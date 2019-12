Exposlanec Wolf čelí za útěk do Paraguaye dalšímu stíhání. Trest se mu může zpřísnit až o dva roky

Nejen dotační podvod. Za útěk do Paraguaye hrozí bývalému poslanci ČSSD Petru Wolfovi další trest. Policie ho před dvěma roky obvinila také z maření výkonu úředního rozhodnutí, jak nyní zjistil server iROZHLAS.cz. Někdejší politik odsouzený k šesti letům vězení za machinace s dotacemi by si tak mohl odsedět navíc až dva roky. Wolf je na útěku od roku 2013. Původní zpráva Praha 6:00 1. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uprchlý exposlanec ČSSD Petr Wolf během jednání sněmovny v roce 2009 | Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„V listopadu 2017 jsme žádost o vydání rozšířili také o vydání k trestnímu stíhání pro maření výkonu úředního rozhodnutí,“ reagoval mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka na dotaz serveru iROZHLAS.cz, čeho přesně se nové obvinění Wolfa týká. Ještě na jaře, když vyšlo najevo, že se bývalý zákonodárce skrývá v Paraguayi, to nechtěl resort říct.

České úřady požádaly paraguayskou stranu o pomoc už před třemi roky. Tamní policii se ale Wolfa stále nepodařilo dopadnout. „Příslušný paraguayský soud vydal příkaz k předběžnému zadržení za účelem jeho extradice, do současné doby se ho však paraguayské straně nepodařilo zadržet,“ pokračoval Řepka.

Wolfův úprk za hranice, aby se vyhnul vězení, může expolitikovi výrazně přitížit. „Pokud by se ho podařilo dopadnout, běželo by samostatné trestní řízení se samostatným trestem,“ popsal pro iROZHLAS.cz advokát a bývalý náměstek nejvyššího státního zástupce Stanislav Mečl.

K šestiletému trestu za podvody s dotacemi by se tak podle Mečla mohl přičíst ještě postih za útěk do zahraničí. „Stály by vedle sebe. Tady nepřichází v úvahu uložení souhrnného trestu, protože ke spáchání dalšího trestného činu došlo až po odsouzení. Předpokládám, že by došlo k zpřísnění toho nepodmíněného trestu,“ doplnil.

Diplomatický postup

Ministerstvo spravedlnosti teď s Paraguayí komunikuje diplomatickou cestou, konkrétně skrze českou ambasádu v Buenos Aires. Argentinský úřad má totiž na starosti i Paraguay. Česko nemá navíc s jihoamerickým státem uzavřeny potřebné kontrakty o spolupráci.

Kauza Petra Wolfa Petr Wolf s manželkou podle soudu podvedli ministerstvo životního prostředí. V rámci programu na podporu vědy a výzkumu jejich firma UT 2002 žádala dotace na dva projekty. Zabývaly se například ochranou přírody, krajiny či nakládáním s odpady. Nakonec na ně i přes neúplné a nepřesné žádosti získali v letech 2005 až 2007 11 milionů korun. Z dotace si však údajně propláceli náklady za dovolené a zahraniční cesty, za dva dny třeba Wolf podle účetnictví ujel autem 56 000 kilometrů. Statisíce navíc dali neexistující společnosti za konzultace. Kvůli zakázce byl u výslechu i expremiér Mirek Topolánek. Wolf totiž v roce 2008 odešel z ČSSD a měsíce držel jeho vládu při životě. Topolánek svého času označil Wolfa za justiční oběť.

„S ohledem na to, že mezi námi a Paraguayí není uzavřena smlouva o vydávání osob, byla extradiční žádost podána na základě ujištění o vzájemnosti,“ uvedl dále Řepka. To znamená, že pokud by v budoucnu přišly s paraguayské úřady s podobnou žádostí, Česko jim vyhoví.

Policie po Wolfovi pátrala od roku 2013, kdy uprchl z Česka. „Stopa končí v Paraguayi,“ zopakovala na nyní mluvčí Policejního prezidia Lenka Sikorová na otázku, jestli se Wolf nemohl mezitím přesunout do jiné země. Více se k případu nechtěla vyjádřit.

Z jakých indicií vyšetřovatelé zjistili, že Wolf je právě v Paraguay, nechtělo říct ani ministerstvo spravedlnosti. „Sledujeme postup ve věci ve spolupráci s policií, Národní ústřednou Interpol,“ doplnil pouze Řepka.

Policie začala Wolfa stíhat v roce 2009 kvůli zneužití dotací od ministerstva životního prostředí v celkové hodnotě 11 milionů korun. Ostravský krajský soud o tři roky později někdejšího poslance odsoudil k pětiletému vězení a náhradě 1,2 milionu korun. Vrchní soud v Olomouci jeho trest následně ještě zpřísnil – Wolfa poslal za mříže na šest let a k tomu ještě musel se ženou zaplatit šestimilionový peněžitý trest.

Žádost o milost

Wolf si v minulosti stěžoval na údajné porušení práva na spravedlivý proces, Ústavní soud ale jeho stížnost zamítl. Podobně později zdůvodňoval i svůj útěk do zahraničí. Expolitik ČSSD tvrdí, že je nevinný. Peněžitý trest přesto zaplatil. „Jsem toho názoru, že člověk, který je bytostně přesvědčen o své nevině, se má bránit až do konce. A to i za cenu, že nerespektuje rozhodnutí soudce,“ napsal v minulosti Aktuálně.cz.

Někdejší zákonodárce neuspěl ani s žádostí o milost, kterou podal v roce 2014 jeho příbuzný. „Žádost o milost byla rozhodnutím tehdejší ministryně spravedlnosti zamítnuta, neboť nebyly splněny podmínky stanovené v rozhodnutí prezidenta republiky,“ popsala Martina Stašková ze sekce tajemníka ministerstva spravedlnosti.

Miloš Zeman při nástupu do funkce totiž prohlásil, že milost udělí jen lidem trpícím závažnou chorobou či nevyléčitelnou nemocí. Třeba v případě dvojnásobného nájemného vraha Jiřího Kajínka to ovšem nedodržel.

Helena Válková (za ANO) coby ministryně spravedlnosti odmítla milost pro Petra Wolfa | Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Petr Wolf (*1960) Petr Wolf pracoval jako projektant ve Vítkovicích, proděkan ekonomické fakulty Vysoké školy báňské (VŠB) v Ostravě, ředitel pro výrobu a obchod společnosti Karnola, specialista ekonomického ředitele SME a vysokoškolský pedagog. Před rokem 1989 byl členem KSČ, v ČSSD působil v období 2002 až 2008. Zároveň působil jako zastupitel obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky (2002 až 2006). V Poslanecké sněmovně zasedal v letech 2006 až 2010, zvolen byl za ČSSD. Později ale ze strany odešel, údajně kvůli špatné atmosféře. Ve sněmovně dál působil jako nezařazený a příležitostně hlasoval s tehdejší koalicí Mirka Topolánka (ODS). V říjnu 2009 policie požádala sněmovnu, aby poslance vydala ke stíhání kvůli podezření z úvěrového podvodu a porušování autorských práv. V listopadu téhož roku dolní komora Wolfa vydala a policie zahájila jeho trestní stíhání. Obviněn byl v únoru 2010.