napojeny na různé lidi, řekl bych až z podsvětí. Neumím se srovnat s tím, že se velrybaří lidi, účelově se mění bydliště jen proto, aby někdo někde mohl být členem či na kandidátce,“ dodal Vokřál pro server.

Předsednictvo hnutí ANO ale v květnu zrušilo své březnové rozhodnutí o rozpuštění tří těchto brněnských organizací. Manažer hnutí a poslanec Jan Richter tehdy uvedl, že to bylo kvůli procesní chybě, v očistném procesu v jihomoravské organizaci chce ale podle něj hnutí pokračovat.