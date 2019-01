Státní zástupkyně měla v soudní síni napadnout advokáta. ‚K násilí nedošlo,‘ tvrdí její nadřízení

V justičních kruzích vzbudilo přepadení advokáta velký rozruch. Advokátní komora obvinila státní zástupkyni z toho, že přímo v soudní síni doslova „vyrvala“ advokátovi z rukou jeho spis. Unie obhájců pak na to konto s narážkou na incident posílala novoroční přání, kde je vyobrazen krvácející obhájce, kterému protistrana kamenem zaútočila na obličej a požaduje půjčení jeho spisu. Detaily přináší Radiožurnál. Praha 7:37 31. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novoroční přání, kde je vyobrazen krvácející obhájce, kterému žalobkyně kamenem zaútočila na obličej a požaduje půjčení jeho spisu. | Foto: Markéta Chaloupská | Zdroj: Český rozhlas

Incident aktuálně prověřil krajský státní zástupce v Brně Jan Sladký a vyhodnotil, že k žádnému „přepadení“ nedošlo. Státní zástupkyně sice prý jednala unáhleně, ale nikoliv nezákonně.

„Ve světle objektivně zjištěných skutečností značně blednou veřejné a nekorektní výroky některých členů České advokátní komory o přepadení advokáta, amputaci či vyrvání advokátního spisu z jeho rukou,“ píše Sladký ve svých závěrech, které adresoval vedení České advokátní komory. Stavovská organizace totiž žádala, aby bylo se státní zástupkyní vedeno kárné řízení.

Radiožurnál má dokument se závěry brněnského státního zástupce k dispozici. Získal ho podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Bezprecedentní zásah do práva na obhajobu?

Případ se odehrál loni v září, když před soudem stála žena obviněná z ohrožování výchovy dítěte. Při vazebním zasedání ji zastupoval Michal Halva. Státní zástupkyně Petra Dušková tehdy přistoupila ke stolu obhájce a chtěla nahlédnout do plastové složky s dokumenty, kterou měl advokát na svém stole.

A tady už se verze liší. Podle dřívějšího vyjádření advokátní komory Dušková obhájci doslova vytrhla materiál z ruky, aby ho prolistovala. Navíc šlo prý o advokátní spis, tedy dokumenty, které slouží k obhajobě a jsou pro státního zástupce absolutně nedotknutelné. Komora to proto označila za bezprecedentní zásah do práva na obhajobu.

Krajský státní zástupce v Brně Sladký ale došel k tomu, že se vše odehrálo jinak, než tvrdí stavovská organizace: „Rozhodně nejde o nezákonné jednání. Závěry vypovídají o tom, že nedošlo k žádnému násilí – ať už slovnímu, nebo fyzickému,“ míní.

Vycházel především z výpovědi svědků, kteří byli v soudní síni. Podle něj státní zástupkyně složku pouze vzala, nikoliv vytrhla. Navíc se prý nejednalo o advokátní spis, který je pro státního zástupce absolutně tabu, ale o dokumenty obviněné, které tajné nejsou, a lze do nich nahlédnout. Obhájce prý zprvu ani nijak neprotestoval, že jde o jeho advokátní spis. Na to si stěžoval, až když mu Dušková dokumenty vrátila.

„To, že nešlo o advokátní spis obhájce, vyplynulo z vysvětlení osob, které byly přítomny v jednací síni. Ty uvedly, že k materiálům se paní obviněná chovala jako k vlastnímu poznámkovému aparátu, ona se v nich vyznala a ona je používala k dokreslení svých slov během své výpovědi,“ shrnuje Sladký.

Česká advokátní komora (ČAK) ale trvá na svém. Podle předsedy organizace Vladimíra Jirouska šlo ze strany státní zástupkyně o hrubé a bezprecedentní protiprávní jednání. „V současné chvíli ale nezbývá než se s přijatým řešením smířit a věřit, že se nic podobného nebude v budoucnu opakovat. V opačném případě by ČAK musela trvat na přísnějším postihu a eventuálně i systémovém řešení,“ říká Jirousek.

Sokol: neslušné jednání

Místopředseda advokátní komory a šéf Unie obhájců Tomáš Sokol pak namítá, že ať to bylo tak, či onak, faktem je, že u stolu obhájce neměla Dušková co dělat.

„Je to primárně neslušné jednání. To je, jako bychom seděli někde v restauraci a já šel k vedlejšímu stolu a začal se někomu přehrabovat v jeho deskách. Tak ve čtyřce dostanu pěstí a v jedničce na mě zavolají číšníka, aby mě vyvedli. Je to prostě hrubě neslušné,“ uvedl.

Dušková dostala výtku

Že bylo chování Duškové sporné, byť legitimní, připouští i její nadřízení. Podle nich jednala unáhleně. Formálně totiž měla státní zástupkyně o nahlédnutí do poznámek obviněné požádat soudce. Za to, že nedodržela všechny procesní náležitosti, dostala od vedoucí kroměřížských státních zástupců Jany Kranzové výtku.

„Důvodem byla unáhlenost jednání a nedodržení formálních náležitostí úkonu odnětí věci, ke kterému však byla dle zákona jako státní zástupkyně vykonávající dozor v přípravném řízení oprávněna,“ uvedla pro Radiožurnál Kranzová. S takovým trestem souhlasil ve svých závěrech i Jan Sladký.

Sama Dušková se k incidentu vyjádřila jen stroze: „Já jsem jednak se závěry seznámena nebyla, jednak jsem vázána mlčenlivostí,“ odmítla rozhovor. Stejně tak odmítl advokát Halva.

Vazební řízení vedl soudce Roman Kafka. Ten nechtěl závěry Krajského státního zastupitelství v Brně komentovat s tím, že mu to nepřísluší. Obecně ale uvedl, že takový postup standardní není.

„Byl bezpochyby unáhlený. Mohu říct, že jsem se s takovým postupem nikdy nesetkal. Já jsem jako státní zástupce pracoval 12 roků a vždy jsem respektoval soud jako instituci, která vede řízení,“ říká Kafka.

Podle Unie státních zástupců jednala zbrkle

Jelikož kauza vzbudila v justici rozruch, zabývala se incidentem i Unie státních zástupců „Lze souhlasit s tím, že postupovala zbrkle a nečinila ten úkon prostřednictvím soudu. Ale byla dehonestována za to, že přepadla advokáta a přetahovala se s ním. Šetření ovšem ukazuje, že to neodpovídá realitě. Že složku normálně vzala, nikomu nic nevytrhla a nepotvrdila se ani námitka, že jde o advokátní spis. Nevím, z jakých informací čerpala advokátní komora,“ říká prezident Unie státních zástupců Jan Lata s tím, že o kauze také jednal výkonný výbor unie.

„Jednání státní zástupkyně sice vykazovalo určité procesní nedostatky, které jsou aktuálně řešeny státním zastupitelstvím, ale ani to nedává zástupcům České advokátní komory právo šířit o věci zcela nepravdivé a dehonestující informace. Zbývá jen doufat, že Česká advokátní komora přizná své pochybení a z takového neakceptovatelného jednání vyvodí vůči svým členům patřičné důsledky,“ napsal Radiožurnálu za výkonný výbor unie státní zástupce Ondřej Šťastný.