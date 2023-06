Kromě posunu ke konzervatismu přijde Babiš i s antiamerikanismem, předpovídá politoložka Guasti

Na domácí scéně řeší předseda ANO Andrej Babiš, jak si udržet voliče z prezidentských voleb. Jenže jakýkoliv posun po politické mapě s sebou nutně nese i hrozbu voličských ztrát, upozorňuje politoložka Petra Guasti. Pro příští měsíce předpovídá, že bude ANO prozkoumávat i protiamerické vody v souvislosti s přijetím smlouvy o spolupráci s USA. „Být Tomiem Okamurou, tak se Babišova vývoje hodně bojím,“ říká mimo jiné v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 6:30 9. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Expremiér a předseda ANO Andrej Babiš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Špičky hnutí ANO, hlavně předseda Andrej Babiš a stínový premiér Karel Havlíček, alespoň rétoricky otáčejí kormidlem partaje směrem ke konzervatismu. V rámci ankety, kterou provedl iROZHLAS.cz mezi 90 politiky hnutí ANO, ale vyšlo, že konzervatismu úplně neholdují. Ve svém výzkumu se zaměřujete mimo jiné na neliberální tendence ve střední a východní Evropě. Vnímáte nynější odklon ANO od původních liberálních proklamací ke konzervatismu za důvěryhodný?

Začátkem je třeba říci, že nestavíme rovnítko mezi konzervatismem a iliberalismem či neliberálním směřováním. Pro ANO je to v posledních měsících velká otočka, ale rozhodně není první. Je důležité říci, že je ANO záměrně ideologicky poddefinované a chová se v těchto otázkách velmi strategicky. To je obecně znakem populismu.

petra guasti Docentka demokratické teorie z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a vědecký pracovník Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, působí i v rámci Národního institutu SYRI. Zaměřuje se na politickou polarizaci, populismus či neliberální tendence.

Podle mého názoru tak reaguje na jedné straně na domácí vlivy a na druhé straně na mezinárodní prostředí.

Na jaké domácí podněty reaguje?

Nyní je především motivováno pokusem udržet voliče, které získal Babiš v prezidentských volbách. Kdybych byla Tomiem Okamurou (SPD), tak se opravdu hodně bojím. V politologii víme, že když už voliči jednou volí jinak, tak se objevuje tak zvaný „permission structure“. Ve zkratce to znamená, že když už jednou opustí svou tradiční volbu, tak opustit ji i podruhé pro nějaké jiné volby už je mnohem snazší.

ANO má své voličské limity, ale stačí se podívat, že mezi ziskem ve sněmovních volbách 2021 a Babišem v prezidentských volbách 2023 je asi milion hlasů.

Z voličských map víme, že se Babišovi v prezidentských volbách podařilo rekrutovat voliče ze tří táborů. Zaprvé samozřejmě z tábora voličů ANO, zadruhé z vod radikální pravice a zatřetí z nevoličů. Jenže když čerpá od radikálů, tak zároveň ztrácí umírněné voliče. Cenou za každý takový posun je nutně ztráta některých voličů.

Klíčový přítel Orbán

To je domácí prostředí, jaké jsou potom ty mezinárodní vlivy?

Pro „mezinárodního Babiše“ je naprosto klíčový Viktor Orbán. Je mezi nimi osobní vazba, označují se za přátele.

Vždy mi přišel zajímavý aspekt, že Babiš v rámci politického boje na rozdíl od Orbána vůbec neútočí na LGBTQ lidi. Tím se přitom vzdává velké části kulturních válek. Přitom je však třeba mít na paměti, že ti noví voliči, o které se nyní ANO uchází, jsou daleko vyhraněnější a kulturní války jsou pro ně důležité.

Jenže když nejede odpor k LGBTQ a navíc v Česku na rozdíl od zbylých států V4 nejsou politickým tématem reprodukční práva a otázka potratů, co mu z kulturních válek zbývá? Zkouší to se svobodou slova a opakuje tezi o nové totalitě.

