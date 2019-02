Vláda je úspěšná. Ostatní strany by udělaly lépe, kdyby s námi spolupracovaly, říká Vokřál

Sněm vládního hnutí ANO skončil bez překvapení. Předsedou zůstává premiér Andrej Babiš, prvním místopředsedou Jaroslav Faltýnek. ANO nemá žádný důvod k velkým změnám ve vedení. „Vítězná sestava se nemění a když to funguje, tak nevidím důvod, proč bychom měli dělat zásadní změny ve vedení,“ říká v Interview Plus staronový místopředseda hnutí Petr Vokřál, který v boji o post prvního místopředsedy ustoupil právě Faltýnkovi. Praha 20:40 18. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda hnutí ANO Petr Vokřál na celostátním sněmu ANO | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Vokřál ze sněmu vyzdvihuje projev předsedy Babiše, který mimo jiné kritizoval projevy papalášství v hnutí ANO. „Je to o morálce každého z nás. Čtyři roky jsem byl na brněnské radnici jako primátor a myslím, že jsem nikdy papalášství nepropadl,“ reaguje s tím, že k tomu v rámci hnutí dochází minimálně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

„Nechceme, aby se to dělo vůbec. Velmi často jsme terčem pro každou relativní drobnost, k níž v našem hnutí dojde, které ale v minulosti nebyly tak silně akcentovány,“ dodává.

S kritickým projevem na sněmu vystoupil i ostravský primátor Tomáš Macura (ANO), uvnitř hnutí by se prý mělo více diskutovat. Nakonec ale místopředsedou zvolen nebyl, podle Vokřála to ale nesouvisí s jeho projevem. „Sice se o čtyři hlasy nestal místopředsedou, ale do předsednictva se dostal s druhým největším mandátem,“ říká.

Jsme úspěšní

Vokřál oceňuje výsledky ideové konference hnutí, o kterém prý často slyší, že nemá program. „To není pravda. Máme jasný program na vládní i komunální úrovni,“ uvádí s tím, že hnutí se daří plnit volební program, což dokazují jeho preference.

„Základním kritériem je zvednout kvalitu života. Bezbřeze se diskutuje o pravici a levici, ale naše hnutí opravdu cílí na zlepšení kvality života každého z nás. Jsme poměrně široce rozkročení, ale v liberálním, svobodném a pragmatickém směru. To rezonuje v České republice i v rámci Evropy,“ zdůrazňuje.

Macura ale také kritizoval, že hnutí ANO nemá moc velký koaliční potenciál. „Děláme vše pro to, abychom byli pro naše občany volitelní. Jsme součástí úspěšné vlády,“ podotýká Vokřál s tím, že i preference ostatních stran by rostly rychleji, pokud by na vládě spolupracovaly a proti hnutí ANO se nevymezovaly.

Připouští, že hnutí ANO voliče polarizuje, důvodem může být třeba zavádění EET nebo kauzy kolem premiéra Babiše, který je „silnou osobností a silné osobnosti obecně polarizují společnost,“ konstatuje Vokřál.