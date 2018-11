Vokřál: Megapodraz v Brně bych nenazval naší chybou, spíš daní za slušnost

Zástupci ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD v pondělí podepsali v Brně koaliční dohodu. Přestože volby vyhrálo ANO v čele s Petrem Vokřálem, ve vedení moravské metropole nebude. Premiér a šéf hnutí Andrej Babiš to již dříve označil za megapodraz. A Vokřál v rozhovoru pro Český rozhlas Plus připustil, že dodnes neví, kde se při vyjednávání dopustil chyby. Interview Plus Brno 17:27 5. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Primátor Petr Vokřál (ANO) během jednání brněnského zastupitelstva | Foto: Anna Vavríková / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Nevím, jestli to nazvat chybou, jeden můj kolega to nazval daní za slušnost. Já jsem nikoho vědomě nepodrazil a ani to nikdy neudělám,“ říká v pořadu Interview Plus odcházející primátor Brna Petr Vokřál, který je zároveň místopředsedou hnutí ANO.

„My byli domluveni. A pokud je normální, že si v jeden den něco slíbíte, připravíte smlouvu a druhý den váš partner nepřijde a podepíše něco jiného, tak to je smutný obrázek naší politiky,“ dodává.

Podle kritiků prý ale neměl vše vsadit na širokou koalici.

„Právě ona ale dávala obrovskou šanci městu dokončit projekty, které jsme voličům slíbili. Byla to záruka kontinuity s průmětem směrem k městským částem, ke kraji, ale i k centrální vládě. Vyšachovat se ale dá evidentně každý.“

Vokřála zároveň překvapilo spojení Pirátů a ODS, protože jejich vzájemná předvolební rétorika byla podle něj dost ostrá a negativní.

Boj o posty? To bude ono

Při prvních jednáních vítězné ANO nabízelo koaličním partnerům (ODS, KDU-ČSL a ČSSD) místa v 11členné Radě města Brna v poměru 5:4:1:1.

„To kvůli zabránění diskuse o naší majoritě v radě. Dokonce jsme jedno místo náměstka obětovali. Bohužel tady zůstali někteří neukojení,“ tvrdí Vokřál.

Na tom, že nová koalice obešla vítězné ANO, podle něj vydělali hlavně Piráti.

„Naše dohoda s ODS totiž byla, že se pokusím vyjednat podporu Pirátů, ale mimo úrovně koalice, což odmítli. To je ale jediné politické uskupení, u kterého ten následný obrat chápu. U všech ostatních je to jen naplnění osobních ambicí. Mně ale vždy šlo o město, ne o ambice.“

Facka pro fotbalisty

Vokřál si prý už stihl prostudovat jejich koaliční smlouvu. „Co mě těší, přestože se nazývají Koalice změny, tak kromě dvou projektů chtějí pracovat na rozpracovaných věcech. Co jsem tam ale nenašel, a co je mi opravdu líto, je centrální budova magistrátních služeb. Ten projekt byl odsouhlasen na jednom z posledních zastupitelstev, dokonce i opozičními hlasy ODS.“

Ten druhý projekt, který v koaliční dohodě není, je prý fotbalový stadion Za Lužánkami.

„To mi přijde jako facka pro těch 30 tisíc lidí, kteří už v roce 2015 přišli na znovuotevřený stadion. Svépomocí a dobrovolnickými akcemi jej tenkrát fanoušci Zbrojovky dali dohromady. Jinak ale navazují na všechny naše rozpracované věci, takže jsme to asi nedělali tak špatně,“ dodává Vokřál.