Mít maďarského premiéra Viktora Orbána za hlavního mezinárodněpolitického spojence ale není příliš rozumné. Je to dnes černá ovce Evropské unie, jeho stranu Fidesz už dříve vyloučila evropská frakce lidovců, něco podobného přitom teď hrozí Babišově ANO u frakce liberálů…

To jste narazil na další zajímavý bod, protože v souvislosti s nadcházejícími volbami do europarlamentu bude nyní bezprizorní Orbán určitě Babiše lákat do nějaké své nově vytvořené frakce.

Andrej Babiš během jednání visegrádské čtyřky v Bruselu. V popředí maďarský premiér Viktor Orbán. | Foto: Olivier Hoslet | Zdroj: Reuters

Babišem nyní proklamovaný jakýsi národní konzervatismus je Orbánem určitě silně ovlivněný. Zapadá tam třeba také potravinová soběstačnost, kterou ANO hlásá. Jenže i to musí být v uvozovkách, protože to ve skutečnosti znamená jen čerpání evropských a domácích dotací na domácí výrobu potravin.

Navíc si teď myslím, že přijde i další posun. Antiamerikanismus v souvislosti s přijetím smlouvy o spolupráci s USA.

Myslíte, že má antiamerikanismus v Česku dostatečné podhoubí? Na Slovensku bylo ohledně schvalování podobné smlouvy dost horko, ale Slováci podle posledního průzkumu Medianu mají k USA a Rusku podobný vztah. To je s Českem naprosto neporovnatelné…

Určitě tu pro to není tak úrodné prostředí a intenzita jako na Slovensku, ale jsou tu pohrobci komunistické strany. Vzpomeňme si na veřejnou debatu kolem amerického radaru v Brdech.

Nesmíme zapomínat na to, že má Babiš výzkumy na velkém vzorku, podle kterých se řídí a teď se snaží lovit voliče v dost specifických vodách. Zároveň je to ale jako všechno u Babiše hrozně prvoplánové. On sice přemýšlí o A, ale už neví, že tam někde bude i C.

Nechci věřit tomu, že populisté hrají nějaké šestidimenzionální šachy a že mají vše hrozně promyšlené. Při svých výjezdech se Andrej Babiš setkává jen se svými skalními fanoušky, dost často jsou to ženské fanynky. Takže když od nich slyší protiamerické postoje, může ho to pro to přesvědčit.

‚ANO není autonomní‘

Nemůže se mu ale stát, že spíš přijde o víc voličů, než že by nějaké na antiamerikanismu získal?

Míra jeho oddaných voličů je velká. Jádro ANO bude kolem dvaceti procent voličů, kteří ho budou volit vždy, když tam bude Babiš. Antiamerickou kampaň čekám spíš selektivně antiamerickou. Pokusí se to udělat tak napůl. Zabalí se sice do trumpismu a bude říkat, že není proti USA, ale proti Bidenově Americe. Určitě vytáhne fotky s manželkou z Bílého domu.

Nějaké voliče na tom získá, hlavně propadlé hlasy od komunistů a podobných. Sama si nemyslím, že mu to za to stojí, ale jeho kalkulace může být jiná.

Monika Babišová, Andrej Babiš, Donald Trump a Melania Trumpová v Bílém domě | Zdroj: Úřad vlády ČR

Nemůže se ale Babišovi v tomhle případě stát, že se mu část ANO vzbouří?

ANO není autonomní strana, ale spíše politická divize komerční firmy. Nejsou tam žádné vnitrostranické demokratické procesy, Babiš si může kandidátky měnit, jak chce. Kdyby se mohli poslanci ANO chovat autonomně, tak si třeba nedovolí zvednout ruku proti dohodě s USA, ale třeba nepřijdou na jednání, aby se to mohlo schválit. Když jim ale Babiš nařídí, že tam budou a budou hlasovat proti, tak to udělají, protože chtějí být dál poslanci. Tak jednoduché to je.

Už jsme zmínili volby do Evropského parlamentu v květnu 2024, které jsou v tuto chvíli nejbližším volebním kláním. Půjde do nich ANO jako favorit?

