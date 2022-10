Volby jsem bral jako lakmusový papírek, teď si to musím vyhodnotit, říká Vokřál po prohraném 2. kole

V roce 2020 po kauze Stoka vystoupil z hnutí ANO a kritizoval ho. Nyní v senátních volbách jako jeho nominant v obvodu Brno neuspěl. Řeč je o bývalém brněnském primátorovi Petru Vokřálovi (za hnutí ANO). „Rozdíl mě překvapil, čekal jsem to těsnější. Lidé asi už trošku zapomněli na to podle mého úspěšné období v Brně 2014 až 2018,“ říká nyní v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Brno 20:05 1. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V roce 2014 až 2018 byl Petr Vokřál (za hnutí ANO) primátorem města Brna. Teď zůstává jen zastupitelem městské části Kníničky | Foto: Petr Topič/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Ve druhém kole jste neuspěl. Jaký je podle vás ten důvod?

Na vyhodnocení je samozřejmě ještě brzy. Voliči se rozhodli, jak se rozhodli, a musím říct, že ten rozdíl mě překvapil, čekal jsem to těsnější. Na druhou stranu je to aspoň signál pro mě.

Má to dvě roviny. Jednak ta osobní. Musím říct, že je vidět, že prostě ty čtyři roky, kdy jsem víceméně vypadl z komunální politiky, se na tom pravděpodobně podepsaly. Lidé asi už trošku zapomněli na to podle mého úspěšné období v Brně 2014 až 2018. Ale takový je život. Život jde dál. Voliči se rozhodli, jak se rozhodli, vyjádřili svůj názor a já můžu pogratulovat vítězi.

Těžko si umím představit, že bych opět vstoupil do hnutí ANO, přiznává exprimátor Brna Vokřál Číst článek

Jaký vliv měla podle vás třeba kauza Stoka, která možná brněnskou politiku v očích spousty lidí znevěrohodnila?

To si nemyslím. Kauza Stoka se podle mého názoru na tom nepodepsala. Je to podle mě více rozdmýcháno tou centrální politikou. Ale já si nemyslím, že bych byl namočený jakkoliv do kauzy Stoka...

...to jsem ani nechtěla říci.

Nakonec jsem z toho vyvodil i svoje osobní konsekvence. Odešel jsem v té době z hnutí ANO, hnutí se reorganizovalo, vzniklo nově obsazené hnutí. Ale jak říkám, v komunálních volbách skončilo hnutí ANO druhé, dá se říci těsně za ODS. Tady (v druhém kole senátních voleb, pozn. red.) to bylo výraznější. Je to koneckonců i vyjádření lidí na to, jak Senát vnímají a jak vnímají nás oba dva jako kandidáty.

Vy jste sám připomněl, že jste v roce 2020 z hnutí ANO vystoupil, kritizoval jste ho. Teď jste za jeho podpory opět kandidoval. Nemohl to být pro lidi třeba špatný signál?

Samozřejmě jsem v roce 2020 výrazně reagoval na komunikaci v kauze Stoka a chtěl jsem, aby se hnutí očistilo rychleji, aby ty kroky byly razantnější. Přišly až po mém odchodu. Jak to vnímali lidé teď, to úplně nemůžu říci. Strávil jsem pět až šest hodin denně v ulicích, potkával jsem se s různými reakcemi, ale většina z nich byla velmi pozitivní.

Samozřejmě ti, kteří k vám nemají úplně sympatie, ti váš kontakt úplně nevyhledávají. Ale nemohu říci, že by to bylo nějaké rozvášněné. Já naopak musím říct, že jsem rád, že se hnutí restartovalo. Také jsem vnímal, že ti lidé, kteří se snažili tenkrát dělat v hnutí nějaké rošády, které vedly k tomu rozpuštění, v komunálních volbách neuspěli. Ale to se dá říci teď i o mě jako o kandidátovi do Senátu.

Lakmusový papírek

Co bude dál? Budete chtít v budoucnu kandidovat do vysoké politiky? Protože toto je nyní víceméně konec, co se týče vašich politických funkcí...

Musím si to samozřejmě teďka všechno vyhodnotit. Musím si prohlédnout výsledky, musím si to projít se svým týmem, jak to vlastně vidíme. Z politiky - a teď to trošku zlehčím - jsem úplně nevypadl, protože jsem zastupitel v městské části Kníničky (smích). V kontaktu s brněnskou politikou nějak zůstávám.

Kovářová: Dejte si všichni pozor, protože mě si nikdo neochočí, já kousat budu. To si buďte jistí Číst článek

Ale ne. Já vám rozumím, ale je příliš brzo na to, abych to nějak hodnotil. I hnutí musí vyhodnotit de facto to moje počínání v rámci mé senátní kampaně, myslím si i v rámci celé senátní kampaně v celé republice, protože to dopadlo tak, jak to dopadlo.

Mě zajímá, jestli budete mít ambice se pokoušet o tu vysokou politiku, nebo jestli tíhnete spíš ke komunálu?

Vždycky jsem říkal, že Brno je pro mě klíčové. Vždycky jsem reagoval i na nabídky směrem k centrální politice - zejména v období, kdy jsem byl na radnici v pozici primátora - spíše odmítavě. Protože opravdu jsem chtěl něco udělat pro Brno. Teď je ale opravdu příliš brzy na nějaké hodnocení.

Bral jsem i tu senátní kampaň jako jakýsi lakmusový papírek vnímání voličů. První kolo dopadlo podle mého názoru dobře. To druhé kolo...ale říkám, musím si to vyhodnotit... To druhé kolo je signálem, že možná ta pozice, o které se v médiích tak trochu hovořilo, že období 2014 až 2018 nebylo úplně neúspěšné, že už je to trochu téma, které je za zenitem. A já to musím celé zvážit.