To bude záležet na tom, jaká bude voličská mobilizace. Babiš na kandidátce nebude, ale především se bude snažit mobilizovat své jádrové i potenciální voliče proti vládě Petra Fialy (ODS). Může ho porazit protimobilizace občanské společnosti proti populismu, která může být na konci silnější, než mobilizace ANO a dalších populistických uskupení. Podobně jako v prezidentských volbách.

V nich se mu sice v pár obvodech podařilo zvýšit volební účast, ale obvodů, kde se také zvýšila volební účast a zvítězil tam Petr Pavel, bylo mnohem víc. Paralelně totiž probíhají jak mobilizace pro populismus, tak mobilizace pro demokracii, byť demokratickým voličům to současná vláda dělá hrozně složité.

Myslíte, že u mobilizace bude hrát velkou roli, jestli půjdou vládní strany do eurovoleb jako pět jednotlivých kandidátek, nebo když zvolí koalice?

Myslím, že ne. Jde ale strukturou o jiné lidi. Voliči populistických stran jsou tradičně méně informovaní o politice, víc sledují lídry, nejsou to kritičtí občané. Na druhé straně, co sjednocuje voliče pětikoalice, je, že jsou mnohem náročnější. Nakonec ale do té doby, dokdy bude přetrvávat hrozba Babišova návratu a dokud se bude přibližovat Orbánovi, tak je to velmi silná motivace.

Myslím, že obava z toho dopadnout jako Maďarsko bude u voličů velká. Na rozdíl třeba od těch slovenských, kteří volí v parlamentních volbách v září. Mnozí Slováci si můžou myslet, že dopadnout jako Maďarsko po té hrozné zkušenosti s vládou v tomto volebním období pro ně v tuto chvíli není tak špatná vize.

Ekonomické motivace

Máte představu, jaký může být Babišův ultimátní politický cíl? Když se podíváme na Slovensko, tak Roberta Fica žene za návratem mimo jiné hrozba trestně právní odpovědnosti za léta u moci. Ale Babišovi se vlastně v opozici nic takového neděje, protože obžaloby v kauze Čapí hnízdo je v tuto chvíli zproštěn…

Při uvažování o tom, co Babiše žene, bych poukázala na ekonomický aspekt celé věci. Když se podíváte na poměr zaplacených daní Agrofertu na jedné straně a národních a evropských dotací na straně druhé, hned je vám jasné, proč to celé dělá. Babišův byznysový model byl vždy závislý na státu. Ohledně propojení politiky a ekonomiky jsou si s Orbánem opět velmi podobní.

Dále bychom mohli zmínit, proč je pro Babiše tak důležité mít svého bývalého poradce Aleše Michla jako guvernéra České národní banky. Pokud dlužíte spoustu peněz, tak je pro vás velmi důležitou otázkou, kolik za ty úvěry platíte.

A druhou motivací je určitě vrátit se a všem ukázat. Podle mě je ale nejpravděpodobnější scénář, že sice ANO vyhraje volby, ale nebude mít s kým udělat koalici. I protože Okamura určitě ví, že koalice s ANO je polibkem smrti, jak si vyzkoušela v menší míře KDU-ČSL a ve větší ČSSD a komunisté.

Takže koaliční potenciál hnutí ANO je v podstatě nulový? Nikdo s ním po příštích sněmovních volbách nepůjde.

Nulový není, protože je tam hrozně moc neznámých. Řekla bych, že je velmi omezený a hodně bude záležet jak na volební účasti, čím vyšší, tím hůř pro ANO, tak na tom, jestli zůstane mimoparlamentní opozice fragmentovaná, anebo se sloučí.

Po sněmovních volbách 2021 udělal Babiš poměrně dobrý krok, že se obrátil k voličům stran, které zůstaly pod pětiprocentní hranicí, a označil se za někoho, kdo je bude zastupovat. To je jasný plán, který má. Ale je otázka, jestli může tento milion hlasů získat, protože pro část těchto voličů už je součástí hlavního proudu, establishmentu.

Pro vládu z toho plyne, že je sice důležité věnovat se voličům, které Babiš získal nebo má možnost získat, ale ještě důležitější pro ně je věnovat se voličům, které získal prezident Petr Pavel. Jeho výsledek ukázal, že demokraté zůstávají většinou. V regionu je to přitom obrovská výjimka.